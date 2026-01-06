Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború ukrajinszka pravda területi toborzó - és szociális támogatási központok lázad ukrajna katona

Ukrajna lázad: csaknem háromszáz támadás érte a toborzókat

2026. január 06. 09:57

A háború kezdete óta már négy toborzó életét vesztette, több mint kétszáz esetben még mindig nem sikerült a hatóságoknak lezárni az ügyet.

2026. január 06. 09:57
null

A teljeskörű orosz–ukrán háború kitörése óta közel háromszáz alkalommal érte támadás az ukrán Területi Toborzó- és Szociális Támogatási Központok (TCK és SZP) állományát.

Az Ukrán Fegyveres Erők Szárazföldi Parancsnokságának az Ukrajinszka Pravda megkeresésére adott hivatalos tájékoztatása szerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

eddig legalább 272 támadást regisztráltak a toborzóközpontok katonái ellen. 

Az ügyek túlnyomó többségében még nem született jogerős döntés: 205 esetben jelenleg is előzetes nyomozás folyik.

A Szárazföldi Erők adatai arra is rávilágítanak, hogy a toborzóközpontok működésével kapcsolatban

több mint ötezer panasz érkezett visszaélések gyanúja miatt.

A szolgálat ellátása közben 2025 decemberéig négy katona vesztette életét, valamennyi esetben büntetőeljárás indult az események körülményeinek tisztázására.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Narciso Contreras / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. január 06. 10:33
Respekt a hősöknek.
Válasz erre
0
0
h040183
2026. január 06. 10:30
Egyrészt ők nem katonák. Másrészt viszont ha nem visznek be megfelelő kvótát, akkor őket viszik két hetes kiképzés-szerűség után a frontra. Harmadrészt nyugatra szökött TCK-stól tudjuk, hogy havonta 2-4 milliárd dollárt visznek fel Kyivbe, úgymint sápot az elbocsátó fizettség után. De ők a dicső hősök, és Ukrajna EU konform... Szilva ukrajinininini!!! További érdekességek: youtube.com/watch?v=y6WDj7pjPak
Válasz erre
0
0
Leskelődő
2026. január 06. 10:20
Isten nyugosztalja a toborzások alatt meghaltakat. Különösen az elhunyt civileket, akiknek még a számát sem tudjuk.
Válasz erre
0
0
jump-ing
2026. január 06. 10:11
Elenyésző szám ez az ő sikertes próbálkozásaikhoz képest.....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!