nukleáris fegyverkezés Joschka Fischer atombomba Európai Unió

Német exminiszter: Európának atombombára van szüksége

2026. január 29. 15:53

Európa biztonságáról eddig leginkább elvont stratégiák és hangzatos jelszavak szintjén folyt a vita. Most azonban egy volt német külügyminiszter szerint az atombomba is reális válasszá vált, mert az amerikai védelmi garancia többé nem magától értetődő.

2026. január 29. 15:53
null

A német politikai elitben új szintre lépett a biztonságpolitikai őszinteség. Joschka Fischer, Németország egykori külügyminisztere nyíltan beszél arról, hogy Európa jövőjét már nem lehet a pacifista illúziókra építeni, és szerinte az atombomba kérdését sem lehet tovább kerülgetni.

A Bild beszámolója szerint Fischer a Tagesspiegelnek adott interjúban úgy fogalmazott:

Európának ezt meg kell tennie, mert az amerikai védelmi garancia mostantól bizonytalan.

A volt zöldpárti politikus ugyanakkor világossá tette, hogy egy önálló német nukleáris fegyverben nem gondolkodik. A történelmi tapasztalatokra hivatkozva hangsúlyozta:

Németországnak vezető szerepet kell vállalnia Európában, de mindig a többiekkel együtt.

Atombomba európai zászló alatt

Fischer szerint súlyos tévedés lenne, ha Berlin nemzeti kérdésként tekintene az atomfegyverre. Ehelyett közös, uniós szintű nukleáris képességet javasol, mert – mint mondta –

Németország soha többé nem cselekedhet egyedül, soha többé. Szükségünk van az európai partnereinkre.

A volt külügyminiszter a jelenlegi biztonsági helyzetet már nyílt fenyegetésként írja le. Saját szavaival élve:

Fenyegetnek minket. Meg kell védenünk magunkat.

Szerinte a leszerelés korszaka lezárult, az erő és az elrettentés lett a meghatározó logika. Úgy véli, csak katonai erővel lehet távol tartani egy „agresszióra kész szomszédot”, és ezt korábban ő maga sem hitte volna:

Hogy ezt valaha kimondom, azt nem is álmodtam volna. Az egész politikai pályám inkább az ellenkezőjéről szólt.

Fischer végkövetkeztetése kifejezetten borúlátó:

Túl sokáig ringattuk magunkat az állítólag örök európai béke illúziójában.

Szerinte a hiányosságokat most „gyors és átfogó fegyverkezéssel” kell pótolni. A Bild szerint mindeközben Németországban egyre többen vetik fel a nemzeti atombomba gondolatát is. Harald Biermann történész úgy fogalmazott:

A nukleáris kérdés egy állam nemzeti szuverenitásának magja.

Ráadásul a technikai akadályok sem lennének leküzdhetetlenek. Rainer Moormann atomkutató szerint Németország „három éven belül képes lenne atombombát építeni”.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

