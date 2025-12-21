Tarjányi ezt nagyon benézte – állít valamit, ám az amerikai hírszerzés vezetője szerint mindez aljas hazugság, amelynek célja a béke aláásása

Tarjányi Péter író és biztonságpolitikai szakértő nem kevesebbet állít: hat amerikai hírszerző forrás egymástól függetlenül ugyanerre a következtetésre jutott, mint az európai szolgálatok — Vlagyimir Putyin nem Ukrajnában gondolkodik csak. Ukrajna csak egy állomás. A cél tágabb!

A Kreml célja szerinte nem csupán egész Ukrajna bekebelezése, hanem a volt szovjet térség visszarendezése, a Baltikum visszaszerzése, Európa nyomás alá helyezése és a NATO határainak folyamatos tesztelése, Kelet-Európa szétzilálása – és ezt nem pusztán egyes politikusok, hanem hat(!) hírszerző konszenzusa mondja ki.