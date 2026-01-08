De van egy rossz hírem: ilyen bizony bármikor megtörténhet a mai szétrohadt, beteg világban, mutatok is mindjárt egy tökéletes példát:

»A finnországi Espoo-ban lezajlott műkorcsolya Európa-bajnokság nyitóünnepségén egy transzvesztita volt az egyik műsorszám. A középkorú férfi, aki Minna-Maaria Antikainennek nevezi magát, korábban beszámolt róla, hogy jéghercegnő szeretne lenni, és ezen elképzelésének teret is adtak az Európa-bajnokság szervezői, a média pedig asszisztált hozzá. A sajtóban olyan címmel jelentek meg írások, mint Egy férfi, aki jéghercegnő akar lenni, illetve Amikor a nem nem számít, Minna-Maaria – Egy bátor álom megvalósítása.«”

