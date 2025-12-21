Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
dpk áder jános digitális polgári kör nagy jános orbán viktor

„Ígéret kötelez” – Orbán Viktor szívmelengető gesztust tett: 80 ezer ember kereste a kisfiút, aki eltűnt a tömegben

2025. december 21. 11:15

Drámai és megható pillanatok az interneten: a miniszterelnök személyesen kért segítséget, hogy megtalálja a fehér inges, kalapos kisfiút, akinek a szegedi tömegben nem tudta aláírni a zászlaját. A DPK közössége azonnal megmozdult, és csodával határos módon előkerült az édesanya.

2025. december 21. 11:15
null

Szívmelengető összefogásnak lehettek szemtanúi a Digitális Polgári Kör (DPK) zárt Facebook-csoportjának tagjai: Orbán Viktor ugyanis itt kért segítséget a szegedi találkozó kapcsán.

A fiú felkutatásához a miniszterelnök a közel 80 ezer tagot számláló Első DPK-csoportban kért segítséget.

A közös összefogás végül sikerrel járt: megtalálták az édesanyát, aki kommentben jelentkezett Orbán Viktor bejegyzése alatt. Elmondta, hogy gyermeke még mindig a szegedi háborúellenes gyűlés hatása alatt áll, és számára a legemlékezetesebb élményt Áder János volt köztársasági elnök előadása jelentette.

Végül Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár jelezte: egyeztetik a részleteket, mert – mint fogalmazott – „kérdés nem maradhat megválaszolatlanul, zászló pedig aláíratlanul”.

A hozzászólók közül sokan méltatták a miniszterelnök hozzáállását, hangsúlyozva: „egy gyermeknek tett ígéret kötelez”.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 21. 12:44 Szerkesztve
Ki találta meg végűl?semjén vagy bese gergő?😁😁😁😁Kaleta kikereste a képét a gyüjteményéből és szétosztogatták a lakosság közt ,hogy ezt keressék.😁😁😁👏👏
Válasz erre
0
1
Simono
2025. december 21. 12:42
Hát bocsánatot kérek, ha megbántok valakit, de ilyen minőségű cikkeket Bástya et. korában lehetett olvasni. Ez politikától függetlenül gáz... Na mindegy...
Válasz erre
1
2
nyolcadikutasagyozo
2025. december 21. 12:42
80 ezer ember kereste a kisfiút, aki eltűnt a tömegben" Több mint fele szeged lakosságának egy kisfiút keresett.🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😁😁😁😁😁 Lélegzetelállítóan degenerált ez a mandiner.😁😁😁😁😁👏👏👏👏
Válasz erre
0
1
pollip
2025. december 21. 12:15
Akiknek nem tetszik a kisfiú jelenléte, mit mondtak akkor, amikor kiderült, hogy MP magánál altatta a nyilatkozó kisfiút?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!