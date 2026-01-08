A 444 újságírója bement a Kormányinfóra, és úgy leégette magát, hogy kis híján ott is maradt
Gulyás Gergely most is helyretette Herczeg Márkot.
Már akinek, persze…
„»Ilyen a világon nincs: profi teniszversenyen indulhatott el egy olyan játékos, aki még a labdát sem találta el« – ez a cím virít a Soros Gyuri bá’ kedvenc budipapírján, a 444-en, jegyzi pedig bizonyos Molnár Kristóf, aki a végén még leírja:
Ezt is ajánljuk a témában
Gulyás Gergely most is helyretette Herczeg Márkot.
»Mivel Abdelkader szereplése sporttörténeti jelentőségű, mindenkinek ajánljuk a meccs összefoglalójának megtekintését. A történteket saját szemmel kell látni, különben nem hiszi el az ember, hogy ilyen megtörténhetett.«
És igen, ott a cikkben az összefoglaló a »meccsről«, és bizony, halálra röhögi magát az ember, miközben nézi.
De van egy rossz hírem: ilyen bizony bármikor megtörténhet a mai szétrohadt, beteg világban, mutatok is mindjárt egy tökéletes példát:
»A finnországi Espoo-ban lezajlott műkorcsolya Európa-bajnokság nyitóünnepségén egy transzvesztita volt az egyik műsorszám. A középkorú férfi, aki Minna-Maaria Antikainennek nevezi magát, korábban beszámolt róla, hogy jéghercegnő szeretne lenni, és ezen elképzelésének teret is adtak az Európa-bajnokság szervezői, a média pedig asszisztált hozzá. A sajtóban olyan címmel jelentek meg írások, mint Egy férfi, aki jéghercegnő akar lenni, illetve Amikor a nem nem számít, Minna-Maaria – Egy bátor álom megvalósítása.«”
Nyitókép: képernyőkép