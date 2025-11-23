Már a pocsék is jónak tűnik hozzá képest – ennél élesebb kritikát nem is kaphatott volna Szoboszlai csapattársa

Bascombe a cikkében megjegyzi, a klub tulajdonosai ezek után vélhetően kétszer is meggondolják majd, hogy legközelebb mikor bocsátanak olyan sok pénzt a keret megerősítésére, mint ezen a nyáron.

4 - Alexander Isak is the first Liverpool player in Premier League history to end on the losing side in each of his first four starts for the club. Unfortunate. pic.twitter.com/gJLnUqkek1 — OptaJoe (@OptaJoe) November 22, 2025

További érdekesség a Liverpool kapcsán, hogy 1965 tavasza óta először veszített el egymást követő két bajnoki mérkőzést is legalább háromgólos különbséggel (a Nottingham előtt a novemberi válogatott szünetet megelőzően a Manchester Citytől is 3–0-ra kapott ki). A két magyar játékost, Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó gárda a következő fordulóban a javuló formát mutató West Ham Unitedhez látogat, de előtte vár még rá a PSV elleni hazai meccs a Bajnokok Ligájában.

Nyitókép: PETER POWELL / AFP