Német exminiszter: Európának atombombára van szüksége

A német politikai elitben új szintre lépett a biztonságpolitikai őszinteség. Joschka Fischer, Németország egykori külügyminisztere nyíltan beszél arról, hogy Európa jövőjét már nem lehet a pacifista illúziókra építeni, és szerinte az atombomba kérdését sem lehet tovább kerülgetni.

A Bild beszámolója szerint Fischer a Tagesspiegelnek adott interjúban úgy fogalmazott: