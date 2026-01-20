Nem bírja az iramot az utazási iroda, ezrek utaztak Svédországba a magyarok sorsdöntő találkozója előtt

A lengyelek feladták, a magyarok megmutatták, hogy kell egy ilyen szituációra reagálni
Továbbra is hibátlanok vagyunk.
Megnőtt az érdeklődés Izlandon a férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnoki szereplése iránt, miután a csapat továbbjutása biztossá vált a középdöntőbe. Az izlandiak kedd este a magyarokkal játszanak fontos mérkőzést.
Megnőtt az érdeklődés Izlandon a férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnoki szereplése iránt, miután a csapat továbbjutása biztossá vált a középdöntőbe. Az izlandiak kedd este (20.30 óra, M4 Sport) Magyarországgal játszanak, a tét a csoportelsőség mellett az, hogy melyik együttes visz magával tovább két pontot az Eb következő szakaszába.
Július Geir Gudmundsson, az izlandi TA Sport Travel utazási iroda tulajdonosa a helyi sajtónak nyilatkozva arról számolt be, hogy az Európa-bajnokság kezdete óta közel 100 megkeresés érkezett a szurkolók részéről, akik afelől érdeklődtek, hogyan lenne lehetőségük a helyszínen buzdítani a válogatottat.
Megjegyezte, a különböző csomagokat már augusztus elején elkezdték hirdetni, de az izlandiak szeretik a dolgokat halogatni és mindent az utolsó pillanatokra hagyni, így az érdeklődés csak december elején, illetve most, a továbbjutás kivívása után kezdett el fokozódni. Hozzátette azt is, a szurkolók elsősorban azokra az ajánlatokra kíváncsiak, amelyek a meccsbelépők mellett a repülőjegyeket és a szállást is tartalmazzák.
Ezt is ajánljuk a témában
Továbbra is hibátlanok vagyunk.
A ruv.is című portál cikke megjegyzi,
jelenleg több ezer izlandi tartózkodik Svédországban, de még több száz csatlakozhat hozzájuk a középdöntős mérkőzésekre,
amelyeket már nem Kristianstadban, hanem Malmőben rendeznek. Az Izlandi Kézilabda-szövetség is felhívta a drukkerek figyelmét, hogy akik szeretnének jegyhez jutni a középdöntős találkozókra, azok igyekezzenek, mert nagy a kereslet a belépők iránt.
Az izlandiakra (és a magyarokra) a középdöntőben újabb négy mérkőzés vár majd, Szlovénia, Horvátország és a társházigazda Svédország már biztosan ott van a leendő ellenfelek között.
Nyitókép: EHF, eurohandball.com