Ez a magyarok nagy napja volt az Anfielden: Szoboszlait éltette a közönség, Kerkez ovációt váltott ki a szereléseivel

Később remek szerelései voltak az egyik legmagabiztosabb liverpooli fellépésén.”

Szoboszlai Dominik (7): „A Liverpool egyik legértékesebb játékosa, aki sokoldalúságát megint bizonyította azzal, hogy a sérült Gomez helyére visszament jobbhátvédnek. Állandó fenyegetést jelentett támadásban, legyen szó passzról vagy lövésről, még akkor is, ha nem talált kaput. Remélhetőleg nem sérült meg.”

Kerkez (7): „Aktív volt, bemutatott néhány jelentős szerelést, amit az Anfield közönsége imádott. Jól teljesített Minteh ellen is, aki a liga egyik legfélelmetesebb szélsője. Kerkez nem adott neki teret a labdával.”