Nem hagyjuk annyiban a németek döntését: levélben fordulunk az európai szövetséghez

A Magyar Kézilabda-szövetség úgy határozott, hivatalos levélben fogalmazza meg észrevételeit a játékvezetéssel kapcsolatban, és ezt elküldi az európai szervezetnek (EHF).

Már a helyszínen jeleztük, hogy számunkra nem csak bosszantó, hanem kiábrándító lezárása is volt az egyébként fantasztikus mérkőzésnek. De nem álltunk itt meg, Ilyés Ferenc elnök is beszélt az EHF-vezetőkkel

– mondta Horváth Gabriella, az MKSZ főtitkára.

Ilyés hozzátette: hivatalos úton is szeretnék kifejteni a véleményüket, hogy nyoma legyen ennek az ítéletnek, ami a magyar csapat végső helyezésébe került. „Az összes szövetségnek fontos, hogy hol végez, nemcsak nekünk” – fogalmazott az elnök.

Kiemelték, az elmaradt hetes nem óvási alap, nem is ez a cél, de mást ebben az ügyben már nem tudnak tenni. Az mindenesetre sokat elmond a két németről, hogy ez a találkozó volt az utolsó, amelyen közreműködtek, utána hazautaztak.