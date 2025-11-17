Arne Slot szemére vetik, hogy mit művel Kerkez Milos a magyar válogatottban

Kongatja a vészharangot a sportsajtó, miszerint a liverpooli vezetőedzőnek, Arne Slotnak komolyan aggódnia kellene Milos Kerkez miatt. Mint ismert, a balhátvéd kiemelkedően játszott az Írország elleni 3–2-es vereség alkalmával, gólpasszt adott, társaival együtt mindent megtett a továbbjutásért, így még fájóbb, hogy a magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatokban kiengedte a kezéből a hőn áhított döntetlent.

Bármennyire nehéz, mostantól a többi válogatott játékosunkhoz hasonlóan a liverpooli magyaroknak is a klubfocira kell koncentrálniuk. Angliában pedig bőven akad tennivaló Szoboszlai és Kerkez számára, mert azok után, hogy Slot első szezonja bajnoki címet hozott, majd nyáron 419 millió fontot költöttek új igazolásokra, hazai fronton döcög a szekér.

Az újoncok közül hárman is felkerültek a szezon 10 legrosszabb Premier League-igazolásának nemkívánatos listájára. Köztük van Kerkez is, akit a közelmúltban már Andy Robertson pótolt a kezdőcsapatban.

Eleinte úgy tűnt, hogy ott folytatja a Vörösök mezében, ahol Bournemouthban abbahagyta, ám az elmúlt időszak inkább azt mutatta meg, hogy nehezen alkalmazkodik az Anfielden – írta a Givemesport.