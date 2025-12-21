Ft
putyin nato washington donald trump európa ukrajna

Tarjányi ezt nagyon benézte – állít valamit, ám az amerikai hírszerzés vezetője szerint mindez aljas hazugság, amelynek célja a béke aláásása

2025. december 21. 10:51

Teljes a káosz a hírszerzésben: Tarjányi Péter hat forrásra hivatkozva állítja, hogy az oroszok a Baltikumra és Európára törnek, Ukrajna csak az előétel. Ám az USA hírszerzési igazgatója, Tulsi Gabbard ezzel szöges ellentétben azt mondja: a „mélyállam” hazudik, Moszkvának ereje sincs a hódításhoz.

2025. december 21. 10:51
null

Tarjányi Péter író és biztonságpolitikai szakértő nem kevesebbet állít: hat amerikai hírszerző forrás egymástól függetlenül ugyanerre a következtetésre jutott, mint az európai szolgálatok — Vlagyimir Putyin nem Ukrajnában gondolkodik csak. Ukrajna csak egy állomás. A cél tágabb! 

A Kreml célja szerinte nem csupán egész Ukrajna bekebelezése, hanem a volt szovjet térség visszarendezése, a Baltikum visszaszerzése, Európa nyomás alá helyezése és a NATO határainak folyamatos tesztelése, Kelet-Európa szétzilálása – és ezt nem pusztán egyes politikusok, hanem hat(!) hírszerző konszenzusa mondja ki.

Tarjányi rámutatott: „Ez nem vélemény, hanem hírszerzési konszenzus — Amerikában és Európában egyaránt”. És felteszi a kérdést: ha ezt Washington is tudja, akkor miért beszél mégis békéről? Szerinte a válasz nem az információkban, hanem a gondolkodásmódban van. Donald Trump nem erkölcsi nyelven beszél, hanem időben, költségben és alkuban gondolkodik.

Az amerikai perspektíva így hangzik nála: „Most állítsuk meg a pénz- és erőforrás-veszteséget. Sőt keressünk a válságon minél többet… A jövő problémáit majd később kezeljük”. Európa viszont máshonnan nézi ugyanezt, mert „Nekünk nincs később”.

Tarjányi világosan fogalmaz: „Ez nem az igazság különbsége. Ez a geopolitika és időtáv különbsége. Amerika megengedheti magának, hogy egy ideig tévedjen. Európa nem.” Ezért a mostani béketárgyalások nem megnyugtatóak, hanem árulkodóak.

„Aki lezárni akar, lezár. Aki időt akar, tárgyal. És most időt akarnak. Az USA is, Oroszország is”. És ezért — figyelmeztet — nem Washington fizeti majd meg a tévedés árát, hanem Európa és főleg Kelet-Európa.

Tarjányi összegzése: „Kelet-Európa nem megfigyelője ennek a folyamatnak. Hanem része!!!”

  • Hasonlót állít a brit hírszerzés vezetője, az MI6 igazgatója Blaise Metreweli, aki nyíltan figyelmeztetett, hogy Putyin szándékai nem állnak meg Ukrajnánál és stratégiája a NATO-val és a nyugattal szembeni folyamatos kihívásra épül.
  • Boris Pistorius, német védelmi miniszter pedig arról beszélt, hogy Putyin nem áll meg Ukrajnánál, és akár a NATO ellen is támadhat.
  • Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is óvatosságra intett, mert Putyin háborúja tovább terjedhet.

Milyen kár, hogy az amerikai hírszerzési igazgató teljesen mást mond.

Miközben európai politikusok és elemzők egy része egyre határozottabban állítja, hogy Moszkva „mindent akar”, az Egyesült Államok hivatalos hírszerzési vezetése élesen vitatja ezt a narratívát. Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok nemzeti hírszerzési igazgatója közösségi oldalán arról írt, hogy a 

mélyállam háborúpárti szereplői és a hozzájuk kötődő propagandamédia”  tudatosan azon dolgoznak, hogy aláássák Donald Trump béketerveit Ukrajnában – sőt, egész Európában.

Gabbard szerint ezek a szereplők tendenciózusan és hamisan azt állítják, hogy az amerikai hírszerző közösség osztja a NATO és az Európai Unió álláspontját, miszerint Oroszország célja Európa megtámadása és meghódítása.

„Ez hazugság” – fogalmazott egyértelműen, hozzátéve: mindezt azért teszik, hogy társadalmi és politikai támogatást szerezzenek háborúpárti elképzeléseikhez.

Az igazság – a hírszerzési igazgató szerint – egészen más képet mutat. Az amerikai hírszerzés értékelése alapján Oroszországnak „még Ukrajna teljes meghódítására sincs meg a képessége, nemhogy Európa megtámadására és megszállására”.

Ezt is ajánljuk a témában

