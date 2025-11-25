„Nevetségesen rosszak vagyunk” – Szoboszlai a Bajnokok Ligájában is hátul ragadhat

Szoboszlaiékat sokkolták Liverpoolban: a Nottingham nagy verést mért a címvédőre, veszélyben Slot állása
Ismét három góllal kaptak ki a Vörösök, egyre nagyobb a válság!
Arne Slot nem kertelt, amikor a Vörösök minden várakozást alulmúlóan pocsék formájáról faggatták. Csak az biztos, ami eddig is: hogy Szoboszlai Dominik nélkül jelenleg nincs Liverpool.
A szerda esti, PSV Eindhoven elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatóján a Liverpool menedzsere, Arne Slot egyebek mellett csapata váratlanul szörnyű formájáról beszélt, valamint arról, hogy bár egy játékosa várhatóan visszatérhet a védelembe, Szoboszlai Dominik lehet, hogy így is hátul marad, a hétvégi bajnoki mérkőzéshez hasonlóan.
Mint ismert, a Liverpool mélyrepülése szombaton a Nottingham Forest ellen folytatódott, a kiesés elől menekülő kiscsapat óriási meglepetésre az Anfielden ütötte ki 3–0-ra a Premier League-címvédéstől egyre távolabb kerülő Vörösöket. A Poolnak a BL-ben is egyre kevesebb esélyt adnak, ekkora nyomás alatt pedig jóformán kötelező lenne a PSV elleni győzelem. Az egyre nehezebb helyzetbe kerülő Slot dolgát mindenesetre nem könnyíti meg, hogy két jobbhátvédje, Jeremie Frimpong és Conor Bradley egyaránt sérüléssel küszködik, így
a Forest ellen ismét Szoboszlai játszott ezen a poszton – a meddő támadójátékon azonban ez alaposan meg is látszott.
Öröm az ürömben, hogy az eddig sérült Joe Gomez újra bevethető a védelemben, ám még nincs százszázalékos formában, injekciózzák a térdét, így könnyen lehet, Szoboszlaira szerdán is szárnyvédőként lesz szükség.
Számos poszton képes játszani, úgyhogy meglátjuk, hol használjuk majd"
– mondta Slot, így szavaiból legfeljebb annyi derült ki, hogy csak az biztos, a kirobbanthatatlan Szoboszlai Dominik ezúttal is ott lesz a pályán, az nem, hogy pontosan hol.
A holland mester természetesen nem kerülhette el a Liverpool pocsék formáját firtató kérdéseket sem, de becsületére legyen mondva, nem is kerülte meg őket, kíméletlenül őszinte válaszokat adott a csapat jelenlegi helyzetéről:
„Már-már nevetséges. Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ilyen helyzetbe kerülök – egyik csapatomnál se, nemhogy a Liverpoolnál.
A világ összes kifogása sem lenne elég a teljesítményünkre. Teljesen váratlan a klubnak, nekem és mindenki másnak is"
– szögezte le Slot, hozzátéve, nyilván folyamatosan azon dolgoznak, hogy minél előbb kikecmeregjenek az egyre mélyülő gödörből.
