Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

2025. december 19. 16:58

Orbánék patrióta győzelme nagy politikai vereség Friedrich Merz német kancellárnak és Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének. Véget ért az EU-csúcs. De mi következik ebből a belpolitikára nézve? Itt a Mesterterv évadzáró adása.

Pénteken ismét képernyőre kerül a Mesterterv, amely ezúttal átfogó politikai évértékeléssel és előre tekintéssel várja a nézőket. Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, a Magyar Nemzet főmunkatársa elemzik 2025 legfontosabb magyar és nemzetközi politikai történéseit – a felszín mögé nézve, számokkal és stratégiákkal alátámasztva.

Az adás középpontjában a belpolitikai erőviszonyok állnak: hogyan alakult Magyar Péter és a Tisza Párt éve, és ki vezet valójában a politikai versenyben – a Fidesz vagy a Tisza? Terítékre kerül a Tisza kiszivárgott megszorítási csomagja és a Szőlő utcai botrány is: vajon melyik téma határozza meg a közbeszédet, akár a karácsonyi ebédek beszélgetéseit? A műsor nemcsak eseményeket sorol, hanem azok politikai következményeit is mérlegre teszi a legfrissebb kutatások bemutatásával.

A nemzetközi térben a csütörtöki EU-csúcs kap kiemelt figyelmet: mi történt valójában Brüsszelben, és milyen eredményekkel tért haza Orbán Viktor, mit ért el Ursula von der Leyen, mit kapott Zelenszkij ukrán elnök? Vajon mit reagál majd Putyin orosz elnök az EU által Ukrajnának nyújtott hadikölcsönre? Újraválasztása óta első alkalommal képviselte hazáját az EU-csúcson Andrej Babis cseh kormányfő, máris szövetségesre talált Orbán Viktor személyében. Mennyire lesz tartós a cseh-szlovák-magyar együttmozgás?

A szakértők emellett már a 2026-os választásokra tekintenek előre, és bemutatják, milyen győzelmi stratégiák – azaz mestertervek – rajzolódnak ki a Fidesz és a Tisza oldalán. Elemzés, vita és kontextus egy műsorban – a Mesterterv ezúttal is azoknak szól, akik érteni akarják a politika valódi mozgatórugóit.

Nézze meg a teljes adást a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

mr-woof-2
2025. december 19. 18:24
Magyar Péter Egészen elképesztő és cinikus lépésre szánta el magát Orbán Viktor. Az egész ország értesült róla, hogy a Fővárosi Törvényszék ma megtiltotta a TISZA-ról aljas hazugságokat terjesztő Bors nevű szennylap további kézbesítését. Orbán propagandistái most arra hivatkozva folytatják a hazug propagandakiadvány terjesztését, hogy ők nem tudnak a bíróság döntéséről. Orbán Viktorék már teljesen nyíltan tiporják a jogállam még megmaradt darabjait is, nyíltan semmibe veszik a magyar bíróság döntését. Határozottan felszólítom a szennylap terjesztésével megbízott céget, a Medialog Zrt-t, hogy azonnal függessze fel a propagandakiadvány terjesztését! Ha ezt nem teszik meg, milliárdos kártérítési perrel néznek szembe. Ma kiderült, hogy Orbán Viktor és a propagandistái azt gondolják, hogy őrájuk már a bírósági döntések sem vonatkoznak. Vége van, elvtársak! ui.: Kérem, hogy ha bárki számára a mai naptól kézbesítik a Bors említett különszámát, az jelezze ezt a tényt a TISZA Párt felé!
Válasz erre
1
1
masikhozzaszolo
•••
2025. december 19. 18:21 Szerkesztve
Akkor még a következő a feladat: A gazdák pénzét januárban se vegyék el Az Erasmust visszamenőleg megcsinálni A 200 milla büntetést, kompenzálni és a napi 1 millást is, és a hülyeséget eltörölni Migránst nem fogadunk, és nem is fizetünk érte. Akinek kell migráns, pelenkázza. A kerítést, határvédelmet tessék kifizetni. A jogállamisági blablára nem lehet hivatkozni, visszamenőlegesen a 20 milliárd eurót ideadni. A jövőbeli pénzeket se lehet visszatartani összevissza hazudozással az NGO-kra hivatkova. Az NGO-k eu finanszírozását megszüntetni. Ládikából, adományból dolgozzanak. A covid pénzünket kérjük Az árvízvédelemre is kértünk, mert jól védekeztünk. Tessék folytatni!
Válasz erre
0
0
ThunderDan
2025. december 19. 17:50
westend: Épkézláb mondatot nem olvastam még tőlük.
Válasz erre
1
0
ThunderDan
2025. december 19. 17:49
belbuda, te agyhalott... Eredményt majd áprilisban hirdetnek. Mindenesetre ha nem érted, hogy már az önmagában veszélyes rátok nézve, hogy a PRÁJD vitte ki messze a legnagyobb ellenzéki tömeget (és nem bármi más téma), és hogy most is a PRÁJDRA hivatkozol, mint referenciapontra... nos, ha nem érted, hát nem érted.
Válasz erre
3
0
