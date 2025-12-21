Egy középkori gyilkosság története – kutatók azonosítottak egy Árpád-házi herceget, és szenzációs megállapításokat tettek

a fiatal férfi maradványait 1915-ben találták meg, de csak 2018-ban kezdték el részletesen megvizsgálni.

Mint kiderült, a feltárást követően az embertani leletek a Budapesti Tudományegyetem Embertani Intézetébe – a mostani ELTE TTK Embertani Tanszékére – Bartucz Lajoshoz, a korszak neves antropológusához kerültek elemzésre, ám Bartucz eredményei közöletlenek maradtak forráshiány következtében, amelyről egy 1936-ban megjelent újságcikk is beszámolt. Bartucz 1938-ban A magyar ember című könyvében közölt egy fényképet a koponyáról, ezután a csontokról 2018-ig nem született semmilyen híradás. Az antropológusok úgy vélték, a maradványok a világháború alatt elvesztek.

Ekkor jött a fordulat! A véletlennek köszönhetően derült ki 2018-ban, hogy a vázcsontok egy faládában a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárának több tízezres antropológiai gyűjteményébe kerültek. A szakember szerint

a vázcsontok „vándorlása” két módon is történhetett.

Vagy Bartucz Lajos vitte magával a leleteket a tanszékről az új munkahelyére, a Néprajzi Múzeumba, ahonnan a láda továbbkerült a Magyar Természettudományi Múzeumba, de az is elképzelhető, hogy az ELTE Embertani Tanszéke ezredfordulón történt költözésekor kerültek át a csontok a múzeumba, köszönhetően annak, hogy az ELTE Török Aurél Gyűjteménye, jelentős mennyiségű oktatási anyaggal és régészeti lelettel együtt tartós letétként közel két évtizedre a múzeum Embertani Tárába került. A koponya ezzel szemben az ELTE Embertani Tanszékének Török Aurél-gyűjteményében maradt, ahol ma is megtalálható.