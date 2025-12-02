Szintet léphet a rivalizálás Szalah és Szoboszlai között – ezt még Liverpoolban sem látták előre

Érdekes elmélet látott napvilágot az egyik legnagyobb liverpooli szurkolói portálon. A Rousing The Kop játszadozik el a gondolattal, hogy a Vörösök edzője, Arne Slot számára akár hosszabb távon is Szoboszlai Dominik jelentheti a megoldást jobbszélsőként – egészen konkrétan Mohamed Szalah helyén! És ha jobban megnézzük az előzményeket, az ötlet bizony nem is teljesen ördögtől való...

Szoboszlai Dominik maga mögé utasíthatja Mohamed Szalahot a Liverpool jobbszélén? (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Megint Szoboszlai lehet a megoldás a Liverpool gondjaira?

A magyar klasszis idén vitán felül a botladozó Premier League-címvédő legjobbja, Arne Slot „jolly jokere”: elképesztően konzisztens és magas színvonalú teljesítményt nyújt, bármilyen pozícióban is játszassa őt a holland mester. A legutóbbi, West Ham United ellen megnyert bajnoki során például a kirúgás szélén álló Slot az extrém nyomás hatására meghúzta a váratlant, és nincs vesztenivaló-alapon végre kihagyta a kezdőből az egész idényben alulteljesítő klubikont, Mohamed Szalaht, a helyére pedig Szoboszlai lépett fel a jobbszélen. A Rousing The Kop megjegyzi, hogy