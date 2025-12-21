Hiánypótló kezdeményezés: homoszexuális kosok gyapjújából indított divatmárkát egy német juhász (VIDEÓ)

Orbán Viktor egyetlen mondattal tette egyértelművé, miért szavazzanak az emberek a Fideszre
A megmentett állatok gyapjújából a Rainbow Wool nevű termékcsalád készült.
Egy német gazda, Michael Stücke úgy döntött, hogy megment 35 homoszexuális kost, akiket más gazdák a tenyésztésben való „hasznavehetetlenségük” miatt levágásra ítéltek volna. Mivel ezek az állatok nem vesznek részt a szaporodásban, alaphelyzetben vágóhídra kerülnek – írta a Guardian.
Stücke Nyugat-Németországban, Löhne térségében működteti juhgazdaságát, ahol
az elmúlt években tudatosan gyűjtötte össze és mentette meg a homoszexuális hím birkákat.
A gazda szerint minden állat megérdemli az életet és a méltóságot, függetlenül attól, hogy megfelel-e a tenyésztési elvárásoknak. A megmentett kosok gyapjújából Rainbow Wool néven fonalakból és különféle divatcikkekből álló termékcsalád született.
A kezdeményezésből származó bevételt a homofóbia elleni kommunikációs kampányok finanszírozására fordították.
Nyitókép forrása: A Galileo YouTube-oldala
