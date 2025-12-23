Össztűz zúdult az angol szakértőre: semmibe vette Szoboszlait

„Egy vadállat” – a rivális edzője kimondta Szoboszlai Dominikről, amit a saját edzője nem, és igaza lett!
Egy pillanatig sem voltak illúziói.
A korábbi védő kihagyta számításából a magyar középpályást.
Szoboszlai Dominik minden héten bizonyítja klasszisát liverpooli mezben, régi kritikusa, Jamie Carragher ennek ellenére a Sky Sports hétfő esti Monday Night Football című műsorában kifelejtette az eddigi PL-szezon álomcsapatából. A szurkolóknak nem is kellett több, kikérték maguknak a korábbi védő döntését.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy pillanatig sem voltak illúziói.
Carragher a magyar középpályás posztján inkább Bruno Fernandest favorizálta, indoklása szerint a portugál alakítja ki a bajnokságban a legtöbb helyzetet, valamint a 17 PL-mérkőzésen öt gólt és hét gólpasszt jegyzett.
Később a Monday Night Football statisztikai csapata is megnevezte a szubjektív csapatát, annyi nehezítéssel, hogy ebben csak olyanok kaphattak helyet, akiket korábban még nem válogattak be a szakértők.
Szoboszlai neve itt természetesen előkerült, csak a jobb oldalon.
A szurkolók azonnal nekiestek Carraghernek, össztűz zúdult rá a döntése miatt.
„Szoboszlai sehol? Pedig a hátán viszi a Liverpoolt!”
„Szoboszlainak és Timbernek ott lenne a helye!”
Teljesen hiteltelen, ha nem válogatta be Szoboszlait”
Írták a kommentszekciókban a döntést követően, amely remek táptalajt ad a vitáknak. Még a Premier League idei szezonjának a felénél sem tartunk, a nagy kérdések pedig úgyis a pályán dűlnek el.
Ezt is ajánljuk a témában
Előbb provokálták, majd megbüntették a magyar középpályást.
Fotó: Glyn Kirk/AFP