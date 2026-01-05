Kukásautó okozott halálos balesetet Budapesten

Kukásautó gázolt halálra egy idős nőt hétfőn Budapesten, a XI. kerületben.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az MTI érdeklődésére azt közölte: arról kaptak bejelentést, hogy egy tehergépkocsi a Tétényi út és az Etele út kereszteződésében kanyarodás közben elütött egy idős nőt. A baleset körülményeit büntetőeljárásban vizsgálják.