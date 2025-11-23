Ft
11. 24.
hétfő
Darwin Núnez Arne Slot Liverpool Alexander Isak Premier League Szoboszlai Dominik

Már a pocsék is jónak tűnik hozzá képest – ennél élesebb kritikát nem is kaphatott volna Szoboszlai csapattársa

2025. november 23. 16:13

Szoboszlai Dominik svéd csapattársa egyelőre semmit sem mutatott meg a képességeiből. Alexander Isak mostani formáját látva Liverpoolban lassan már visszasírják a nyáron Szaúd-Arábiába eladott Darwin Núnezt.

2025. november 23. 16:13
null

A Liverpool a nyáron csaknem 500 millió eurót költött új labdarúgókra, ehhez képest eddig igen gyengén szerepel az angol bajnokság mostani idényében, szombaton 3–0-s vereséget szenvedett hazai pályán a Nottingham Foresttől, és címvédőként jelenleg csak a 11. a tabellán. A játékosokat és Arne Slot vezetőedzőt a szurkolók és a brit sajtó részéről is rengeteg kritika éri, a Telegraph szakírója, Chris Bascombe a vasárnapi véleménycikkében Alexander Isakot pécézte ki magának.

A svéd centerért a Liverpool a nyári átigazolási időszak hajrájában 145 millió eurót csengetett ki a Newcastle Unitednek, több más futballistával együtt azonban egyelőre ő sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, sőt az eddigiek alapján kimondottan nagy baklövésnek tűnik, hogy a Vörösök ilyen sok pénzt kifizettek érte.

Isak teljesítménye ebben a szezonban nemcsak a gólok és a gólpasszok vonatkozásában esett vissza – az eddigi kilenc mérkőzésén csak egy gólt jegyzett, azt is a Ligakupában, a másodosztályú Southampton ellen –, hanem a várható gólok, a kapura lövések és a kialakított helyzetek számában is.

A Nottingham ellen sem volt jó meccse, a pályán töltött 67 perce alatt tulajdonképpen semmi veszélyt nem jelentett a vendégek kapujára, de még megnyert párharca sem volt.

Bascombe a meccs utáni elemzésében már odáig merészkedett, hogy azt állította, a nyáron Szaúd-Arábiába eladott Darwin Núnez is sokkal hasznosabb volt a Liverpool számára Isaknál, pedig a három év alatt 40 gólt termelő uruguayi csatárt még akkor is szinte csak bírálták, amikor neki vagy a csapatnak jól ment a szekér.

Darwin Núnez, akinek a helyére Isak érkezett, ennél sokkal jobb teljesítményekért is kemény kritikákat kapott. Núnezből a kellő higgadtság és az ügyesség is hiányzott, de minden hibája ellenére sem lehetett őt szem elől téveszteni. Isak esetében viszont szombaton azt is nehéz volt észrevenni, hogy egyáltalán a pályán van – egészen addig, amíg le nem cserélték

– írta róla a Telegraph munkatársa.

Isak a Liverpool történetének első játékosa lett, aki az első négy Premier League-meccsének mindegyikét elveszítette a csapattal, amikor kezdőként lépett pályára.

Bascombe a cikkében megjegyzi, a klub tulajdonosai ezek után vélhetően kétszer is meggondolják majd, hogy legközelebb mikor bocsátanak olyan sok pénzt a keret megerősítésére, mint ezen a nyáron.

 

További érdekesség a Liverpool kapcsán, hogy 1965 tavasza óta először veszített el egymást követő két bajnoki mérkőzést is legalább háromgólos különbséggel (a Nottingham előtt a novemberi válogatott szünetet megelőzően a Manchester Citytől is 3–0-ra kapott ki). A két magyar játékost, Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó gárda a következő fordulóban a javuló formát mutató West Ham Unitedhez látogat, de előtte vár még rá a PSV elleni hazai meccs a Bajnokok Ligájában.

Nyitókép: PETER POWELL / AFP

Liverpool–Nottingham Forest 0–3

pandalala
2025. november 23. 20:31
Núneznek már annyi lehet a jövedelme, hogy nem tud vele mit lezdeni .... Röhög a markába ..
vakiki
2025. november 23. 17:15
Hát igen. Hoztak bőven rossz döntéseket. Wirtz szart se ér , ( miatta játszott jobb hátvédet Dominik,de ő azt is megoldotta)ez az Isak se. Ez a kettő a saját posztján se boldogul.Elüldözték a kolumbiait is,a Bayernban brillírozik. Ettől a svédtől (?) még Nunez is jobb volt.
Interista
2025. november 23. 16:35
Slot nem alkalmas a Liverpool irányítására. A bajnoki cím sem neki köszönhető. Az még a Klopp mágia utóhatása. Isak meg 145 forintot nem ér, nem hogy 145 millió eurót. Egész pályafutása során volt 1, azaz egy jó szezonja. Wirtz is nagyon gyenge. Ebben a csapatban csak a hungarofóbok által sokat kritizált(pechükre hiába) Szoboszlai Dominik képes kiegyensúlyozott, jó teljesítményre. Hogy a Liverpool nincs kiesőhelyen az nagyon nagy részt neki köszönhető. Ha a vörösök vezetősége szeretne idén valamit nyerni, akkor elzavarja a holland "edzőt" minél hamarabb.
sersem
2025. november 23. 16:31
Ki kell nevezni Magyar Pétert, majd ő megjaviccsa. A mútkor láttam focikázni, ehhez is ért.
