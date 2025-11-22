Ft
11. 23.
vasárnap
Nottingham Forest Nottingham Liverpool Premier League Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Válságban a Liverpool – ezt írják Szoboszlairól a nagy verés után

2025. november 22. 19:03

Megint kikapott a Liverpool és megint három góllal. Szoboszlai azonban ismét csapata egyik legjobbja volt.

2025. november 22. 19:03
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool hazai pályán 3–0-s vereséget szenvedett a Nottingham Foresttől az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 12. fordulójának szombati játéknapján. A Vörösök egyik legjobbja most is Szoboszlai Dominik volt, nem rajta múlt a vereség.

Nem Szoboszlain múlott
Nem Szoboszlain múlott (Fotó: Peter Powell/AFP, archív)

Mint felvezettük, Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérülése miatt várható volt, hogy a magyar középpályást Arne Slot ismét visszahúzza jobbhátvédnek. Ez így is történt, de Szoboszlai sokszor belépett középre, és lövései, valamint fontos passzai is voltak.

A This is Anfield meccs utáni szokásos értékelős cikkében hatosra osztályozta őt, rajta kívül csak Mohamed Szalah és a csereként pályára lépő Hugo Ekitiké kapott hatost, a többiek mind kevesebbet.

Szoboszlai még egy ilyen szörnyű napon is méltó maradt a hírnevéhez”

– olvasható a cikkben, amely alapvetően Kerkez Milossal sem volt elégedetlen, mert támadásban megpróbált sebességet belevinni a játékba, míg hátul nem volt nagy hibája.

„Ezen a meccsen jobb teljesítményt nyújtott.”

A portál egy másik cikkében a mérkőzés öt legfontosabb tanulságát sorolta fel. Az egyik az volt, hogy a Szoboszlai-Szalah kapcsolatot fenn kell tartani a jövőben, mert ezzel nem volt baj.

Szalah sokkal jobban nézett ki, és úgy tűnik, ez nagyrészt Szoboszlai Dominiknak köszönhető”

– vélekedett a szerző, aki hozzátette, hogy a magyar játékos futballintelligenciája felér az egyiptomi támadójéval, és ezért van meg köztük a kémia. Egymáshoz közel kell játszaniuk – jegyezte meg.

Szoboszlaira nem lehet panasz

Szoboszlai a Sofascore szerint a jobb liverpooli játékosok közé tartozott, 7,1-es osztályzatot kapott. 95-ből 89 pontos passzt jegyzett (94 százalékos passzpontosság), hatból négy párharcot megnyert és négyből három sikeres cselt is felmutatott.

Fotó: sofascore.com

A Liverpool az elmúlt 11 tétmérkőzéséből nyolcat is elveszített, és csak hármat nyert meg. A gárda jelenleg a 11. helyen áll, de még nem ért véget a forduló. 

A Vörösök legközelebb a Bajnokok Ligájában játszanak, a PSV Eindhovent fogadják. Utána három bajnoki következik:

  • idegenben a West Ham ellen,
  • otthon a Sunderland ellen és
  • idegenben a Leeds United ellen.

Angol Premier League
12. forduló
Liverpool–Nottingham Forest 0–3 (0–1)
Liverpool, Anfield. Vezette: Andrew Madly
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Van Dijk, Ib. Konaté (Ekitiké, 55.), Kerkez (Robertson, 68.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, C. Jones (Ngumoha, 78.), Gakpo – Isak (Chiesa, 68.). Vezetőedző: Arne Slot
Nottingham: Sels – Savona, Milenkovics, Murillo, Ne. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye (Yates, 86.), Gibbs-White, Domínguez (Hutchinson, 61.) – Igor Jesus (Hudson-Odoi, 86.). Vezetőedző: Sean Dyche
Gólszerző: Murillo (33.), Savona (46.), Gibbs-White (78.)

Fotó: Peter Powell/AFP, archív

 

