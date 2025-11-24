A szakértő szerint Slotnak ki kell hagynia néhány játékost a Liverpoolból – Szoboszlait is megemlíti

Murhpy szerint jobb védekezésre, keményebb munkára, erősebb fizikumra van szüksége a Liverpoolnak.

„Triviális dolgoknak hangzanak, de Slotnak ki kell választania azt a tizenegy játékost, akiről úgy gondolja, a legjobb fizikai állapotban van, a legjobban tud védekezni, és el kell kezdeniük a pontgyűjtögetést, mert ha folyamatosan veszítenek, akkor ő meg az állását veszíti el.”

A Liverpool szerdán a PSV-vel találkozik a Bajnokok Ligájában, hétvégén pedig a West Ham United ellen szerepel a bajnokságban.

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP