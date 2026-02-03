Nem hagyjuk annyiban a németek döntését: levélben fordulunk az európai szövetséghez

Bebizonyosodott: hibáztak a német játékvezetők a svédek ellen – óvhatott volna a magyar válogatott
Több súlyos játékvezetői tévedés is történt a mieink ellen. Fókuszban a hétvégén zárult férfi kézilabda Európa-bajnokság.
A magyar szövetség úgy határozott, hivatalos levélben fogalmazza meg észrevételeit a játékvezetéssel kapcsolatban a vasárnap véget ért férfi kézi-Eb-n. A németek hibája a Svédország elleni középdöntős meccsen kifejezetten sokba került nekünk a kézilabda Európa-bajnokságon.
Lesz következménye a férfi kézilabda-válogatottunkat érintő játékvezetői döntéseknek a hétvégén zárult dán, norvég, svéd közös rendezésű Európa-bajnokságon – erősítette meg a magyar sportági szövetség (MKSZ) egy keddi kerekasztal-beszélgetésen, amelyen lapunk is részt vett. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az egygólos izlandi győzelemmel végződő csoportmérkőzésünket „elméletileg” meg lehetett volna óvni rossz játékfolytatás miatt – de nem éltünk a lehetőséggel –, míg a társházigazda Svédország elleni középdöntős meccsünk utolsó másodperceiben belül védekezés miatt hétméteres járt volna nekünk, de egyrészt a német játékvezetők a videózást követően sem látták szabálytalannak Hampus Wannét, aki a lövésre készülő Szita Zoltánt tartoztatta fel a hatoson belülre lépve, másrészt az északiak veterán kapusa, Andreas Palicka majdnem gólt szerzett rögtön az eset után, így a 32–32-es döntetlen helyett akár ki is kaphattunk volna. Ez többek között azért volt jelentős hiba a torna további részében már nem ténykedő Schulze, Tönnies bírópárostól, mert egy plusz pont még egy helyezést jelenthetett volna Magyarországnak.
„Ha Palicka a legvégén bedobja, az tényleg olyan lett volna, mint egy hollywoodi sportdráma” – hangzott el a sajtóeseményen.
A Magyar Kézilabda-szövetség úgy határozott, hivatalos levélben fogalmazza meg észrevételeit a játékvezetéssel kapcsolatban, és ezt elküldi az európai szervezetnek (EHF).
Már a helyszínen jeleztük, hogy számunkra nem csak bosszantó, hanem kiábrándító lezárása is volt az egyébként fantasztikus mérkőzésnek. De nem álltunk itt meg, Ilyés Ferenc elnök is beszélt az EHF-vezetőkkel
– mondta Horváth Gabriella, az MKSZ főtitkára.
Ilyés hozzátette: hivatalos úton is szeretnék kifejteni a véleményüket, hogy nyoma legyen ennek az ítéletnek, ami a magyar csapat végső helyezésébe került. „Az összes szövetségnek fontos, hogy hol végez, nemcsak nekünk” – fogalmazott az elnök.
Kiemelték, az elmaradt hetes nem óvási alap, nem is ez a cél, de mást ebben az ügyben már nem tudnak tenni. Az mindenesetre sokat elmond a két németről, hogy ez a találkozó volt az utolsó, amelyen közreműködtek, utána hazautaztak.
Az egyik legjobbunk, Imre Bence például már a kezébe vette a labdát, mert meg volt győzödve, hogy a videóbírózás után büntető következik. Tévedett...
Nemzeti együttesünk a kristianstadi csoportkörben Lengyelországot 29–21-re, Olaszországot 32–26-ra legyőzte, majd 24–23-ra kikapott Izlandtól. A malmői középdöntőben aztán
Magyarország így a tizedik helyen zárt, és ezzel nem jutott be a legjobb nyolc közé, amivel az előzetes célkitűzést sem teljesítette.
A Magyar Kézilabda-szövetség elnökségi tagja, a korábbi világklasszis jobbátlövő, Nagy László ugyanakkor kijelentette: a történtek fényében lát pozitívumokat a szereplésünkben, és
továbbra is él a bizalom Chema Rodríguez szövetségi kapitány felé.
„Vannak hibáink, de ezeket tudjuk kezelni. Szerintem nem kell aggódni amiatt, hogy a következő egy-két évben kiket találunk a tapasztalt játékosok helyére, a csapategység is arra ad okot, hogy ezen az úton menjünk tovább. Tehát az irány jó, a bizalom pedig továbbra is él Chema Rodríguez felé” – szögezte le.
A kétszeres olimpiai negyedik helyezett Nagy úgy vélekedett: a válogatottnak van egy stabil és erős első sora, ám amikor a második sor került pályára, a teljesítmény visszaesett egy kicsit, és nem egy, nem két meccsen. „Mindenképpen jó lenne, ha ezek a játékosok egy kicsivel többet hozzá tudnának tenni. Ez a szakmai stábnak is nagyobb merítési lehetőséget biztosítana egy ilyen sorozatterhelés időszakában” – magyarázta, kiemelve, hogy arra lenne szükség, hogy a mieink a kontinensviadalhoz hasonlóan komoly tétmérkőzéseket játsszanak a klubcsapataikban is.
Fotók: MTI/Hegedüs Róbert