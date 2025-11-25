„Nevetségesen rosszak vagyunk” – Szoboszlai a Bajnokok Ligájában is hátul ragadhat

A szerda esti, PSV Eindhoven elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatóján a Liverpool menedzsere, Arne Slot egyebek mellett csapata váratlanul szörnyű formájáról beszélt, valamint arról, hogy bár egy játékosa várhatóan visszatérhet a védelembe, Szoboszlai Dominik lehet, hogy így is hátul marad, a hétvégi bajnoki mérkőzéshez hasonlóan.

A Liverpoolnál az eredmények egyelőre nem nyomják rá a bélyegüket Szoboszlai Dominikék hangulatára (Fotó: MTI/AP/PA/Peter Byrne)

Csak az biztos, hogy Szoboszlai játszani fog

Mint ismert, a Liverpool mélyrepülése szombaton a Nottingham Forest ellen folytatódott, a kiesés elől menekülő kiscsapat óriási meglepetésre az Anfielden ütötte ki 3–0-ra a Premier League-címvédéstől egyre távolabb kerülő Vörösöket. A Poolnak a BL-ben is egyre kevesebb esélyt adnak, ekkora nyomás alatt pedig jóformán kötelező lenne a PSV elleni győzelem. Az egyre nehezebb helyzetbe kerülő Slot dolgát mindenesetre nem könnyíti meg, hogy két jobbhátvédje, Jeremie Frimpong és Conor Bradley egyaránt sérüléssel küszködik, így