Magyar Péter olyat mondott, hogy kis híján rászakadt a plafon
Mindig sikerül túllicitálnia saját magát.
„Az ünnepek miatt, illetve mert lassan 15 éve személyesen is ismerem Szily Nórát, igyekszem önmagamhoz képest is visszafogottan kommentálni a legújabb, »Hogyan bírod ennyi energiával, fantasztikus Péter?« című PR-interjúját.
Nem támadni akarok, inkább a mérhetetlen csalódottságomnak hangot adni, amiért Szily Nóra pszichológusként, népszerű riporterként lelkesen hozzájárul egy olyan alak teljesen hamis imidzsépítéséhez, aki a volt felesége elmondása szerint
Kedves Nóra! Végzett pszichológusként pontosan tudod, hogy a Magyar Péter-típusú, magasan funkcionáló nárcisztikusok valódi énjét nem abból fogjuk megismerni, amikor negédesen megjátsszák magukat a kamera előtt és próbálnak megnyerő benyomást gyakorolni (ebben egyébként zseniálisan ügyesek), hanem például abból a Dezső András által nyilvánosságra hozott rendőrségi jelentésből, amelyből kiderült, hogy Varga a pinceablakon keresztül menekült az őrjöngő Magyar elől.
Szó szerinti idézet a jelentésből, amelynek publikálása miatt Dezső Andrásnak távoznia kellett a HVG-ből:
»A rendőr saját állítása szerint úgy érzékelte, Varga láthatóan félt, és a jelenlétük nélkül kiszolgáltatott helyzetben lett volna. Jelentése szerint a miniszter azt mondta a férjének: »»engedj el««, és ha máshogy nem jut ki, hát kimászik az ablakon. A rendőr azt állítja, valaki kinyitotta a félszuterén szoba ablakát, a párkányra pedig ruhákat és csomagokat próbált pakolni, miközben Varga Judit férje ezt próbálja megakadályozni.
A jelentés szerint közben Magyar azt kiabálta, hogy Varga nem mehet sehova, nem viheti magával a gyerekeket. A rendőri jelentésben foglaltak szerint a férfi azzal fenyegetőzött, hogy »»majd megbánod még ezt, úgysem hisznek majd neked. Az egész kormány bele fog ebbe bukni, óriási botrányt csinálok ebből««.«
Kedves Nóra! Ezt a gyalázatos figurát próbálod az évtizedek alatt megszerzett riporteri hitelességeddel eladni a gyanútlan ország számára egy családcentrikus, nőket tisztelő, »fantasztikus emberként«. Aki hogy tankönyvi nárcisztikus pszichopataként megbüntesse az agyonzrikált feleségét, xanax-szal öngyilkosságot játszott el, majd amikor a halálra rémült Varga kihívta a mentőket a földön fekvő Magyarra, akkor a kertben elbujdosott a kiérkező mentők elől.
Amikor a társadalom sajnálatos alkohol- és drogproblémáiról beszélt szemrebbenés nélkül (pont ő!), ott már visszajött a karácsonyi bejgli. És ezt az embert akarjátok az országra szabadítani. Egyszer még szégyellni fogja mindenki, aki ebben közreműködött, és ignorálta a felelős emberek figyelmeztető jelzéseit.”
