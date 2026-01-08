Ft
Ft
-2°C
-5°C
Ft
Ft
-2°C
-5°C
01. 08.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tenisz korcsolya transz 444

Amin lehet röhögni és amin tilos

2026. január 08. 16:46

Már akinek, persze…

2026. január 08. 16:46
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„»Ilyen a világon nincs: profi teniszversenyen indulhatott el egy olyan játékos, aki még a labdát sem találta el« – ez a cím virít a Soros Gyuri bá’ kedvenc budipapírján, a 444-en, jegyzi pedig bizonyos Molnár Kristóf, aki a végén még leírja: 

Ezt is ajánljuk a témában

»Mivel Abdelkader szereplése sporttörténeti jelentőségű, mindenkinek ajánljuk a meccs összefoglalójának megtekintését. A történteket saját szemmel kell látni, különben nem hiszi el az ember, hogy ilyen megtörténhetett.«

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

És igen, ott a cikkben az összefoglaló a »meccsről«, és bizony, halálra röhögi magát az ember, miközben nézi.

De van egy rossz hírem: ilyen bizony bármikor megtörténhet a mai szétrohadt, beteg világban, mutatok is mindjárt egy tökéletes példát:

»A finnországi Espoo-ban lezajlott műkorcsolya Európa-bajnokság nyitóünnepségén egy transzvesztita volt az egyik műsorszám. A középkorú férfi, aki Minna-Maaria Antikainennek nevezi magát, korábban beszámolt róla, hogy jéghercegnő szeretne lenni, és ezen elképzelésének teret is adtak az Európa-bajnokság szervezői, a média pedig asszisztált hozzá. A sajtóban olyan címmel jelentek meg írások, mint Egy férfi, aki jéghercegnő akar lenni, illetve Amikor a nem nem számít, Minna-Maaria – Egy bátor álom megvalósítása.«”

Nyitókép: képernyőkép

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kapor tyütyü
•••
2026. január 08. 16:54 Szerkesztve
Ez a hír nem újkeletű, valami világverseny megnyitóján bohóckodott egy félkegyelmű, mert megengedték neki. Hol van már az a régi szép történet, amikor Knézy Jenő a térdét csapkodva, harsány röhögő káromkodással ámuldozott az olimpia úszó számán, ahol egy afrikai versenyző (a helyi olimpiai bizottsági elnök fiacskája) gyakorlatilag a pár száz métert is alig bírta ki a medencében, bele akart fulladni. Akkor azt hittük, mindez vicc. Nem... Ez a valóság! A nőnek felesége, a férfinak férje van a Netflix sorozatokban. Németországban állat-kuplerájok nyílnak, máshol meg kivezetik a nyelvből a női-férfi-semleges nemet. A Főprájdmester szivárványos zászlóval henceg, a székelység zászlaját pedig szégyelli kitűzni a budapesti Városházára. Az ellenzék vezetője pedig egy hántolt agyú pöcs, akiről minden épeszű tudja, hogy egy utolsó gazember, mégis tömegnyi magyarnak mondott honpolgár kap orgazmust tőle. A pokol itt világlik az ablakunk alatt, a gyehenna tüze már az előszobánkban lobog.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!