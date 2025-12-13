Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Ez a magyarok nagy napja volt az Anfielden: Szoboszlait éltette a közönség, Kerkez ovációt váltott ki a szereléseivel

2025. december 13. 19:04

A Liverpool 2–0-ra győzni tudott a Brighton ellen az angol bajnokságban. Liverpool–Brighton: így látták az angolok Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos teljesítményét.

2025. december 13. 19:04
null

Liverpool–Brighton 2–0: Ekitike duplázott, Mohamed Szalah csereként beállva gólpasszt adott, Szoboszlai Dominiket ápolni kellett, majd lecserélték, Kerkez Milos talán legjobb teljesítményét nyújtotta az Anfield Roadon. Volt miről beszélni a meccs kapcsán. Nézzük, az angol szakírók hogyan látták honfitársaink teljesítményét!  

Liverpool–Brighton
Liverpool–Brighton: Szoboszlait többször éltette a közönség. Fotó: Paul ELLIS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

This is Anfield

Milos Kerkez (8): „A gyors bedobása kulcs volt az első gól előtt. Rengeteg dolgozott Mintehvel szemben, párszor kikapott tőle, de kivette a részét a támadásokból is, és beleadott mindent, amit csak tudott. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Na, végre: feltették az eddigi legfontosabb kérdést a Szőlő utcai botrányban

Na, végre: feltették az eddigi legfontosabb kérdést a Szőlő utcai botrányban
Tovább a cikkhezchevron

Később remek szerelései voltak az egyik legmagabiztosabb liverpooli fellépésén.”

Szoboszlai Dominik (7): „A Liverpool egyik legértékesebb játékosa, aki sokoldalúságát megint bizonyította azzal, hogy a sérült Gomez helyére visszament jobbhátvédnek. Állandó fenyegetést jelentett támadásban, legyen szó passzról vagy lövésről, még akkor is, ha nem talált kaput. Remélhetőleg nem sérült meg.”

Rousing the Cop

Kerkez (7): „Aktív volt, bemutatott néhány jelentős szerelést, amit az Anfield közönsége imádott. Jól teljesített Minteh ellen is, aki a liga egyik legfélelmetesebb szélsője. Kerkez nem adott neki teret a labdával.”

Szoboszlai (7): „Keményen dolgozott és veszélyes volt, mielőtt jobbhátvéd lett belőle. Jól teljesített hátul is, próbált azért előre törni, néhány futása pedig megmutatta, hogy bárhol is játszik, veszélyes.”

Liverpool–Brighton: a közönség éltette a magyarokat

Liverpool Echo

Milos Kerkez (7): 

Minteh ellen védekezni nem éppen irigylésre méltó feladat, de sikerült csendben tartania a szélsőt a mérkőzés nagy részében. Néhány szerelésével kivívta a közönség ovációját is.”

Szoboszlai Dominik (7): „Keményen dolgozott a középpályán, aztán visszament jobbhátvédnek. Jól működött együtt Szalahval. A közönség többször is éltette őt, folytatta lenyűgöző szezonját.”

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2025. december 13. 19:40
Hajrá, magyarok! Nyomjátok Krahácsot!! ;-))
Válasz erre
2
0
SzaboGeza
•••
2025. december 13. 19:31 Szerkesztve
Nézelődnék még mindig!!! Ez a hajó süllyed!!! Az értéked vele együtt!!!
Válasz erre
0
2
makaó
•••
2025. december 13. 19:22 Szerkesztve
Szerintem Szoboszlait rohadtul kihasználják. Ilyen technikai tudással hátvédet játszatni vele, és még elvárni, hogy elöl is veszélyes legyen, ez egy pofátlan nagy kizsákmányolás. A hátán viszi az egész pályát, csak nehogy fiatalon elfáradjon, kiégjen!
Válasz erre
3
1
Takagi
2025. december 13. 19:10
Nagyon jók voltatok. Szerencse, hogy Dom nem szenvedett komolyabb sérülést.
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!