Szóval akik nem ismernek személyesen nárcisztikus bántalmazót, ők el se tudják képzelni, hogy milyen!

Én se tudtam elképzelni, aztán belefutottam egybe.

Az ilyen ember nagyon-nagyon vonzó, pont azt ígéri, amit hallani akarsz, aztán, amikor már a bűvkörén belül vagy, akkor napról-napra durvább, zsarol, leépíti az önbizalmad, elmar mindenkitől és bármilyen hihetetlen, olyan ügyes módon tud manipulálni, hogy egy értelmiségi, jó családból származó, egészséges lelkű nő/férfi se tud mellőle kilépni.

Varga Judit beszámolóját pontosan értette mindenki, aki átélt/közelről látott ilyet. Ez nem jellemhiba, ez egy súlyos pszichés állapot, amiből csak nagyon kemény terápiával és szembenézéssel lehet felépülni.