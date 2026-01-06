Elszabadult az ukrán ombudsman: „Aki homo sapiens, az már áttért az ukrán nyelvre”
Olena Ivanovszka szerint kimerültek az „ukránosítás” folyamatának tartalékai.
A háború kezdete óta már négy toborzó életét vesztette, több mint kétszáz esetben még mindig nem sikerült a hatóságoknak lezárni az ügyet.
A teljeskörű orosz–ukrán háború kitörése óta közel háromszáz alkalommal érte támadás az ukrán Területi Toborzó- és Szociális Támogatási Központok (TCK és SZP) állományát.
Az Ukrán Fegyveres Erők Szárazföldi Parancsnokságának az Ukrajinszka Pravda megkeresésére adott hivatalos tájékoztatása szerint
eddig legalább 272 támadást regisztráltak a toborzóközpontok katonái ellen.
Az ügyek túlnyomó többségében még nem született jogerős döntés: 205 esetben jelenleg is előzetes nyomozás folyik.
A Szárazföldi Erők adatai arra is rávilágítanak, hogy a toborzóközpontok működésével kapcsolatban
több mint ötezer panasz érkezett visszaélések gyanúja miatt.
A szolgálat ellátása közben 2025 decemberéig négy katona vesztette életét, valamennyi esetben büntetőeljárás indult az események körülményeinek tisztázására.
Nyitókép: Narciso Contreras / AFP