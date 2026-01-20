Háború Svédországban: Izland örülhetett a kristianstadi pokolban

Nem bírja az iramot az utazási iroda, ezrek utaztak Svédországba a magyarok sorsdöntő találkozója előtt
Óriási az érdeklődés a jegyek iránt.
A magyar férfi kézilabda-válogatott nem visz magával pontot az Európa-bajnokság középdöntőjébe, mivel 24–23-ra kikapott Izlandtól kedden, a csoportkör utolsó fordulójában, Kristianstadban. Magyarország hatalmasat harcolt, de az izlandi kapus kifogott rajta, így a folytatásban nagyon nehéz dolga lesz.
Az első tíz perc alapján nem hiába tartott tőlünk a gyakorlatilag hazai pályán játszó Izland a dán, norvég, svéd közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon. A csoportelsőségről döntő mérkőzés eleje Magyarországnak sikerült jobban: a kezdettől fogva ellentmondást nem tűrően védekeztünk, a gyors, remekül cselező és rendkívül jól egy egyező északi irányítókat nem engedtük játékba lendülni, a beállókat kikapcsoltuk, így a torna egyik esélyesének kikiáltott izlandi csapatnak fogást kellett találni rajtunk. Palasics Kristófnak is hamar összejött az első néhány védés, csakhogy a túloldalon Viktor Gísli Hallgrímsson eggyel jobb teljesítménnyel nyitott a kapuban, egy ponton a lövések felét hárította, ezzel némileg letörte a szarvunkat.
Pedig Szita Zoltán mintegy 114 kilométer per órás löketével és Imre Bence hétméteresével két góllal is sikerült ellépnünk (6–4), ám egy rövidzárlat után tovatűnt az előnyünk, és onnantól kezdve átadtuk a kezdeményezést. Az izlandi szélsők, „kisemberek” éltek is a felkínált lehetőséggel, együttesük meglógott kettővel, és csak Imre Bence klasszisának köszönhetően állt vissza a világ rendje a 26. percben (12–12).
Az mindenesetre érthetetlen volt, hogy a rendelkezésre álló technológia ellenére viszonylag sokat állt a játék: hol az eredményjelző ment el, hol a videóbíróval, hol pedig a zsűriasztallal nem volt meg az összhang – az északmacedón bírók nem egyszer értetlenül néztek kifelé. Közben az is kiderült, hogy az izlandiak tudnak kifejezetten unszimpatikusak is lenni:
Becsületünkre legyen szólva,
nem tojtuk össze magunkat, és hiába hergelt minket folyamatosan, színészkedtek, nem veszítettük el a hidegvérünket.
A félidő végére ismét felkeményedett a védekezésünk, Palasicsban egyre több labda akadt el, a Fazekas Gergőt irányposzton váltó Hanusz Egon pedig tartást és nyugalmat adott a mieinknek, így 14–14-gyel vonultak pihenőre a felek.
A második játékrészben sem változott a helyzet: az északiak minden ítélet ellen kézzel-lábbal tiltakoztak, a drukkereik ráadásul ebben partnerek voltak, így már az első percekben sokat kellett videózni. Az egyiknél visszanyalt a fagyi, végleg kiszórták a Fazekast letaroló Ymir Örn Gíslasont, ezzel a védelem oszlopát veszítette el Izland.
Izzott a csarnok Kristianstadban: minden egyes gólnak, támadásnak, védekezésnek óriási jelentősége volt.
A feszültséget fokozta, hogy Hallgrímsson piszkosul elkapta a fonalat a gólvonalon, de szerencse, hogy magával húzta Palasicsot is, így gyakorlatilag lefagyott a rangadó 16–16-nál. A döntetlen állásról az izlandiaknak sikerült ellépni, de ami még fájóbb volt, hogy Ónodi-Jánoskúti Mátét is kipirosozták egy csúnya szabálytalanság miatt.
A spanyol Barcelona kapusa viszont megbabonázott minket, egyszerűen nem tudtunk túljárni az eszén, a jeget végül Ilic Zoran törte meg a 44. percben (17–18).
Nem volt mese, kellett valami váratlan – Chema Rodríguez szövetségi kapitány pedig meg is húzta. Beálló nélkül álltunk fel, ami megzavarta az északiakat, majd bejött Bodó Richárd a kispadról és sorozatgyártásba kezdett: egymás után lőtte át a sáncot, amivel egalizáltunk (20–20).
Az utolsó öt percnek 21–21-gyel és Sipos Adrián kiállítása miatt emberhátrányban mentünk neki. Előbb Ódinn Ríkhardsson volt eredményes a szélről, majd Imre hetesből, de ezután ismét megállt nálunk a tudomány támadásban, és ez Izlandnak kedvezett.
Hetvenkét másodpercünk maradt, hogy kétgólos hátrányt ledolgozzunk, de nem sikerült gyorsan betalálni, csak a legvégén Ilic révén kozmetikázni (23–24). Ezzel eldőlt, hogy a magyar válogatott elszenvedte első vereségét az Eb-n, s a második helyen jutott tovább, de nem visz pontot a következő körbe, míg az északiak hibátlanok maradtak.
A mieink a malmői középdöntőben pénteken, vasárnap, jövő kedden és szerdán lépnek pályára. A folytatásban
vár ránk.
A pontos menetrend még nem ismert.
