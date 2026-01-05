Ft
brfk kukásautó halál baleset

Kukásautó okozott halálos balesetet Budapesten

2026. január 05. 17:57

Egy idős nőt halálra gázoltak.

2026. január 05. 17:57
null

 Kukásautó gázolt halálra egy idős nőt hétfőn Budapesten, a XI. kerületben.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az MTI érdeklődésére azt közölte: arról kaptak bejelentést, hogy egy tehergépkocsi a Tétényi út és az Etele út kereszteződésében kanyarodás közben elütött egy idős nőt. A baleset körülményeit büntetőeljárásban vizsgálják.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset következtében a 70 év körüli nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen meghalt.

(MTI) 

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hunyadyt
•••
2026. január 05. 19:12 Szerkesztve
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. január 05. 18:16 A szektás részvét. Több együttérzést pöti! Lehet, hogy rád szavazott volna. Ja, nem valószínű ......
Válasz erre
1
0
cutcopy
•••
2026. január 05. 18:59 Szerkesztve
A városvezetés idei első saját halottja, nyugodjék békében..
Válasz erre
0
0
Kaldvi
2026. január 05. 18:23
"Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre: Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”" Komolyan már bazdmeg ne hazudjatok, folyamatosan ki van emelve ez a szar, nem kattintottak rá!
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 05. 18:16
Biztosan ukrán vezette...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!