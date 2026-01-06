Ukrajna lázad: csaknem háromszáz támadás érte a toborzókat

Kiszivárgott Magyar Péter terve: támadásra készül a közösségi médiában

„A Meta már most is elképesztően előre sorolta Magyar Pétert, mesterségesen felpörgetve az oldalát. A Tisza-vezér azonban többet akar: azt is el szeretné érni, hogy a vele egyet nem értőket »letekerje« a szolgáltató” – mondta egy forrás a Magyar Nemzetnek.