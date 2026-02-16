Ft
bundeswehr ukrán német hadsereg

Baljós fejlemény: ukrán kiképzők érkeznek a német hadsereghez

2026. február 16. 19:42

A német hadsereg kihasználná az ukránok „átfogó tapasztalatait”.

2026. február 16. 19:42
Ukrán kiképzőket kap a német hadsereg, az erről szóló megállapodást múlt pénteken írta alá a német és az ukrán védelmi tárca – közölte hétfőn a Bundeswehr szóvivője a dpa német hírügynökség megkeresésére.

A Bundeswehr azt igyekszik kihasználni, hogy az ukrán katonák átfogó tapasztalatra tettek szert olyan területeken, mint a drónok leküzdése vagy a korszerű technológiák gyors integrációja. „Azt tervezik, hogy főként a hadsereg csapatkiképző intézményeiben hasznosítják az ukrán katonák tapasztalatait” – mondta a szóvivő. 

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
(MTI)

Fénykép: Ronny HARTMANN / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bagoly-29
2026. február 16. 20:10
A nácikat újra összefújja a szél!
Tippmann-M4-223
•••
2026. február 16. 20:05 Szerkesztve
Nincs ebben semmi új, semmi meglepő. Ez hagyomány. A második Vh- ban 300 ezer ukrán jelentkezett a Waffen SS- be. Plusz a kollaboráns ukrán rendőri erők. A legkegyetlenebbek voltak a keleti fronton. A német tisztek rendszeresen tettek jelentést a már számukra is elviselhetetlen brutalitásukról........... Úgyhogy ezek a férgek ismét egymásra talàltak.......
templar62
2026. február 16. 19:51
Ukrajnában meg az entrangere légiósok dolgoznak . Helycserés támadás ?
hexahelicene
•••
2026. február 16. 19:50 Szerkesztve
A német náci és ukrán náci összefog. "az ukránok „átfogó tapasztalatait”." ...a dezertálásra?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!