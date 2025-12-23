Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
liverpool Jamie Carragher Szoboszlai Dominik

Össztűz zúdult az angol szakértőre: semmibe vette Szoboszlait

2025. december 23. 17:14

A korábbi védő kihagyta számításából a magyar középpályást.

2025. december 23. 17:14
null

Szoboszlai Dominik minden héten bizonyítja klasszisát liverpooli mezben, régi kritikusa, Jamie Carragher ennek ellenére a Sky Sports hétfő esti Monday Night Football című műsorában kifelejtette az eddigi PL-szezon álomcsapatából. A szurkolóknak nem is kellett több, kikérték maguknak a korábbi védő döntését.

Ezt is ajánljuk a témában

Carragher a magyar középpályás posztján inkább Bruno Fernandest favorizálta, indoklása szerint a portugál alakítja ki a bajnokságban a legtöbb helyzetet, valamint a 17 PL-mérkőzésen öt gólt és hét gólpasszt jegyzett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

Később a Monday Night Football statisztikai csapata is megnevezte a szubjektív csapatát, annyi nehezítéssel, hogy ebben csak olyanok kaphattak helyet, akiket korábban még nem válogattak be a szakértők.

Szoboszlai neve itt természetesen előkerült, csak a jobb oldalon.

A szurkolók azonnal nekiestek Carraghernek, össztűz zúdult rá a döntése miatt.

„Szoboszlai sehol? Pedig a hátán viszi a Liverpoolt!”

„Szoboszlainak és Timbernek ott lenne a helye!”

Teljesen hiteltelen, ha nem válogatta be Szoboszlait”

Írták a kommentszekciókban a döntést követően, amely remek táptalajt ad a vitáknak. Még a Premier League idei szezonjának a felénél sem tartunk, a nagy kérdések pedig úgyis a pályán dűlnek el.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Glyn Kirk/AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
machet
2025. december 23. 17:38
Most azután jaj annak a szakértőnek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!