Háború Svédországban: Izland örülhetett a kristianstadi pokolban

A feszültséget fokozta, hogy Hallgrímsson piszkosul elkapta a fonalat a gólvonalon, de szerencse, hogy magával húzta Palasicsot is, így gyakorlatilag lefagyott a rangadó 16–16-nál. A döntetlen állásról az izlandiaknak sikerült ellépni, de ami még fájóbb volt, hogy Ónodi-Jánoskúti Mátét is kipirosozták egy csúnya szabálytalanság miatt.

A spanyol Barcelona kapusa viszont megbabonázott minket, egyszerűen nem tudtunk túljárni az eszén, a jeget végül Ilic Zoran törte meg a 44. percben (17–18).

Nem volt mese, kellett valami váratlan – Chema Rodríguez szövetségi kapitány pedig meg is húzta. Beálló nélkül álltunk fel, ami megzavarta az északiakat, majd bejött Bodó Richárd a kispadról és sorozatgyártásba kezdett: egymás után lőtte át a sáncot, amivel egalizáltunk (20–20).

Az utolsó öt percnek 21–21-gyel és Sipos Adrián kiállítása miatt emberhátrányban mentünk neki. Előbb Ódinn Ríkhardsson volt eredményes a szélről, majd Imre hetesből, de ezután ismét megállt nálunk a tudomány támadásban, és ez Izlandnak kedvezett.

Hetvenkét másodpercünk maradt, hogy kétgólos hátrányt ledolgozzunk, de nem sikerült gyorsan betalálni, csak a legvégén Ilic révén kozmetikázni (23–24). Ezzel eldőlt, hogy a magyar válogatott elszenvedte első vereségét az Eb-n, s a második helyen jutott tovább, de nem visz pontot a következő körbe, míg az északiak hibátlanok maradtak.