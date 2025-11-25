Reális vagy nem? Jelenleg ennyi az esélye annak, hogy Szoboszlai a Puskás Arénában nyer Bajnokok Ligáját

Ezen a héten már az ötödik forduló mérkőzéseit rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpool a holland bajnoki címvédő PSV-t fogadja a szerdai játéknapon. A két csapat az előző idényben is összecsapott egymással a BL-ben, a felek januári meccsét az eindhoveni együttes nyerte 3–2-re, de az angolok számára annak a találkozónak már nem volt valós tétje, mert addigra már biztossá vált, hogy a ligaszakasz tabelláján az első két hely valamelyikén végeznek. Éppen ezért a Liverpool azon a mérkőzésen meglehetősen tartalékos összetételben szerepelt, például Szoboszlai sem játszott – sőt, el sem utazott a társakkal Hollandiába –, így neki még egyetlen meccse sincs a PSV ellen. Ellentétben Kerkezzel, aki az AZ Alkmaar játékosaként a 2022–2023-as évadban kétszer is pályára lépett az eindhoveniekkel szemben, és egy győzelem, valamint egy vereség volt ellenük a mérlege.

A PSV januárban legyőzte az akkor Szoboszlai nélkül felálló Liverpoolt / Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Az Anfielden legutóbb a 2008–2009-es BL-kiírás csoportkörében találkoztak a felek, és a Liverpool nyert 3–1-re;