Kukásautó okozott halálos balesetet Budapesten

Több tucat diák lett rosszul egy zalaegerszegi iskolában: az egyik tanuló próbálta megmérgezni a társait
Mintegy 500 diákot és 40 felnőttet kísértek ki az épületből, akik hányingerre és szédülésre panaszkodtak.
Egy idős nőt halálra gázoltak.
Kukásautó gázolt halálra egy idős nőt hétfőn Budapesten, a XI. kerületben.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az MTI érdeklődésére azt közölte: arról kaptak bejelentést, hogy egy tehergépkocsi a Tétényi út és az Etele út kereszteződésében kanyarodás közben elütött egy idős nőt. A baleset körülményeit büntetőeljárásban vizsgálják.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset következtében a 70 év körüli nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen meghalt.
(MTI)
Nyitókép: Pixabay