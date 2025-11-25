Ft
Arne Slot Liverpool Bajnokok Ligája PSV Eindhoven Szoboszlai Dominik

„Nevetségesen rosszak vagyunk” – Szoboszlai a Bajnokok Ligájában is hátul ragadhat

2025. november 25. 22:39

Arne Slot nem kertelt, amikor a Vörösök minden várakozást alulmúlóan pocsék formájáról faggatták. Csak az biztos, ami eddig is: hogy Szoboszlai Dominik nélkül jelenleg nincs Liverpool.

2025. november 25. 22:39
null

A szerda esti, PSV Eindhoven elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatóján a Liverpool menedzsere, Arne Slot egyebek mellett csapata váratlanul szörnyű formájáról beszélt, valamint arról, hogy bár egy játékosa várhatóan visszatérhet a védelembe, Szoboszlai Dominik lehet, hogy így is hátul marad, a hétvégi bajnoki mérkőzéshez hasonlóan.

SZALAH, Mohamed; SZOBOSZLAI Dominik
A Liverpoolnál az eredmények egyelőre nem nyomják rá a bélyegüket Szoboszlai Dominikék hangulatára (Fotó: MTI/AP/PA/Peter Byrne)

Csak az biztos, hogy Szoboszlai játszani fog

Mint ismert, a Liverpool mélyrepülése szombaton a Nottingham Forest ellen folytatódott, a kiesés elől menekülő kiscsapat óriási meglepetésre az Anfielden ütötte ki 3–0-ra a Premier League-címvédéstől egyre távolabb kerülő Vörösöket. A Poolnak a BL-ben is egyre kevesebb esélyt adnak, ekkora nyomás alatt pedig jóformán kötelező lenne a PSV elleni győzelem. Az egyre nehezebb helyzetbe kerülő Slot dolgát mindenesetre nem könnyíti meg, hogy két jobbhátvédje, Jeremie Frimpong és Conor Bradley egyaránt sérüléssel küszködik, így 

a Forest ellen ismét Szoboszlai játszott ezen a poszton – a meddő támadójátékon azonban ez alaposan meg is látszott. 

Öröm az ürömben, hogy az eddig sérült Joe Gomez újra bevethető a védelemben, ám még nincs százszázalékos formában, injekciózzák a térdét, így könnyen lehet, Szoboszlaira szerdán is szárnyvédőként lesz szükség. 

Számos poszton képes játszani, úgyhogy meglátjuk, hol használjuk majd"

mondta Slot, így szavaiból legfeljebb annyi derült ki, hogy csak az biztos, a kirobbanthatatlan Szoboszlai Dominik ezúttal is ott lesz a pályán, az nem, hogy pontosan hol. 

-
Szoboszlai vigasztalja a megsérülő Jeremie Frimpongot – könnyen lehet, az Eindhoven ellen is az ő helyén kell majd játszania (Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Erre Slot sem számíthatott

A holland mester természetesen nem kerülhette el a Liverpool pocsék formáját firtató kérdéseket sem, de becsületére legyen mondva, nem is kerülte meg őket, kíméletlenül őszinte válaszokat adott a csapat jelenlegi helyzetéről: 

„Már-már nevetséges. Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ilyen helyzetbe kerülök – egyik csapatomnál se, nemhogy a Liverpoolnál. 

A világ összes kifogása sem lenne elég a teljesítményünkre. Teljesen váratlan a klubnak, nekem és mindenki másnak is"

szögezte le Slot, hozzátéve, nyilván folyamatosan azon dolgoznak, hogy minél előbb kikecmeregjenek az egyre mélyülő gödörből. 

(Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Badra)

