Arne Slot szemére vetik, hogy mit művel Kerkez Milos a magyar válogatottban

Mennyből a pokolba, avagy egy széttört álom képei: a magyar válogatott drámája a könnyeken át (GALÉRIA)
Van, amikor néhány fotó többet mond ezer szónál.
Gyorsan nyakon csípték a bűnbakot a liverpooli szurkolók.
Kongatja a vészharangot a sportsajtó, miszerint a liverpooli vezetőedzőnek, Arne Slotnak komolyan aggódnia kellene Milos Kerkez miatt. Mint ismert, a balhátvéd kiemelkedően játszott az Írország elleni 3–2-es vereség alkalmával, gólpasszt adott, társaival együtt mindent megtett a továbbjutásért, így még fájóbb, hogy a magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatokban kiengedte a kezéből a hőn áhított döntetlent.
Bármennyire nehéz, mostantól a többi válogatott játékosunkhoz hasonlóan a liverpooli magyaroknak is a klubfocira kell koncentrálniuk. Angliában pedig bőven akad tennivaló Szoboszlai és Kerkez számára, mert azok után, hogy Slot első szezonja bajnoki címet hozott, majd nyáron 419 millió fontot költöttek új igazolásokra, hazai fronton döcög a szekér.
Az újoncok közül hárman is felkerültek a szezon 10 legrosszabb Premier League-igazolásának nemkívánatos listájára. Köztük van Kerkez is, akit a közelmúltban már Andy Robertson pótolt a kezdőcsapatban.
Eleinte úgy tűnt, hogy ott folytatja a Vörösök mezében, ahol Bournemouthban abbahagyta, ám az elmúlt időszak inkább azt mutatta meg, hogy nehezen alkalmazkodik az Anfielden – írta a Givemesport.
Ezt is ajánljuk a témában
Van, amikor néhány fotó többet mond ezer szónál.
Kerkez válogatottban nyújtott produkcióját látva a Liverpool szurkolói számára is gyorsan egyértelművé vált: a szélső nem felejtett el futballozni, az elmúlt hónapok visszafogottabb teljesítménye miatt Slotot tereli a felelősség.
Marco Rossi irányítása alatt a balhátvéd a nyomát sem mutatta a klubjánál látott nehézségeknek: az írek ellen három szerelés, három labdaszerzés, öt felszabadítás, egy blokk, nyolcból hét megnyert párharc, gólpassz, és egy kulcspassz fűződik a nevéhez.
Ezek a számok sok Liverpool-szurkolót elgondolkodtattak, mi is a gond Angliában Kerkezzel. Az X közösségi oldalon az alábbi bejegyzések sorakoznak:
„El sem hiszem, hogy az emberek már most is bukásnak tartják Kerkezt, amikor annyira egyértelmű, hogy minden rossz teljesítménye nagyrészt annak köszönhető, ahogyan Slot használja őt.”
„Milos gólpassza egy újabb zseniális magyar gólhoz. Slot, oldjátok meg a problémát”
„Őszintén aggódom Slotért, Kerkez mindig más játékosnak tűnik a hazájában, és a Bournemouthban is hihetetlenül jól nézett ki.”
Kerkez gólpassz. Szoboszlai gólpassz. Arne Slot… Inkább nem mondok semmit.”
Egyre inkább úgy tűnik, a szurkolók látják a megoldást, már csak a liverpooli szakmai stábnak kell.
Ezt is ajánljuk a témában
Sokak szerint semmi keresnivalónk a világbajnokságon.
Fotó: MTI/Illyés Tibor