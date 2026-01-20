Nem bírja az iramot az utazási iroda, ezrek utaztak Svédországba a magyarok sorsdöntő találkozója előtt

Megnőtt az érdeklődés Izlandon a férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnoki szereplése iránt, miután a csapat továbbjutása biztossá vált a középdöntőbe. Az izlandiak kedd este (20.30 óra, M4 Sport) Magyarországgal játszanak, a tét a csoportelsőség mellett az, hogy melyik együttes visz magával tovább két pontot az Eb következő szakaszába.

Július Geir Gudmundsson, az izlandi TA Sport Travel utazási iroda tulajdonosa a helyi sajtónak nyilatkozva arról számolt be, hogy az Európa-bajnokság kezdete óta közel 100 megkeresés érkezett a szurkolók részéről, akik afelől érdeklődtek, hogyan lenne lehetőségük a helyszínen buzdítani a válogatottat.