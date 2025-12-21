Hiánypótló kezdeményezés: homoszexuális kosok gyapjújából indított divatmárkát egy német juhász (VIDEÓ)
Tulsi Gabbard nem finomkodott: lerántotta a leplet a propagandáról, ami alá akarja ásni az elnök béketerveit. A hírszerzési igazgató szerint a NATO és az EU szándékosan hazudik arról, hogy Oroszország meg akarja hódítani Európát.
Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok nemzeti hírszerzési igazgatója közösségi oldalán arról írt, hogy a „mélyállam háborúpárti szereplői és a hozzájuk kötődő propagandamédia” ismét azon dolgoznak, hogy aláássák Donald Trump elnök erőfeszítéseit, amelyek célja a béke megteremtése Ukrajnában, sőt egész Európában.
A bejegyzés szerint a mélyállamhoz közel álló médiagépezet tendenciózusan és
hamisan azt állítja, hogy az amerikai hírszerző közösség egyetért az Európai Unió és a NATO álláspontjával, miszerint Oroszország célja Európa megtámadása és meghódítása.
Gabbard szerint mindezt azért teszik, hogy társadalmi és politikai támogatást szerezzenek háborúpárti elképzeléseikhez.
Az igazság ezzel szemben – fogalmazott a hírszerzési igazgató – az, hogy az amerikai hírszerzés értékelése szerint Oroszországnak még Ukrajna teljes meghódítására sincs meg a képessége, nemhogy Európa megtámadására és megszállására.
