Öltözői problémákról írnak Liverpoolban – Kerkez és Szoboszlai is érintett

Szintet léphet a rivalizálás Szalah és Szoboszlai között – ezt még Liverpoolban sem látták előre
Arne Slot hétvégi pánikmegoldása akár még hosszabb távon is jól sülhet el.
Feszült lehet a hangulat a Liverpool öltözőjében Arne Slot bizonyos döntései miatt. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos szerepével kapcsolatban is felvetődtek kételyek.
A Liverpool labdarúgócsapata a legutóbbi bajnoki mérkőzését 2–0-ra megnyerte a West Ham United ellen, de a viharfelhők ettől még nem vonultak el az Anfield fölül, már csak azért sem, mert a footballinsider247.com című honlap cikke szerint Arne Slot vezetőedző ebben az idényben többször is olyan döntéseket hoz, amelyek feszültséget keltenek az öltözőben.
Az egyik ilyen, hogy a nyáron közel 50 millió euróért szerződtetett Kerkez Milos stabil kezdő a balhátvédposzton, annak ellenére is, hogy a teljesítményével erre nem mindig szolgál rá. Az írás emlékeztet rá, a Premier League-ben elszenvedett eddigi hat vereség alkalmával a magyar válogatott játékos ötször a kezdőcsapat tagja volt, és a szerző burkoltan utal rá, hogy ez nem feltétlenül a véletlen műve. Állítólag a játékostársak sem értik, hogy a sokkal tapasztaltabb és éveken át kirobbanthatatlan Andy Robertson most miért csak ilyen kevés lehetőséget kap.
A csapattagok a hírek szerint azzal sincsenek kibékülve, hogy Slot két középpályását, Curtis Jonest és Szoboszlai Dominiket is gyakran jobb oldali védőként használja. A két futballista sokoldalúságából a Liverpool természetesen előnyt is kovácsolhat, mindketten kihúzták már a csávából többször is az együttest, viszont a kvalitásaik olyankor hiányozhatnak a pálya középső harmadából, amikor a hátvédsorban szerepelnek. A klub ezt a problémát úgy orvosolhatná – fejti ki gondolatait a szerző –, hogy a télen megpróbál egy harmadik jobbhátvédet is igazolni, mert Jeremie Frimpong és Conor Bradley folyamatosan sérült.
Ezt is ajánljuk a témában
Arne Slot hétvégi pánikmegoldása akár még hosszabb távon is jól sülhet el.
A cikk felhívja rá a figyelmet, ha valóban vannak ilyen jellegű ellentétek a holland szakvezető és a játékosok között, azokat a sikeres szereplés érdekében érdemes lenne mihamarabb elsimítani, pláne akkor, ha a gárda kilábal a gödörből, és hosszú távon is Slot marad a vezetőedző.
A tabellán jelenleg nyolcadik Liverpool szerdán az egy ponttal előtte álló, pillanatnyilag hatodik Sunderlandet fogadja a Premier League 14. fordulójában.
Nyitókép: BEN STANSALL / AFP
West Ham United–Liverpool 0–2