Izzítják a németek a rettegett szörnyeteget: ettől még Putyin szíve is összeszorul

Német exminiszter: Európának atombombára van szüksége
Joschka Fischer szerint vége a békeillúziónak, jöhet a nukleáris korszak.
A gép még a Szovjetuniót is rettegésben tartotta a 70-es években.
A német hadsereg 2027-re hadrendbe állítaná a HYTEV névre hallgató, többször felhasználható katonai űrrepülőgépett – számolt be róla a Defense Express beszámolója alapján az Index.
A forrás beszámolója alapján a fejlesztésre egy brémai vállalat kapott szerződést. A régi-új űrrepülőgép a tervek szerint képes lesz hiperszonikus sebességre.
A kétfokozatú rendszer első eleme egy hordozó repülőgép, mely két turbóventilátoros sugárhajtóművel és egy Aerospike rakétahajtóművel rendelkezik majd; emellett pedig egy második rakétahajtóművet is kap.
Az első fokozatban egy hagyományos repülőgép száll fel, mely hiperszonikus sebességre gyorsul. Miután behatol a felső légkörbe, leválik róla egy rakétarepülőgép, amely akár ezer kilogramm hasznos terhet is képes Föld körüli pályára állítani. Tömege egy vadászrepülőével hasonló.
A HYTEV hagyományos kifutópályáról indul, és kiefejezetten nehen kiszámítható a repülési íve.
A fejlesztés költségeiről nincs nyilvános információ.
Ezt is ajánljuk a témában
Joschka Fischer szerint vége a békeillúziónak, jöhet a nukleáris korszak.
Nyitókép forrása: Mikhail METZEL / POOL / AFP