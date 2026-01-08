Ft
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tanker egyesült államok hajó oroszország

Oroszország forr a dühtől, fegyveres konfliktust emlegetnek – az Egyesült Államok súlyos hibát véthetett

2026. január 08. 15:28

Moszkva élesen bírálta Washingtont azt követően, hogy az Egyesült Államok lefoglalta az orosz zászló alatt közlekedő Marinera tankert.

2026. január 08. 15:28
null

Élesen bírálta az Egyesült Államokat Oroszország azt követően, hogy Washington lefoglalt az orosz zászló alatt közlekedő Marinera olajszállító tankert az Atlanti-óceán északi részén – írta a Moscow Times.

Moszkva szerint az akció súlyosan veszélyezteti a nemzetközi hajózás biztonságát, és újabb katonai, valamint politikai feszültségekhez vezethet.

Az amerikai hatóságok azzal indokolták a hajó lefoglalását, hogy az megsértette a szankcióikat, mivel olyan országok számára szállított olajat, mint Venezuela, Irán és Oroszország.

Az orosz külügyminisztérium közleményében hangsúlyozta: az intézkedés „csak további katonai és politikai feszültségekhez vezet”,

és aggodalmát fejezte ki Washington „nemzetközi válsághelyzeteket előidéző magatartása” miatt. Moszkva szerint a tanker teljes mértékben a nemzetközi jog előírásainak megfelelően közlekedett, valamint érvényes, ideiglenes engedéllyel hajózott az Oroszországi Föderáció zászlaja alatt.

A közlés szerint a hajó egy orosz kikötő felé tartott, és Oroszország több alkalommal is tájékoztatta az amerikai hatóságokat arról, hogy a tanker civil, békés célokat szolgál. Az Egyesült Államok ugyanakkor jelezte, hogy a hajó legénységével szemben büntetőeljárás is indulhat, amit Moszkva „kategorikusan elfogadhatatlannak” nevezett. Oroszország a nyugati szankciókat továbbra is illegitimnek tartja, és hangsúlyozza: azok nem szolgálhatnak jogalapul hajók nyílt tengeren történő lefoglalására.

Az ügy tovább élezheti a nagyhatalmak közötti feszültséget, miközben a nemzetközi hajózás biztonsága és a szankciók jogszerűsége ismét a diplomáciai viták középpontjába került.

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

szemlelo-2
2026. január 08. 15:58
Ezzel Trump egymáshoz kényszerítette az oroszokat és a kínaiakat.
Válasz erre
0
0
alenka
•••
2026. január 08. 15:56 Szerkesztve
Canada: ...írod, kifelé a NATO - ból és védjük meg magunkat....cunci, ugyan, és ki lenne az ellenség????????...( Rajtad kívül )
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. január 08. 15:56
Ja hogy nem Putyin veszélyes rá? Mondjátok már, meddig mentek még el ezzel a gyomor forgató orosz imádattal? Ti tényleg leszopnátok minden tányérsapkás oroszt, aki kishazánkban megjelenik? Visszahoznátok az oroszokat Magyarországra? Kádárnak, Rákosinak szobrot? Hogyan lettetek ennyire agymosottak? Ki tette ezt veletek? bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszokcanadian-deplorable 2026. január 08. 15:53 PUTIN A SAJÁT NEMZETTÁRSAIT VÉDTE A CIONNÁCI ZSELÉTŐL, VOLT EMBERI ÉS ERKÖLCSI MENTSÉGE, MERT A VÉDELMÜKBEN INDULT ÉS AZ AZOV NÁCIKAT SZÁMOLTA FEL A FASZSZOPÓ TRUMPNAK CSAK AZ OLAJ KELL- SZARIK AZ MINDENRE ÉS MINDENKIRE, EZEK A SÁTÁNNAL IS ÖSSZEÁLLNAK 10 FILLÉRÉRT. VEGYÉTEK ÉSZRE VÉGRE ..NEKÜNK AZ IGAZSÁG A FONTOS, ÉS AZ NEM ATTÓL FÜGG ÉPP AZ ELLENSÉGÜNK VAGY A BARÁTUNK OLDALÁN VAN. A MAGYAR NÉPLÉLEK PONTOSAN TUDJA HOL AZ IGAZSÁG --HOL A MORÁL, AKKOR IS HA MOST EGY HALÁLOS ELLENSÉGÜNK OLDALÁN VAN. AMERIKA ÉS NYUGAT PAKTÁLT LE RÁKOSI ÉS KÁDÁR UTÓDAIVAL - OTT PAMPOGJ
Válasz erre
0
0
counter-revolution
•••
2026. január 08. 15:50 Szerkesztve
canadian-deplorablecounter-revolution 2026. január 08. 15:44 "Akkor kifele a NATO-ból, oszt védjétek meg magatokat. Érthető, kis pajtás? Ostoba idióták..." ---------- Ezzel igazoltad, tetves migránsféreg, hogy semmi közöd nincsen a magyarsághoz.
Válasz erre
6
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!