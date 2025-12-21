Ft
12. 21.
vasárnap
gyász Városliget tragédia Csudai Sándor

Holtan találták a Városligetben a magyar fotóriportert

2025. december 21. 12:47

Meghalt Csudai Sándor fotóriporter.

2025. december 21. 12:47
null

Szombat hajnalban holtan találták a Városligetben, a Néprajzi Múzeum épületénél Csudai Sándor fotóriportert – számolt be róla a Telex. „A helyszínen bajtársaink egy negyven év körüli férfi halálának tényét állapították meg" – válaszolta a lap megkeresésére az Országos Mentőszolgálat. Csudai – akinek a halálhírét Lantos Gábor sportújságíró is megerősítette a Facebookon – az épület tetejéről eshetett le.

Csudai Sándor 1987-ben született Budapesten, a Práter utcai Szakképző Iskolában tanult fényképészetet. A Mediaworks munkatársa volt, korábban dolgozott fotóstúdiókban, fesztiválokon, magazinoknak és online lapoknak is.

Munkásságát 2015-ben Junior Príma-díjjal, 2019-ben a legtehetségesebb, 35 éven aluli fotósoknak odaítélt Hemző Károly-díjjal ismerték el, de volt Sajtófotó-díjas is.

Képeit a Mandiner is számtalan alkalommal publikálta.

Nyitókép: Facebook / Csudai Sándor

 

terep34
2025. december 21. 14:14
2025.december 20 Nagyvárad Bihari Napló "A hetedik emeleti lakásból történt tragikus zuhanás következtében életét vesztett 27 éves fiatal nő, Mălina Guler a Bihar megyei újságírás világában fotóriporterként szerzett elismerést: koncerteken, fesztiválokon, valamint sporteseményeken készített felvételei révén vált ismertté."
Box Hill
2025. december 21. 14:01
Esett vagy lökték?
ipolypart2
2025. december 21. 13:34
Család, barátok? Hajnal 4.....
Sróf
2025. december 21. 13:26 Szerkesztve
Hogy a mocskos kurva anyátokat basznátok meg, szarfaszú senkiházi sajtómunkások. Valakinek a haláláról korábban egy normálisabb világban kétféleképp volt szokás hírt adni: 1. Elhunyt (betegség, baleset, öngyilkosság - kegyeleti okokból nem volt muszáj elárulni) 2. Meggyilkolták (muszáj volt elárulni) Ehhez képest újabban a kattintásvadászat jegyében: "Holtan találták!" (bármiről legyen is szó) Hadd találgasson és csámcsogjon a proletár. A lényeg, hogy generálja a forgalmat.
