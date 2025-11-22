Szoboszlaiék újabb veresége után elfogyott a türelem Liverpoolban

Szoboszlaiékat sokkolták Liverpoolban: a Nottingham nagy verést mért a címvédőre, veszélyben Slot állása
Ismét három góllal kaptak ki a Vörösök, egyre nagyobb a válság!
Nagy bajban Szoboszlaiék. A Liverpool újabb veresége után Arne Slot távozását követelik a drukkerek.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool hazai pályán 3–0-s vereséget szenvedett a Nottingham Foresttől az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 12. fordulójának szombati játéknapján. A Vörösök szurkolói Arne Slot vezetőedző távozását követelik.
Mint írtuk, válságban a Liverpool, amely egymást követő két bajnokiján is 3–0-s vereséget szenvedett. Jelenleg csak a tabella 11. helyén található, nyolc pontra az éllovas és egy meccsel kevesebbet játszó Arsenaltól. Címvédőként a bajnoki címre szinte semmi esélye nem maradt, de ezzel a teljesítménnyel még a Bajnokok Ligája kiharcolása is nehéz feladattá vált. A szurkolók türelme ma elfogyott.
A Liverpool közösségi oldalán és az egyéb fórumokon is Arne Slot menesztését követelik a csapat drukkerei. Ezen a meccsen bírálták a cseréi miatt, valamint hogy miért Szoboszlai Dominikot kellett visszahúzni a jobbhátvéd pozícióba, aki fentebb hasznosabb lett volna.
A Nottingham Forest elleni 0–3-mal tehát betelt a szurkolóknál a pohár, de most nem valószínű, hogy edzőt vált a Liverpool, mert három naponta játssza a mérkőzéseit. Ebben a naptári évben még nyolc tétmeccs vár az együttesre, január 8-ig pedig 11.
A Vörösök az elmúlt 11 tétmeccsükből nyolcat is elvesztettek, és csak három győzelmet számláltak. Legközelebb jövő szerdán a PSV Eindhovent fogadják a Bajnokok Ligájában.
Fotó: Darren Staples/AFP