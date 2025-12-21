Ft
12. 21.
vasárnap
homoszexuális michael stocké rainbow wool állatok német

Hiánypótló kezdeményezés: homoszexuális kosok gyapjújából indított divatmárkát egy német juhász (VIDEÓ)

2025. december 21. 06:33

A megmentett állatok gyapjújából a Rainbow Wool nevű termékcsalád készült.

2025. december 21. 06:33
null

Egy német gazda, Michael Stücke úgy döntött, hogy megment 35 homoszexuális kost, akiket más gazdák a tenyésztésben való „hasznavehetetlenségük” miatt levágásra ítéltek volna. Mivel ezek az állatok nem vesznek részt a szaporodásban, alaphelyzetben vágóhídra kerülnek – írta a Guardian.

Stücke Nyugat-Németországban, Löhne térségében működteti juhgazdaságát, ahol 

az elmúlt években tudatosan gyűjtötte össze és mentette meg a homoszexuális hím birkákat. 

A gazda szerint minden állat megérdemli az életet és a méltóságot, függetlenül attól, hogy megfelel-e a tenyésztési elvárásoknak. A megmentett kosok gyapjújából Rainbow Wool néven fonalakból és különféle divatcikkekből álló termékcsalád született. 

A kezdeményezésből származó bevételt a homofóbia elleni kommunikációs kampányok finanszírozására fordították.

Nyitókép forrása: A Galileo YouTube-oldala

***

