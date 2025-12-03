Öltözői problémákról írnak Liverpoolban – Kerkez és Szoboszlai is érintett

A Liverpool labdarúgócsapata a legutóbbi bajnoki mérkőzését 2–0-ra megnyerte a West Ham United ellen, de a viharfelhők ettől még nem vonultak el az Anfield fölül, már csak azért sem, mert a footballinsider247.com című honlap cikke szerint Arne Slot vezetőedző ebben az idényben többször is olyan döntéseket hoz, amelyek feszültséget keltenek az öltözőben.

A PSV elleni Bajnokok Ligája-meccs Kerkeznek és a Liverpoolnak sem sikerült jól, a West Ham elleni múlt hétvégi bajnokin azonban a magyar válogatott balhátvéd nagyon megbízható teljesítményt nyújtott (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Kerkez és Szoboszlai körül is problémák vannak

Az egyik ilyen, hogy a nyáron közel 50 millió euróért szerződtetett Kerkez Milos stabil kezdő a balhátvédposzton, annak ellenére is, hogy a teljesítményével erre nem mindig szolgál rá. Az írás emlékeztet rá, a Premier League-ben elszenvedett eddigi hat vereség alkalmával a magyar válogatott játékos ötször a kezdőcsapat tagja volt, és a szerző burkoltan utal rá, hogy ez nem feltétlenül a véletlen műve. Állítólag a játékostársak sem értik, hogy a sokkal tapasztaltabb és éveken át kirobbanthatatlan Andy Robertson most miért csak ilyen kevés lehetőséget kap.