Tottenham Liverpool Arsenal Premier League Szoboszlai Dominik

47 éve nem történt ilyen Angliában – már 11 pont Szoboszlaiék hátránya

2025. november 23. 20:15

Az Arsenal simán verte a Tottenhamet az észak-londoni derbin. A Szoboszlai Dominiket is soraiban tudó Liverpool hátránya már tizenegy pont a tabellán a listavezetőhöz képest.

2025. november 23. 20:15
null

A listavezető Arsenal 4–1-re megverte otthon a Tottenhamet az észak-londoni derbin az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 12. fordulójában, ezzel hat pontra növelte előnyét az élen, a címvédő és jelenleg 11. helyen álló, Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolhoz képest pedig már 11 pont a fórja.

 

A hazaiaknál Eberechi Eze mesterhármast ért el – ez annak tükrében különösen pikáns, hogy az elmúlt nyáron egy ideig arra volt a legnagyobb esély, hogy a Crystal Palace-ból a Spursbe igazol, de aztán bejelentkezett érte gyermekkori kedvenc csapata, az Arsenal is, ő pedig a szívére hallgatva végül az „ágyúsokat” választotta.

Eze jegyezte a Premier League történetének 400. mesterhármasát, továbbá 

  • Ted Drake (1934), 
  • Terry Dyson (1961) 
  • és Alan Sunderland (1978) 

után ő a harmadik játékos, aki triplázott az észak-londoni derbik történetében.

 

A Tottenham becsületgólját – 3–0-s állásnál – az 55. percben a brazil Richarlison lőtte, aki egy labdaszerzést követően körülbelül 40 méterről ívelt David Raya kapujába.

Az Arsenal (29 pont) mögött a Chelsea (23) a második, a Manchester City (22) a harmadik a tabellán, a jelenleg tizedik Manchester United (18) pedig pontszámban utolérheti a negyedik Aston Villát (21), ha hétfő este legyőzi hazai környezetben az Evertont (15).

Nyitókép: BEN STANSALL / AFP

 

Csányi Gyuri
2025. november 23. 20:56
COYG!
