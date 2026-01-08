Oroszország forr a dühtől, fegyveres konfliktust emlegetnek – az Egyesült Államok súlyos hibát véthetett

Élesen bírálta az Egyesült Államokat Oroszország azt követően, hogy Washington lefoglalt az orosz zászló alatt közlekedő Marinera olajszállító tankert az Atlanti-óceán északi részén – írta a Moscow Times.

Moszkva szerint az akció súlyosan veszélyezteti a nemzetközi hajózás biztonságát, és újabb katonai, valamint politikai feszültségekhez vezethet.