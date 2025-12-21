Miközben európai politikusok és elemzők egy része egyre határozottabban állítja, hogy Moszkva „mindent akar”, az Egyesült Államok hivatalos hírszerzési vezetése élesen vitatja ezt a narratívát. Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok nemzeti hírszerzési igazgatója közösségi oldalán arról írt, hogy a
mélyállam háborúpárti szereplői és a hozzájuk kötődő propagandamédia” tudatosan azon dolgoznak, hogy aláássák Donald Trump béketerveit Ukrajnában – sőt, egész Európában.
Gabbard szerint ezek a szereplők tendenciózusan és hamisan azt állítják, hogy az amerikai hírszerző közösség osztja a NATO és az Európai Unió álláspontját, miszerint Oroszország célja Európa megtámadása és meghódítása.
„Ez hazugság” – fogalmazott egyértelműen, hozzátéve: mindezt azért teszik, hogy társadalmi és politikai támogatást szerezzenek háborúpárti elképzeléseikhez.
Az igazság – a hírszerzési igazgató szerint – egészen más képet mutat. Az amerikai hírszerzés értékelése alapján Oroszországnak „még Ukrajna teljes meghódítására sincs meg a képessége, nemhogy Európa megtámadására és megszállására”.