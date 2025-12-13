Ez a magyarok nagy napja volt az Anfielden: Szoboszlait éltette a közönség, Kerkez ovációt váltott ki a szereléseivel

Szoboszlai előbb a frászt hozta ránk, majd olyan történt vele, ami korábban még nem a szezonban
A Liverpool 2–0-ra nyert a Brighton ellen.
A Liverpool 2–0-ra győzni tudott a Brighton ellen az angol bajnokságban. Liverpool–Brighton: így látták az angolok Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos teljesítményét.
Liverpool–Brighton 2–0: Ekitike duplázott, Mohamed Szalah csereként beállva gólpasszt adott, Szoboszlai Dominiket ápolni kellett, majd lecserélték, Kerkez Milos talán legjobb teljesítményét nyújtotta az Anfield Roadon. Volt miről beszélni a meccs kapcsán. Nézzük, az angol szakírók hogyan látták honfitársaink teljesítményét!
Milos Kerkez (8): „A gyors bedobása kulcs volt az első gól előtt. Rengeteg dolgozott Mintehvel szemben, párszor kikapott tőle, de kivette a részét a támadásokból is, és beleadott mindent, amit csak tudott.
Később remek szerelései voltak az egyik legmagabiztosabb liverpooli fellépésén.”
Szoboszlai Dominik (7): „A Liverpool egyik legértékesebb játékosa, aki sokoldalúságát megint bizonyította azzal, hogy a sérült Gomez helyére visszament jobbhátvédnek. Állandó fenyegetést jelentett támadásban, legyen szó passzról vagy lövésről, még akkor is, ha nem talált kaput. Remélhetőleg nem sérült meg.”
Kerkez (7): „Aktív volt, bemutatott néhány jelentős szerelést, amit az Anfield közönsége imádott. Jól teljesített Minteh ellen is, aki a liga egyik legfélelmetesebb szélsője. Kerkez nem adott neki teret a labdával.”
Szoboszlai (7): „Keményen dolgozott és veszélyes volt, mielőtt jobbhátvéd lett belőle. Jól teljesített hátul is, próbált azért előre törni, néhány futása pedig megmutatta, hogy bárhol is játszik, veszélyes.”
Milos Kerkez (7):
Minteh ellen védekezni nem éppen irigylésre méltó feladat, de sikerült csendben tartania a szélsőt a mérkőzés nagy részében. Néhány szerelésével kivívta a közönség ovációját is.”
Szoboszlai Dominik (7): „Keményen dolgozott a középpályán, aztán visszament jobbhátvédnek. Jól működött együtt Szalahval. A közönség többször is éltette őt, folytatta lenyűgöző szezonját.”
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan