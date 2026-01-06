Önfeljelentésekkel lázadnak Felvidéken a szlovák szájkosártörvény ellen
A szlovák törvény következményeire akarják ráirányítani a figyelmet.
Nincs kollektív bűnösség, az emberi jogokkal alapvetően ellentétes, ha valakit a közösségéhez való tartozása miatt jogfosztanak.
„Nem a felvidéki magyarok elnyomására, nem a Beneš-dekrétumokra!
Szülőföldemet, a Szigetközt csak a Duna választja el a Csallóköztől. Lipót testvértelepülése a dunaszerdahelyi járásban Baka község, ezért jól emlékszem a közös programokra, foci mérkőzésekre. Ahogy arra is, hogy magyarul beszéltünk itt is, ott is. De a Duna itt határfolyó, így teljesen más sors jutott a két magyarul beszélő vidéknek.
Ebben kulcsszerepet játszottak a Beneš-dekrétumok, melyben a németek és a magyarok kollektív bűnösségét mondta ki az akkori államhatalom. Hihetetlen, de az 1945-ben elfogadott rendelkezések egy része a mai napig hatályban maradt. Sőt, megdöbbenve olvastam a hírt, hogy Szlovákiában egyenesen bűncselekménynek számít a megkérdőjelezésük, akár fél év börtönbüntetéssel fenyeget az új jogszabály. Az elnyomó rendelkezések óriási vagyoni károkat is okoznak a felvidéki magyaroknak.
Nincs kollektív bűnösség, az emberi jogokkal alapvetően ellentétes, ha valakit a közösségéhez való tartozása miatt jogfosztanak. Nem szítani kell a tüzet, a Beneš-dekrétumok elfogadhatatlanok. Határa csak az országnak van, a nemzetnek nincs.”
