A szakértő szerint Slotnak ki kell hagynia néhány játékost a Liverpoolból – Szoboszlait is megemlíti

Szoboszlaiékat sokkolták Liverpoolban: a Nottingham nagy verést mért a címvédőre, veszélyben Slot állása
Ismét három góllal kaptak ki a Vörösök, egyre nagyobb a válság!
Danny Murphy szerint Arne Slotnak az állása megmentése érdekében ki kell hagynia a Liverpoolból néhány játékost. Szoboszlai Dominiket is megemlíti – tőle azt látja, hozza a tavalyi formáját.
A Liverpool ott folytatta bajnoki szereplését a válogatott szünet után, ahol előtte abbahagyta: 3–0-s vereséget szenvedett a kiesőjelölt Nottingham Forest csapatától. A Vörösök ezzel már csak a tabella 11. helyén állnak, címvédőként a hátrányuk 11 pont az éllovas Arsenal mögött. Mi magyarok annak viszont örülhetünk, hogy ismét Szoboszlai Dominik volt csapata legjobb játékosa.
Arne Slotnak viszont ez csak sovány vigasz, egyre többet cikkezik ugyanis arról a brit sajtó, hogy veszélyben van a holland vezetőedző állása. Ezen a véleményen van a Liverpool korábbi játékosa, Danny Murphy is, aki szerint Slotnak nagyon komoly változtatásokat kell eszközölni a csapatában az állása megtartásáért.
Válságban a csapat.
Sok játékosnak a tükörbe kell néznie, mert csak Szoboszlai Dominik, Ryan Gravenberch és talán Andy Robertson üti meg a tavalyi szintjét”
– idézi a Mirror a korábbi labdarúgót.
„Rengeteg különböző elmélet van ennek okára, de itt főleg a mentalitásról van szó. Ezen kívül a négy vagy öt legjobbnak vélt igazolás közül csak Ekitike teljesít jól – tehát a játékosoknak is vállalniuk kell némi felelősséget. Mit tehet most Slot?
Jelentős döntéseket kell meghoznia, vagyis néhány játékost ki kell hagynia a csapatból, hogy visszatérhessenek az alapokhoz.”
Murhpy szerint jobb védekezésre, keményebb munkára, erősebb fizikumra van szüksége a Liverpoolnak.
„Triviális dolgoknak hangzanak, de Slotnak ki kell választania azt a tizenegy játékost, akiről úgy gondolja, a legjobb fizikai állapotban van, a legjobban tud védekezni, és el kell kezdeniük a pontgyűjtögetést, mert ha folyamatosan veszítenek, akkor ő meg az állását veszíti el.”
A Liverpool szerdán a PSV-vel találkozik a Bajnokok Ligájában, hétvégén pedig a West Ham United ellen szerepel a bajnokságban.
