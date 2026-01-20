Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Európa-bajnokság Izland kézilabda

Háború Svédországban: Izland örülhetett a kristianstadi pokolban

2026. január 20. 22:22

A magyar férfi kézilabda-válogatott nem visz magával pontot az Európa-bajnokság középdöntőjébe, mivel 24–23-ra kikapott Izlandtól kedden, a csoportkör utolsó fordulójában, Kristianstadban. Magyarország hatalmasat harcolt, de az izlandi kapus kifogott rajta, így a folytatásban nagyon nehéz dolga lesz.

2026. január 20. 22:22
null

Az első tíz perc alapján nem hiába tartott tőlünk a gyakorlatilag hazai pályán játszó Izland a dán, norvég, svéd közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon. A csoportelsőségről döntő mérkőzés eleje Magyarországnak sikerült jobban: a kezdettől fogva ellentmondást nem tűrően védekeztünk, a gyors, remekül cselező és rendkívül jól egy egyező északi irányítókat nem engedtük játékba lendülni, a beállókat kikapcsoltuk, így a torna egyik esélyesének kikiáltott izlandi csapatnak fogást kellett találni rajtunk. Palasics Kristófnak is hamar összejött az első néhány védés, csakhogy a túloldalon Viktor Gísli Hallgrímsson eggyel jobb teljesítménnyel nyitott a kapuban, egy ponton a lövések felét hárította, ezzel némileg letörte a szarvunkat.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyarország nem ült fel a provokációnak

Pedig Szita Zoltán mintegy 114 kilométer per órás löketével és Imre Bence hétméteresével két góllal is sikerült ellépnünk (6–4), ám egy rövidzárlat után tovatűnt az előnyünk, és onnantól kezdve átadtuk a kezdeményezést. Az izlandi szélsők, „kisemberek” éltek is a felkínált lehetőséggel, együttesük meglógott kettővel, és csak Imre Bence klasszisának köszönhetően állt vissza a világ rendje a 26. percben (12–12). 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Az mindenesetre érthetetlen volt, hogy a rendelkezésre álló technológia ellenére viszonylag sokat állt a játék: hol az eredményjelző ment el, hol a videóbíróval, hol pedig a zsűriasztallal nem volt meg az összhang – az északmacedón bírók nem egyszer értetlenül néztek kifelé. Közben az is kiderült, hogy az izlandiak tudnak kifejezetten unszimpatikusak is lenni: 

  • állandóan reklamáltak, 
  • nyomást gyakoroltak a játékvezetőkre, 
  • a szurkolóik meg mindenért fütyültek, fújoltak. 

Becsületünkre legyen szólva, 

nem tojtuk össze magunkat, és hiába hergelt minket folyamatosan, színészkedtek, nem veszítettük el a hidegvérünket. 

A félidő végére ismét felkeményedett a védekezésünk, Palasicsban egyre több labda akadt el, a Fazekas Gergőt irányposzton váltó Hanusz Egon pedig tartást és nyugalmat adott a mieinknek, így 14–14-gyel vonultak pihenőre a felek. 

Magyarország, Izland, kézilabda, Európa-bajnokság, Kristianstad
Magyarország–Izland: Ymir Örn Gíslason (balra) csúnyán letarolta Fazekas Gergőt

Izland hibátlan maradt, nem viszünk pontot a középdöntőbe

A második játékrészben sem változott a helyzet: az északiak minden ítélet ellen kézzel-lábbal tiltakoztak, a drukkereik ráadásul ebben partnerek voltak, így már az első percekben sokat kellett videózni. Az egyiknél visszanyalt a fagyi, végleg kiszórták a Fazekast letaroló Ymir Örn Gíslasont, ezzel a védelem oszlopát veszítette el Izland. 

Izzott a csarnok Kristianstadban: minden egyes gólnak, támadásnak, védekezésnek óriási jelentősége volt.

 

A feszültséget fokozta, hogy Hallgrímsson piszkosul elkapta a fonalat a gólvonalon, de szerencse, hogy magával húzta Palasicsot is, így gyakorlatilag lefagyott a rangadó 16–16-nál. A döntetlen állásról az izlandiaknak sikerült ellépni, de ami még fájóbb volt, hogy Ónodi-Jánoskúti Mátét is kipirosozták egy csúnya szabálytalanság miatt. 

A spanyol Barcelona kapusa viszont megbabonázott minket, egyszerűen nem tudtunk túljárni az eszén, a jeget végül Ilic Zoran törte meg a 44. percben (17–18). 

Nem volt mese, kellett valami váratlan – Chema Rodríguez szövetségi kapitány pedig meg is húzta. Beálló nélkül álltunk fel, ami megzavarta az északiakat, majd bejött Bodó Richárd a kispadról és sorozatgyártásba kezdett: egymás után lőtte át a sáncot, amivel egalizáltunk (20–20).

Az utolsó öt percnek 21–21-gyel és Sipos Adrián kiállítása miatt emberhátrányban mentünk neki. Előbb Ódinn Ríkhardsson volt eredményes a szélről, majd Imre hetesből, de ezután ismét megállt nálunk a tudomány támadásban, és ez Izlandnak kedvezett. 

Hetvenkét másodpercünk maradt, hogy kétgólos hátrányt ledolgozzunk, de nem sikerült gyorsan betalálni, csak a legvégén Ilic révén kozmetikázni (23–24). Ezzel eldőlt, hogy a magyar válogatott elszenvedte első vereségét az Eb-n, s a második helyen jutott tovább, de nem visz pontot a következő körbe, míg az északiak hibátlanok maradtak.  

A mieink a malmői középdöntőben pénteken, vasárnap, jövő kedden és szerdán lépnek pályára. A folytatásban 

  • Szlovénia, 
  • Horvátország, 
  • Svájc és 
  • a házigazda Svédország

vár ránk.

A pontos menetrend még nem ismert.

Fotók: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2026. január 21. 09:16
A pólóban vertük a spanyolokat, ezzel elődöntősök vagyunk. Erről is jó lett volna egy fél cikk.
Válasz erre
1
0
rugbista
2026. január 21. 09:13
A skandinávok a legalja lettek. Legelöl persze a gyerekrabló norvégokkal. Tartalékos csapattal meg nem is rossz az eredmény, ámbár jobban szeretem, ha nem kell magyarázkodni. A győzelmet pl. nem is kell.
Válasz erre
0
0
grenki-2
2026. január 21. 05:37
Nem baj fiúk, középdöntőben majd megmutatjátok, hogy ti vagytok a legjobbak. Hajrá magyarok! 😀👍
Válasz erre
1
0
akitiosz
2026. január 20. 22:41
Hazugság. A sport nem háború.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!