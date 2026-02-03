Ft
magyar válogatott játékvezetők Svédország Magyarország Európa-bajnokság német kézilabda

Nem hagyjuk annyiban a németek döntését: levélben fordulunk az európai szövetséghez

2026. február 03. 18:17

A magyar szövetség úgy határozott, hivatalos levélben fogalmazza meg észrevételeit a játékvezetéssel kapcsolatban a vasárnap véget ért férfi kézi-Eb-n. A németek hibája a Svédország elleni középdöntős meccsen kifejezetten sokba került nekünk a kézilabda Európa-bajnokságon.

2026. február 03. 18:17
null
Nagy Péter

Lesz következménye a férfi kézilabda-válogatottunkat érintő játékvezetői döntéseknek a hétvégén zárult dán, norvég, svéd közös rendezésű Európa-bajnokságon – erősítette meg a magyar sportági szövetség (MKSZ) egy keddi kerekasztal-beszélgetésen, amelyen lapunk is részt vett.  Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az egygólos izlandi győzelemmel végződő csoportmérkőzésünket „elméletileg” meg lehetett volna óvni rossz játékfolytatás miatt – de nem éltünk a lehetőséggel –, míg a társházigazda Svédország elleni középdöntős meccsünk utolsó másodperceiben belül védekezés miatt hétméteres járt volna nekünk, de egyrészt a német játékvezetők a videózást követően sem látták szabálytalannak Hampus Wannét, aki a lövésre készülő Szita Zoltánt tartoztatta fel a hatoson belülre lépve, másrészt az északiak veterán kapusa, Andreas Palicka majdnem gólt szerzett rögtön az eset után, így a 32–32-es döntetlen helyett akár ki is kaphattunk volna. Ez többek között azért volt jelentős hiba a torna további részében már nem ténykedő Schulze, Tönnies bírópárostól, mert egy plusz pont még egy helyezést jelenthetett volna Magyarországnak.

A Magyar Kézilabda-szövetség úgy határozott, hivatalos levélben fogalmazza meg észrevételeit a játékvezetéssel kapcsolatban, és ezt elküldi az európai szervezetnek (EHF).

Már a helyszínen jeleztük, hogy számunkra nem csak bosszantó, hanem kiábrándító lezárása is volt az egyébként fantasztikus mérkőzésnek. De nem álltunk itt meg, Ilyés Ferenc elnök is beszélt az EHF-vezetőkkel

– mondta Horváth Gabriella, az MKSZ főtitkára. 

Ilyés hozzátette: hivatalos úton is szeretnék kifejteni a véleményüket, hogy nyoma legyen ennek az ítéletnek, ami a magyar csapat végső helyezésébe került. „Az összes szövetségnek fontos, hogy hol végez, nemcsak nekünk”  – fogalmazott az elnök. 

Kiemelték, az elmaradt hetes nem óvási alap, nem is ez a cél, de mást ebben az ügyben már nem tudnak tenni. Az mindenesetre sokat elmond a két németről, hogy ez a találkozó volt az utolsó, amelyen közreműködtek, utána hazautaztak. 

Az egyik legjobbunk, Imre Bence például már a kezébe vette a labdát, mert meg volt győzödve, hogy a videóbírózás után büntető következik. Tévedett...

Kézilabda-Eb, Svédország, Magyarország, német, játékvezetők
Kézilabda-Eb: egyértelmű hétméteres maradt el a svédek ellen, Andreas Palicka (kapuban) ráadásul majdnem gólt lőtt nekünk a legvégén

Nemzeti együttesünk a kristianstadi csoportkörben Lengyelországot 29–21-re, Olaszországot 32–26-ra legyőzte, majd 24–23-ra kikapott Izlandtól. A malmői középdöntőben aztán

  • Svájccal 29–29-es, 
  • Svédországgal 32–32-es döntetlent játszott, miközben 
  • Szlovéniától 35–32-es, 
  • Horvátországtól pedig 27–25-ös vereséget szenvedett. 

Magyarország így a tizedik helyen zárt, és ezzel nem jutott be a legjobb nyolc közé, amivel az előzetes célkitűzést sem teljesítette.

A Magyar Kézilabda-szövetség elnökségi tagja, a korábbi világklasszis jobbátlövő, Nagy László ugyanakkor kijelentette: a történtek fényében lát pozitívumokat a szereplésünkben, és

továbbra is él a bizalom Chema Rodríguez szövetségi kapitány felé.

„Vannak hibáink, de ezeket tudjuk kezelni. Szerintem nem kell aggódni amiatt, hogy a következő egy-két évben kiket találunk a tapasztalt játékosok helyére, a csapategység is arra ad okot, hogy ezen az úton menjünk tovább. Tehát az irány jó, a bizalom pedig továbbra is él Chema Rodríguez felé” – szögezte le.

A kétszeres olimpiai negyedik helyezett Nagy úgy vélekedett: a válogatottnak van egy stabil és erős első sora, ám amikor a második sor került pályára, a teljesítmény visszaesett egy kicsit, és nem egy, nem két meccsen. „Mindenképpen jó lenne, ha ezek a játékosok egy kicsivel többet hozzá tudnának tenni. Ez a szakmai stábnak is nagyobb merítési lehetőséget biztosítana egy ilyen sorozatterhelés időszakában” – magyarázta, kiemelve, hogy arra lenne szükség, hogy a mieink a kontinensviadalhoz hasonlóan komoly tétmérkőzéseket játsszanak a klubcsapataikban is.

Fotók: MTI/Hegedüs Róbert 
 

