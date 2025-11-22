Ft
11. 23.
vasárnap
Szoboszlaiék újabb veresége után elfogyott a türelem Liverpoolban

2025. november 22. 20:37

Nagy bajban Szoboszlaiék. A Liverpool újabb veresége után Arne Slot távozását követelik a drukkerek.

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool hazai pályán 3–0-s vereséget szenvedett a Nottingham Foresttől az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 12. fordulójának szombati játéknapján. A Vörösök szurkolói Arne Slot vezetőedző távozását követelik.

Liverpoolban Arne Slot távozását követelik
Liverpoolban Arne Slot távozását követelik (Fotó: Darren Staples/AFP)

Mint írtuk, válságban a Liverpool, amely egymást követő két bajnokiján is 3–0-s vereséget szenvedett. Jelenleg csak a tabella 11. helyén található, nyolc pontra az éllovas és egy meccsel kevesebbet játszó Arsenaltól. Címvédőként a bajnoki címre szinte semmi esélye nem maradt, de ezzel a teljesítménnyel még a Bajnokok Ligája kiharcolása is nehéz feladattá vált. A szurkolók türelme ma elfogyott.

A Liverpool közösségi oldalán és az egyéb fórumokon is Arne Slot menesztését követelik a csapat drukkerei. Ezen a meccsen bírálták a cseréi miatt, valamint hogy miért Szoboszlai Dominikot kellett visszahúzni a jobbhátvéd pozícióba, aki fentebb hasznosabb lett volna.

Sűrű programja van a Liverpoolnak

A Nottingham Forest elleni 0–3-mal tehát betelt a szurkolóknál a pohár, de most nem valószínű, hogy edzőt vált a Liverpool, mert három naponta játssza a mérkőzéseit. Ebben a naptári évben még nyolc tétmeccs vár az együttesre, január 8-ig pedig 11.

A Vörösök az elmúlt 11 tétmeccsükből nyolcat is elvesztettek, és csak három győzelmet számláltak. Legközelebb jövő szerdán a PSV Eindhovent fogadják a Bajnokok Ligájában.

Fotó: Darren Staples/AFP

 

kőbaltás
2025. november 23. 04:22
Korai lenne még a vezetőedző menesztése.
zakar zoltán béla
2025. november 22. 21:57
Volt egy igazi edzőjük!
rugbista
2025. november 22. 21:42
Az edző vette azokat a krapekokat, akik vagy sérültek (Pimpong, Vicc) vagy semmit sem csinálnak (és sérültek is szoktak lenni - Izsák)? Szalah alá Poklokra: el kellett volna adni a szaúdiaknak jó pénzért, most már bagót sem fognak adni érte, és épkézláb ficakokat venni abból a pénzből.
machet
2025. november 22. 20:43
Minden fronton szívás.
