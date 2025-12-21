Holtan találták a Városligetben a magyar fotóriportert

Szombat hajnalban holtan találták a Városligetben, a Néprajzi Múzeum épületénél Csudai Sándor fotóriportert – számolt be róla a Telex. „A helyszínen bajtársaink egy negyven év körüli férfi halálának tényét állapították meg” – válaszolta a lap megkeresésére az Országos Mentőszolgálat. Csudai – akinek a halálhírét Lantos Gábor sportújságíró is megerősítette a Facebookon – az épület tetejéről eshetett le.

Csudai Sándor 1987-ben született Budapesten, a Práter utcai Szakképző Iskolában tanult fényképészetet. A Mediaworks munkatársa volt, korábban dolgozott fotóstúdiókban, fesztiválokon, magazinoknak és online lapoknak is.