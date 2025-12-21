„Ígéret kötelez” – Orbán Viktor szívmelengető gesztust tett: 80 ezer ember kereste a kisfiút, aki eltűnt a tömegben

A közös összefogás végül sikerrel járt: megtalálták az édesanyát, aki kommentben jelentkezett Orbán Viktor bejegyzése alatt. Elmondta, hogy gyermeke még mindig a szegedi háborúellenes gyűlés hatása alatt áll, és számára a legemlékezetesebb élményt Áder János volt köztársasági elnök előadása jelentette.

Végül Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár jelezte: egyeztetik a részleteket, mert – mint fogalmazott – „kérdés nem maradhat megválaszolatlanul, zászló pedig aláíratlanul”.

A hozzászólók közül sokan méltatták a miniszterelnök hozzáállását, hangsúlyozva: „egy gyermeknek tett ígéret kötelez”.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán