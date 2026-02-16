Baljós fejlemény: ukrán kiképzők érkeznek a német hadsereghez

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
A német hadsereg kihasználná az ukránok „átfogó tapasztalatait”.
Ukrán kiképzőket kap a német hadsereg, az erről szóló megállapodást múlt pénteken írta alá a német és az ukrán védelmi tárca – közölte hétfőn a Bundeswehr szóvivője a dpa német hírügynökség megkeresésére.
A Bundeswehr azt igyekszik kihasználni, hogy az ukrán katonák átfogó tapasztalatra tettek szert olyan területeken, mint a drónok leküzdése vagy a korszerű technológiák gyors integrációja. „Azt tervezik, hogy főként a hadsereg csapatkiképző intézményeiben hasznosítják az ukrán katonák tapasztalatait” – mondta a szóvivő.
(MTI)
Fénykép: Ronny HARTMANN / AFP