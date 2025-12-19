Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Pénteken ismét képernyőre kerül a Mesterterv, amely ezúttal átfogó politikai évértékeléssel és előre tekintéssel várja a nézőket. Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, a Magyar Nemzet főmunkatársa elemzik 2025 legfontosabb magyar és nemzetközi politikai történéseit – a felszín mögé nézve, számokkal és stratégiákkal alátámasztva.

Az adás középpontjában a belpolitikai erőviszonyok állnak: hogyan alakult Magyar Péter és a Tisza Párt éve, és ki vezet valójában a politikai versenyben – a Fidesz vagy a Tisza? Terítékre kerül a Tisza kiszivárgott megszorítási csomagja és a Szőlő utcai botrány is: vajon melyik téma határozza meg a közbeszédet, akár a karácsonyi ebédek beszélgetéseit? A műsor nemcsak eseményeket sorol, hanem azok politikai következményeit is mérlegre teszi a legfrissebb kutatások bemutatásával.

A nemzetközi térben a csütörtöki EU-csúcs kap kiemelt figyelmet: mi történt valójában Brüsszelben, és milyen eredményekkel tért haza Orbán Viktor, mit ért el Ursula von der Leyen, mit kapott Zelenszkij ukrán elnök? Vajon mit reagál majd Putyin orosz elnök az EU által Ukrajnának nyújtott hadikölcsönre? Újraválasztása óta első alkalommal képviselte hazáját az EU-csúcson Andrej Babis cseh kormányfő, máris szövetségesre talált Orbán Viktor személyében. Mennyire lesz tartós a cseh-szlovák-magyar együttmozgás?