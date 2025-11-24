Ft
Arne Slot Liverpool Szoboszlai Dominik

A szakértő szerint Slotnak ki kell hagynia néhány játékost a Liverpoolból – Szoboszlait is megemlíti

2025. november 24. 11:40

Danny Murphy szerint Arne Slotnak az állása megmentése érdekében ki kell hagynia a Liverpoolból néhány játékost. Szoboszlai Dominiket is megemlíti – tőle azt látja, hozza a tavalyi formáját.

2025. november 24. 11:40
null

A Liverpool ott folytatta bajnoki szereplését a válogatott szünet után, ahol előtte abbahagyta: 3–0-s vereséget szenvedett a kiesőjelölt Nottingham Forest csapatától. A Vörösök ezzel már csak a tabella 11. helyén állnak, címvédőként a hátrányuk 11 pont az éllovas Arsenal mögött. Mi magyarok annak viszont örülhetünk, hogy ismét Szoboszlai Dominik volt csapata legjobb játékosa.

Szoboszlai
Szoboszlai Dominik teljesítményére nem lehet panasz. Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Arne Slotnak viszont ez csak sovány vigasz, egyre többet cikkezik ugyanis arról a brit sajtó, hogy veszélyben van a holland vezetőedző állása. Ezen a véleményen van a Liverpool korábbi játékosa, Danny Murphy is, aki szerint Slotnak nagyon komoly változtatásokat kell eszközölni a csapatában az állása megtartásáért.

Szoboszlai hozza a formáját

Sok játékosnak a tükörbe kell néznie, mert csak Szoboszlai Dominik, Ryan Gravenberch és talán Andy Robertson üti meg a tavalyi szintjét”

 – idézi a Mirror a korábbi labdarúgót.

„Rengeteg különböző elmélet van ennek okára, de itt főleg a mentalitásról van szó. Ezen kívül a négy vagy öt legjobbnak vélt igazolás közül csak Ekitike teljesít jól – tehát a játékosoknak is vállalniuk kell némi felelősséget. Mit tehet most Slot? 

Jelentős döntéseket kell meghoznia, vagyis néhány játékost ki kell hagynia a csapatból, hogy visszatérhessenek az alapokhoz.”

Murhpy szerint jobb védekezésre, keményebb munkára, erősebb fizikumra van szüksége a Liverpoolnak.

„Triviális dolgoknak hangzanak, de Slotnak ki kell választania azt a tizenegy játékost, akiről úgy gondolja, a legjobb fizikai állapotban van, a legjobban tud védekezni, és el kell kezdeniük a pontgyűjtögetést, mert ha folyamatosan veszítenek, akkor ő meg az állását veszíti el.”

A Liverpool szerdán a PSV-vel találkozik a Bajnokok Ligájában, hétvégén pedig a West Ham United ellen szerepel a bajnokságban.

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Reszelő Aladár
2025. november 24. 13:23
TAA kivételével senki sem akart távozni tavaly. Ehhez képest kicserélték a fél csapatot és elküldték azokat, akik helyére hoztak másokat. Most meg ott vannak, hogy nem működik az egész. Virgil és Szalah megkapta a szerződést, cserébe árnyékuk önmaguknak, a vezér nem vezér, a klasszis nem klasszis, Dominik egyedül pedig nem tud meccset nyerni. Vagy ha egyedül tudna meccset nyerni a PL-ben, akkor Aranylabdát neki azonnal!
