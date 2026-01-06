Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lipót csallóköz kollektív bűnösség duna

Nem a felvidéki magyarok elnyomására, nem a Beneš-dekrétumokra

2026. január 06. 10:04

Nincs kollektív bűnösség, az emberi jogokkal alapvetően ellentétes, ha valakit a közösségéhez való tartozása miatt jogfosztanak.

2026. január 06. 10:04
null
Fazekas Csilla
Facebook

„Nem a felvidéki magyarok elnyomására, nem a Beneš-dekrétumokra!

Szülőföldemet, a Szigetközt csak a Duna választja el a Csallóköztől. Lipót testvértelepülése a dunaszerdahelyi járásban Baka község, ezért jól emlékszem a közös programokra, foci mérkőzésekre. Ahogy arra is, hogy magyarul beszéltünk itt is, ott is. De a Duna itt határfolyó, így teljesen más sors jutott a két magyarul beszélő vidéknek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ebben kulcsszerepet játszottak a Beneš-dekrétumok, melyben a németek és a magyarok kollektív bűnösségét mondta ki az akkori államhatalom. Hihetetlen, de az 1945-ben elfogadott rendelkezések egy része a mai napig hatályban maradt. Sőt, megdöbbenve olvastam a hírt, hogy Szlovákiában egyenesen bűncselekménynek számít a megkérdőjelezésük, akár fél év börtönbüntetéssel fenyeget az új jogszabály. Az elnyomó rendelkezések óriási vagyoni károkat is okoznak a felvidéki magyaroknak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nincs kollektív bűnösség, az emberi jogokkal alapvetően ellentétes, ha valakit a közösségéhez való tartozása miatt jogfosztanak. Nem szítani kell a tüzet, a Beneš-dekrétumok elfogadhatatlanok. Határa csak az országnak van, a nemzetnek nincs.”

Nyitókép forrása: Facebook / Magyar Szövetség

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
•••
2026. január 06. 10:12 Szerkesztve
A "kollektív bűnösség" az már csak ilyen. Volt aki Zyclon B - vel írtotta és van aki dekrétumokkal írtja még most is. Mindenesetre Fico nem lett szimpatikusabb azzal, hogy a tűzre rátett még egy lapáttal.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!