Szoboszlaiék újabb veresége után elfogyott a türelem Liverpoolban

Mint írtuk, válságban a Liverpool, amely egymást követő két bajnokiján is 3–0-s vereséget szenvedett. Jelenleg csak a tabella 11. helyén található, nyolc pontra az éllovas és egy meccsel kevesebbet játszó Arsenaltól. Címvédőként a bajnoki címre szinte semmi esélye nem maradt, de ezzel a teljesítménnyel még a Bajnokok Ligája kiharcolása is nehéz feladattá vált. A szurkolók türelme ma elfogyott.