47 éve nem történt ilyen Angliában – már 11 pont Szoboszlaiék hátránya

Már a pocsék is jónak tűnik hozzá képest – ennél élesebb kritikát nem is kaphatott volna Szoboszlai csapattársa
Lassan visszasírják a liverpooli szurkoló Darwin Núnezt.
Az Arsenal simán verte a Tottenhamet az észak-londoni derbin. A Szoboszlai Dominiket is soraiban tudó Liverpool hátránya már tizenegy pont a tabellán a listavezetőhöz képest.
A listavezető Arsenal 4–1-re megverte otthon a Tottenhamet az észak-londoni derbin az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 12. fordulójában, ezzel hat pontra növelte előnyét az élen, a címvédő és jelenleg 11. helyen álló, Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolhoz képest pedig már 11 pont a fórja.
A hazaiaknál Eberechi Eze mesterhármast ért el – ez annak tükrében különösen pikáns, hogy az elmúlt nyáron egy ideig arra volt a legnagyobb esély, hogy a Crystal Palace-ból a Spursbe igazol, de aztán bejelentkezett érte gyermekkori kedvenc csapata, az Arsenal is, ő pedig a szívére hallgatva végül az „ágyúsokat” választotta.
Eze jegyezte a Premier League történetének 400. mesterhármasát, továbbá
után ő a harmadik játékos, aki triplázott az észak-londoni derbik történetében.
A Tottenham becsületgólját – 3–0-s állásnál – az 55. percben a brazil Richarlison lőtte, aki egy labdaszerzést követően körülbelül 40 méterről ívelt David Raya kapujába.
Az Arsenal (29 pont) mögött a Chelsea (23) a második, a Manchester City (22) a harmadik a tabellán, a jelenleg tizedik Manchester United (18) pedig pontszámban utolérheti a negyedik Aston Villát (21), ha hétfő este legyőzi hazai környezetben az Evertont (15).
Nyitókép: BEN STANSALL / AFP