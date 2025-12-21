Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hírszerzés donald trump eu mélyállam oroszország

Trump hírszerzési főnöke leleplezte a nagy hazugságot: a „mélyállam” már a világháborúval riogat, de az igazság egészen más

2025. december 21. 06:59

Tulsi Gabbard nem finomkodott: lerántotta a leplet a propagandáról, ami alá akarja ásni az elnök béketerveit. A hírszerzési igazgató szerint a NATO és az EU szándékosan hazudik arról, hogy Oroszország meg akarja hódítani Európát.

2025. december 21. 06:59
null

Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok nemzeti hírszerzési igazgatója közösségi oldalán arról írt, hogy a „mélyállam háborúpárti szereplői és a hozzájuk kötődő propagandamédia” ismét azon dolgoznak, hogy aláássák Donald Trump elnök erőfeszítéseit, amelyek célja a béke megteremtése Ukrajnában, sőt egész Európában.

A bejegyzés szerint a mélyállamhoz közel álló médiagépezet tendenciózusan és

hamisan azt állítja, hogy az amerikai hírszerző közösség egyetért az Európai Unió és a NATO álláspontjával, miszerint Oroszország célja Európa megtámadása és meghódítása.

Gabbard szerint mindezt azért teszik, hogy társadalmi és politikai támogatást szerezzenek háborúpárti elképzeléseikhez.

Az igazság ezzel szemben – fogalmazott a hírszerzési igazgató – az, hogy az amerikai hírszerzés értékelése szerint Oroszországnak még Ukrajna teljes meghódítására sincs meg a képessége, nemhogy Európa megtámadására és megszállására.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

ördöngös pepecselés
2025. december 21. 08:15
megy itt az itt a piros hol a piros játék a háborúval mert nem tudjuk a számszerű eredményt. Nem ismerjük a halottak pontos számát mindkét oldalon ezért azt se tudhatjuk, hogy az oroszok mekkora erővel nem tudták elfoglalni Ukrajnát. Atomot biztos nem vetettek be, a hidak még állnak. Ami a legaggasztóbb, hogy a nyugat országaiban még az se világos, hogy itt NATO-Oroszország háború zajlik és Ukrajna nem több csatatérnél. Ezért lehet sumákolni jobbra meg balra de az már látszik, hogy Putyin és Oroszország köszöni szépen jól van, Európa döglődik és Amerikában a háborút elindító demokraták a kispadról köpködnek Trumpra akit a választók pályára küldtek a helyükre.
Szerintem
2025. december 21. 07:53
Azt a hazugság propagandát ide is bekopizgatták a tiszaros balfaszok a FOS-ból. Akinek nincs meg a saját józan gondolkodása, logikája, az bármivel is átverhető.
ottavino
2025. december 21. 07:51
"Oroszországnak még Ukrajna teljes meghódítására sincs meg a képessége" Biztos? Putyin: "Ukrajnával szemben sebészi pontossággal, óvatosan járunk el. Ez nem háború a szó közvetlen, modern értelmében véve"
Chekke-Faint
2025. december 21. 07:41
nuevoreynuevaley 2025. december 21. 07:33 Te hülye vagy? Orbán azt mondja ami van. Mi van a szomszédban? Ja gyerekzsúr arany Wc-s változatban ugye? Mit mond még? Nekünk ebből ki kell maradni... Akkor ki is riogat, te ökör?
