Izzítják a németek a rettegett szörnyeteget: ettől még Putyin szíve is összeszorul

A német hadsereg 2027-re hadrendbe állítaná a HYTEV névre hallgató, többször felhasználható katonai űrrepülőgépett – számolt be róla a Defense Express beszámolója alapján az Index.

A forrás beszámolója alapján a fejlesztésre egy brémai vállalat kapott szerződést. A régi-új űrrepülőgép a tervek szerint képes lesz hiperszonikus sebességre.