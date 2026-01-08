Oroszország forr a dühtől, fegyveres konfliktust emlegetnek – az Egyesült Államok súlyos hibát véthetett

és aggodalmát fejezte ki Washington „nemzetközi válsághelyzeteket előidéző magatartása” miatt. Moszkva szerint a tanker teljes mértékben a nemzetközi jog előírásainak megfelelően közlekedett, valamint érvényes, ideiglenes engedéllyel hajózott az Oroszországi Föderáció zászlaja alatt.
A közlés szerint a hajó egy orosz kikötő felé tartott, és Oroszország több alkalommal is tájékoztatta az amerikai hatóságokat arról, hogy a tanker civil, békés célokat szolgál. Az Egyesült Államok ugyanakkor jelezte, hogy a hajó legénységével szemben büntetőeljárás is indulhat, amit Moszkva „kategorikusan elfogadhatatlannak” nevezett. Oroszország a nyugati szankciókat továbbra is illegitimnek tartja, és hangsúlyozza: azok nem szolgálhatnak jogalapul hajók nyílt tengeren történő lefoglalására.