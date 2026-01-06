„Nem a felvidéki magyarok elnyomására, nem a Beneš-dekrétumokra!

Szülőföldemet, a Szigetközt csak a Duna választja el a Csallóköztől. Lipót testvértelepülése a dunaszerdahelyi járásban Baka község, ezért jól emlékszem a közös programokra, foci mérkőzésekre. Ahogy arra is, hogy magyarul beszéltünk itt is, ott is. De a Duna itt határfolyó, így teljesen más sors jutott a két magyarul beszélő vidéknek.