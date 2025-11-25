Ft
11. 25.
kedd
Robbie Keane Liverpool Bajnokok Ligája Dzsudzsák Balázs PSV Eindhoven Kerkez Milos Anfield Szoboszlai Dominik

Reális vagy nem? Jelenleg ennyi az esélye annak, hogy Szoboszlai a Puskás Arénában nyer Bajnokok Ligáját

2025. november 25. 05:51

A Liverpool szerdán a PSV-t fogadja a Bajnokok Ligájában. Könnyen elképzelhető, hogy Szoboszlai Dominik a holland bajnok ellen is jobbhátvédet játszik majd.

2025. november 25. 05:51
null
Murányi Domonkos

Ezen a héten már az ötödik forduló mérkőzéseit rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpool a holland bajnoki címvédő PSV-t fogadja a szerdai játéknapon. A két csapat az előző idényben is összecsapott egymással a BL-ben, a felek januári meccsét az eindhoveni együttes nyerte 3–2-re, de az angolok számára annak a találkozónak már nem volt valós tétje, mert addigra már biztossá vált, hogy a ligaszakasz tabelláján az első két hely valamelyikén végeznek. Éppen ezért a Liverpool azon a mérkőzésen meglehetősen tartalékos összetételben szerepelt, például Szoboszlai sem játszott – sőt, el sem utazott a társakkal Hollandiába –, így neki még egyetlen meccse sincs a PSV ellen. Ellentétben Kerkezzel, aki az AZ Alkmaar játékosaként a 2022–2023-as évadban kétszer is pályára lépett az eindhoveniekkel szemben, és egy győzelem, valamint egy vereség volt ellenük a mérlege.

PSV, Liverpool, Bajnokok Ligája, Szoboszlai Dominik
A PSV januárban legyőzte az akkor Szoboszlai nélkül felálló Liverpoolt / Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Az Anfielden legutóbb a 2008–2009-es BL-kiírás csoportkörében találkoztak a felek, és a Liverpool nyert 3–1-re; 

a Mersey-parti együttesnél Dirk Kuyt és Steven Gerrard mellett a Ferencváros jelenlegi vezetőedzője, Robbie Keane volt eredményes, míg a vendégek szépítő találatánál Dzsudzsák Balázs adta a gólpasszt Danny Koevermansnak.

A két csapat közül jelenleg a PSV örvend jobb formának, amely 11 tétmérkőzés óta veretlen – a sorban három Bajnokok Ligája-találkozóval (Leverkusen 1–1, Napoli 6–2, Olympiakosz 1–1) is –, és a múlt hétvégén a NAC Breda 1–0-s legyőzésével hat pontra növelte előnyét a holland bajnokság élén a második helyezett Feyenoordhoz képest. Ezzel szemben a Pool a legutóbbi hét Premier League-meccséből hatot elveszített, és 1965 áprilisa óta először bukott el egymást követő két bajnoki találkozót is legalább háromgólos különbséggel (a novemberi válogatott szünet előtt a Manchester Citytől, majd múlt szombaton a Nottingham Foresttől is 3–0-ra kapott ki). A Bajnokok Ligája tabelláján azonban a Vörösök állnak jobban, 

  • tíz hellyel (8. és 18. pozíció) 
  • és négy ponttal (9, illetve 5) 

előzik meg jelenleg a PSV-t.

Szoboszlai ismét jobbhátvéd lehet

Könnyen elképzelhető, hogy Szoboszlai Dominik a szerdai összecsapáson is jobbhátvédként szerepel majd, hiszen Jeremie Frimpong és Conor Bradley továbbra is sérült – ha így lesz, akkor a magyar válogatott csapatkapitánya a pálya szélén a világbajnoki ezüst- és bronzérmes veteránnal, a 37. életévét taposó Ivan Perisiccsel találhatja magát szembe, aki 2019. március 24-én pályára lépett azon a Magyarország–Horvátország (2–1) Európa-bajnoki selejtezőn, amely Szoboszlai első hazai meccse volt a magyar válogatottban.

A statisztikai adatokkal foglalkozó Opta szuperszámítógépének szimulációi alapján a Liverpool 16-17 ponttal zárja majd az alapszakaszt, és jelenleg 72.13 százalék az esélye arra, hogy a tabella első nyolc helyezettjének egyikeként automatikusan bejut a nyolcaddöntőbe. 

Annak pedig jelenleg 7.37 százalék a valószínűsége, hogy 2026. május 30-án Szoboszlaiék nyerik meg a Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten, a Puskás Arénában.

Londonban játszik a Barca, Sallaiék a belga bajnokot fogadják

A Barcelona idegenben a Chelsea ellen lép pályára kedden, s ha nyer, lezárja az angol klub csoportkörre, illetve ligaszakaszra vonatkozó hat éve tartó hazai veretlenségét. A felek korábban 14-szer találkoztak, és hat döntetlen mellett mindketten négyszer győztek. Legutóbbi összecsapásukat a katalánok nyerték meg, a 2017–2018-as idény nyolcaddöntőjében hazai pályán 3–0-ra diadalmaskodtak, s 4–1-es összesítéssel jutottak tovább. Kedden azonban a Stamford Bridge-en mérkőznek meg, márpedig a 2021-es Bajnokok Ligája-győztes londoni klub 2019 szeptembere óta a csoportkörökben és a ligaszakaszban veretlen pályaválasztóként, 12 győzelem és négy döntetlen a mérlege a legrangosabb európai kupasorozatban.

Érdekesség, hogy múlt csütörtökön a két klub női csapata is a Stamford Bridge-en játszott egymással a Bajnokok Ligájában, és azon a mérkőzésen 1–1-es döntetlen született.

A keddi párosítások között egy magyar érdekeltségűt is rendeznek, a Galatasaray a belga Union Saint-Gilloise együttesét fogadja. A török élvonal listavezetője kiheverte a BL-főtábla első fordulójában az Eintracht Frankfurttól kapott pofont (1–5), és sorozatban három győzelemnél tart, közte a Liverpool elleni 1–0-s sikerrel. A magyar válogatott Sallai Roland mind a négy fordulóban pályára lépett, sőt a Liverpool elleni húsz perc játékidő mellett háromszor végig a pályán volt. Hétvégén a Genclerbirligi 3–2-es legyőzésénél a hajrában sárga lapot kapott, majd a ráadásban kiállította a játékvezető, de a piros lap nem befolyásolja, hogy a Bajnokok Ligájában újra a kezdő tizenegyben szerepeljen.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
AZ 5. FORDULÓ PROGRAMJA
November 25., kedd
18.45: Ajax (holland)–Benfica (portugál)
18.45: Galatasaray (török)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport1)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)
21.00: Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz)
21.00: Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)
21.00: Marseille (francia)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Athletic Bilbao (spanyol)
21.00: Napoli (olasz)–Qarabag (azeri)
November 26., szerda
18.45: Köbenhavn (dán)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)
18.45: Pafosz (ciprusi)–Monaco (francia) (Tv: Sport1)
21.00: Arsenal (angol)–Bayern München (német) (Tv: Sport1)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Inter (olasz)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz)
21.00: Liverpool (angol)–PSV (holland)
21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Tottenham (angol)
21.00: Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga)

A LEBONYOLÍTÁSRÓL

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9–24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10–11-én, illetve 17–18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7–8-án és 14–15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28–29-én, valamint május 5–6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

Nyitókép: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A Premier League hétvégi fordulójának összes gólja

 

