Varga Judit egy szóval semmisítette meg Magyar Pétert: lesz min gondolkodni a tiszásoknak
Kőkeményen reagált a bulváros PR-interjúra a volt politikus.
Jó lenne egy erős ellenzék, jó lenne egy kis józanodás a Fidesznek, sok kétharmad után, de így, hogy az ellenzék vezére a legrosszabb, amit el tudunk képzelni, nincs választás.
„Megfejtettem a társadalmunk pszichológiáját!
Már egy másik posztban is pedzegettem, de most akkor a Nagy Megfejtés!
Szóval akik nem ismernek személyesen nárcisztikus bántalmazót, ők el se tudják képzelni, hogy milyen!
Én se tudtam elképzelni, aztán belefutottam egybe.
Az ilyen ember nagyon-nagyon vonzó, pont azt ígéri, amit hallani akarsz, aztán, amikor már a bűvkörén belül vagy, akkor napról-napra durvább, zsarol, leépíti az önbizalmad, elmar mindenkitől és bármilyen hihetetlen, olyan ügyes módon tud manipulálni, hogy egy értelmiségi, jó családból származó, egészséges lelkű nő/férfi se tud mellőle kilépni.
Varga Judit beszámolóját pontosan értette mindenki, aki átélt/közelről látott ilyet. Ez nem jellemhiba, ez egy súlyos pszichés állapot, amiből csak nagyon kemény terápiával és szembenézéssel lehet felépülni.
Magyar minden megnyilvánulása gyomorgörcsöt okoz azoknak, akik ezt átélték. A mosolya, a gúnya, a beszólása, a szépelgése, minden felidézi a rossz emlékeket.
Értem, hogy ez nem érthető azoknak, akik ilyen emberrel nem találkoztak.
Szóval az a kérdés, hogy a kitűnő színésszé avanzsált Magyar, hány olyan embert tud átverni, akik nem ismerik ezt a tipust?
De közben a Magyar kinőtt a földből, ami azt mutatja, hogy a Fidesz házatáján is van mit sepregetni! Sokan nem azért szavaznak oda, mert tetszik az utóbbi idők kormányzása, hanem azért, mert nincs jobb, pontosabban azért, mert van egymilliószor rosszabb, Magyar Péter személyében!
Egyébként jó lenne egy erős ellenzék, jó lenne egy kis józanodás a Fidesznek, sok kétharmad után, de így, hogy az ellenzék vezére a legrosszabb, amit el tudunk képzelni, nincs választás!”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
