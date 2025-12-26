Ft
szily nóra Magyar Péter interjú

Nem támadni akarok, inkább a mérhetetlen csalódottságomnak hangot adni

2025. december 26. 21:14

Igyekszem önmagamhoz képest is visszafogottan kommentálni a legújabb, „Hogyan bírod ennyi energiával, fantasztikus Péter?” című PR-interjúját.

2025. december 26. 21:14
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Az ünnepek miatt, illetve mert lassan 15 éve személyesen is ismerem Szily Nórát, igyekszem önmagamhoz képest is visszafogottan kommentálni a legújabb, »Hogyan bírod ennyi energiával, fantasztikus Péter?« című PR-interjúját. 

Nem támadni akarok, inkább a mérhetetlen csalódottságomnak hangot adni, amiért Szily Nóra pszichológusként, népszerű riporterként lelkesen hozzájárul egy olyan alak teljesen hamis imidzsépítéséhez, aki a volt felesége elmondása szerint

  • késsel mászkált otthon részegen, kulccsal bezárta egy szobába Vargát, amikor nem akarta elengedni otthonról
  • a gyerekei előtt hülyézte, szobanövénynek, ostoba fakockának nevezte az anyjukat, 
  • másfél évig terrorizálta és zsarolta a feleségét egy róla titokban készített hangfelvétellel, azt követelve tőle, hogy intézze el a jól fizető neres pozíciói megtartását, különben nyilvánosságra hozza a felvételt, és tönkreteszi a karriejét
  • azzal ijesztgette a gyerekeit, hogy az anyja börtönbe, ők pedig intézetbe kerülnek

Kedves Nóra! Végzett pszichológusként pontosan tudod, hogy a Magyar Péter-típusú, magasan funkcionáló nárcisztikusok valódi énjét nem abból fogjuk megismerni, amikor negédesen megjátsszák magukat a kamera előtt és próbálnak megnyerő benyomást gyakorolni (ebben egyébként zseniálisan ügyesek), hanem például abból a Dezső András által nyilvánosságra hozott rendőrségi jelentésből, amelyből kiderült, hogy Varga a pinceablakon keresztül menekült az őrjöngő Magyar elől. 

Szó szerinti idézet a jelentésből, amelynek publikálása miatt Dezső Andrásnak távoznia kellett a HVG-ből:

»A rendőr saját állítása szerint úgy érzékelte, Varga láthatóan félt, és a jelenlétük nélkül kiszolgáltatott helyzetben lett volna. Jelentése szerint a miniszter azt mondta a férjének: »»engedj el««, és ha máshogy nem jut ki, hát kimászik az ablakon. A rendőr azt állítja, valaki kinyitotta a félszuterén szoba ablakát, a párkányra pedig ruhákat és csomagokat próbált pakolni, miközben Varga Judit férje ezt próbálja megakadályozni.

A jelentés szerint közben Magyar azt kiabálta, hogy Varga nem mehet sehova, nem viheti magával a gyerekeket. A rendőri jelentésben foglaltak szerint a férfi azzal fenyegetőzött, hogy »»majd megbánod még ezt, úgysem hisznek majd neked. Az egész kormány bele fog ebbe bukni, óriási botrányt csinálok ebből««

Kedves Nóra! Ezt a gyalázatos figurát próbálod az évtizedek alatt megszerzett riporteri hitelességeddel eladni a gyanútlan ország számára egy családcentrikus, nőket tisztelő, »fantasztikus emberként«. Aki hogy tankönyvi nárcisztikus pszichopataként megbüntesse az agyonzrikált feleségét, xanax-szal öngyilkosságot játszott el, majd amikor a halálra rémült Varga kihívta a mentőket a földön fekvő Magyarra, akkor a kertben elbujdosott a kiérkező mentők elől.

Amikor a társadalom sajnálatos alkohol- és drogproblémáiról beszélt szemrebbenés nélkül (pont ő!), ott már visszajött a karácsonyi bejgli. És ezt az embert akarjátok az országra szabadítani. Egyszer még szégyellni fogja mindenki, aki ebben közreműködött, és ignorálta a felelős emberek figyelmeztető jelzéseit.”

Nyitókép: Képernyőkép

 

