Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország férfi kézilabda Eb Izland magyar férfi kézilabda-válogatott kézilabda

Nem bírja az iramot az utazási iroda, ezrek utaztak Svédországba a magyarok sorsdöntő találkozója előtt

2026. január 20. 18:39

Megnőtt az érdeklődés Izlandon a férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnoki szereplése iránt, miután a csapat továbbjutása biztossá vált a középdöntőbe. Az izlandiak kedd este a magyarokkal játszanak fontos mérkőzést.

2026. január 20. 18:39
null

Megnőtt az érdeklődés Izlandon a férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnoki szereplése iránt, miután a csapat továbbjutása biztossá vált a középdöntőbe. Az izlandiak kedd este (20.30 óra, M4 Sport) Magyarországgal játszanak, a tét a csoportelsőség mellett az, hogy melyik együttes visz magával tovább két pontot az Eb következő szakaszába.

Július Geir Gudmundsson, az izlandi TA Sport Travel utazási iroda tulajdonosa a helyi sajtónak nyilatkozva arról számolt be, hogy az Európa-bajnokság kezdete óta közel 100 megkeresés érkezett a szurkolók részéről, akik afelől érdeklődtek, hogyan lenne lehetőségük a helyszínen buzdítani a válogatottat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Megjegyezte, a különböző csomagokat már augusztus elején elkezdték hirdetni, de az izlandiak szeretik a dolgokat halogatni és mindent az utolsó pillanatokra hagyni, így az érdeklődés csak december elején, illetve most, a továbbjutás kivívása után kezdett el fokozódni. Hozzátette azt is, a szurkolók elsősorban azokra az ajánlatokra kíváncsiak, amelyek a meccsbelépők mellett a repülőjegyeket és a szállást is tartalmazzák.

Ezt is ajánljuk a témában

A ruv.is című portál cikke megjegyzi, 

jelenleg több ezer izlandi tartózkodik Svédországban, de még több száz csatlakozhat hozzájuk a középdöntős mérkőzésekre,

amelyeket már nem Kristianstadban, hanem Malmőben rendeznek. Az Izlandi Kézilabda-szövetség is felhívta a drukkerek figyelmét, hogy akik szeretnének jegyhez jutni a középdöntős találkozókra, azok igyekezzenek, mert nagy a kereslet a belépők iránt.

Az izlandiakra (és a magyarokra) a középdöntőben újabb négy mérkőzés vár majd, Szlovénia, Horvátország és a társházigazda Svédország már biztosan ott van a leendő ellenfelek között.

Nyitókép: EHF, eurohandball.com

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tompika-2
2026. január 20. 19:14
Arról lesz hír, hogy a zsidók lerombolják az ENSz épületeit? : infostart.hu/kulfold/2026/01/20/izrael-lerombolja-az-ensz-epuletegyutteset-jeruzsalemben
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!