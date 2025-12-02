Ft
Wirtz Arne Slot West Ham Liverpool Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Szintet léphet a rivalizálás Szalah és Szoboszlai között – ezt még Liverpoolban sem látták előre

2025. december 02. 17:32

Arne Slot hétvégi pánikmegoldása akár még hosszabb távon is jól sülhet el. A szenvedő Liverpool problémáira megint csak Szoboszlai Dominik jelenthet gyógyírt, ám könnyen lehet, ez vezéráldozatot követel majd.

2025. december 02. 17:32
null

Érdekes elmélet látott napvilágot az egyik legnagyobb liverpooli szurkolói portálon. A Rousing The Kop játszadozik el a gondolattal, hogy a Vörösök edzője, Arne Slot számára akár hosszabb távon is Szoboszlai Dominik jelentheti a megoldást jobbszélsőként – egészen konkrétan Mohamed Szalah helyén! És ha jobban megnézzük az előzményeket, az ötlet bizony nem is teljesen ördögtől való...

SZALAH, Mohamed; SZOBOSZLAI Dominik Liverpool
Szoboszlai Dominik maga mögé utasíthatja Mohamed Szalahot a Liverpool jobbszélén? (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Megint Szoboszlai lehet a megoldás a Liverpool gondjaira?

A magyar klasszis idén vitán felül a botladozó Premier League-címvédő legjobbja, Arne Slot „jolly jokere”: elképesztően konzisztens és magas színvonalú teljesítményt nyújt, bármilyen pozícióban is játszassa őt a holland mester. A legutóbbi, West Ham United ellen megnyert bajnoki során például a kirúgás szélén álló Slot az extrém nyomás hatására meghúzta a váratlant, és nincs vesztenivaló-alapon végre kihagyta a kezdőből az egész idényben alulteljesítő klubikont, Mohamed Szalaht, a helyére pedig Szoboszlai lépett fel a jobbszélen. A Rousing The Kop megjegyzi, hogy 

a magyar játékmester nagyszerű munkát végzett ezen a poszton is, a nyári sztárigazolással, az ezúttal 10-esként kezdő Florian Wirtzcel való összjátéka pedig roppant ígéretes volt a jövőre nézvést. 

A portál egyelőre nem akar túlságosan előre szaladni, de annyi következtetést levont, hogy Szoboszlai máris bebizonyította, több mint alkalmas arra, hogy Szalah trónjának örököse legyen. 

Ráadásul a magyar válogatott csapatkapitányától amúgy sem testidegen a jobbszélsőként szereplés, hiszen korábban, főként az RB Leipzignél előszeretettel játszott ezen a poszton, méghozzá kimondottan eredményesen:

 a jobboldali középpályásként vagy jobb elöl lehúzott 41 meccse során összesen 13 gólt és 16 gólpasszt tett be a közösbe!

Ezek, illetve a hétvégi teljesítménye alapján egyáltalán nincs tehát kizárva, hogy a Liverpoolban is it köt ki, főleg most, hogy Szalah hamarosan elutazik az Afrikai Nemzetek Kupájára: Arne Slot éppen keddi sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az egyiptomi támadó december 15-én hagyja el a klubot, hogy csatlakozzon hazája válogatottjához az idei, marokkói kontinensviadalon. A csapat hétközi bajnokiján ugyanakkor még jó eséllyel pályára lép: a Pool szerda este 21:15-től a remeklő újoncot, a 13 forduló után a 6. helyen álló Sunderlandet fogadja. 

(Nyitókép: MTI/AP/PA/Peter Byrne)

