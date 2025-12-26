Nem támadni akarok, inkább a mérhetetlen csalódottságomnak hangot adni

Szó szerinti idézet a jelentésből, amelynek publikálása miatt Dezső Andrásnak távoznia kellett a HVG-ből:

»A rendőr saját állítása szerint úgy érzékelte, Varga láthatóan félt, és a jelenlétük nélkül kiszolgáltatott helyzetben lett volna. Jelentése szerint a miniszter azt mondta a férjének: »»engedj el««, és ha máshogy nem jut ki, hát kimászik az ablakon. A rendőr azt állítja, valaki kinyitotta a félszuterén szoba ablakát, a párkányra pedig ruhákat és csomagokat próbált pakolni, miközben Varga Judit férje ezt próbálja megakadályozni.

A jelentés szerint közben Magyar azt kiabálta, hogy Varga nem mehet sehova, nem viheti magával a gyerekeket. A rendőri jelentésben foglaltak szerint a férfi azzal fenyegetőzött, hogy »»majd megbánod még ezt, úgysem hisznek majd neked. Az egész kormány bele fog ebbe bukni, óriási botrányt csinálok ebből««.«

Kedves Nóra! Ezt a gyalázatos figurát próbálod az évtizedek alatt megszerzett riporteri hitelességeddel eladni a gyanútlan ország számára egy családcentrikus, nőket tisztelő, »fantasztikus emberként«. Aki hogy tankönyvi nárcisztikus pszichopataként megbüntesse az agyonzrikált feleségét, xanax-szal öngyilkosságot játszott el, majd amikor a halálra rémült Varga kihívta a mentőket a földön fekvő Magyarra, akkor a kertben elbujdosott a kiérkező mentők elől.

Amikor a társadalom sajnálatos alkohol- és drogproblémáiról beszélt szemrebbenés nélkül (pont ő!), ott már visszajött a karácsonyi bejgli. És ezt az embert akarjátok az országra szabadítani. Egyszer még szégyellni fogja mindenki, aki ebben közreműködött, és ignorálta a felelős emberek figyelmeztető jelzéseit.”