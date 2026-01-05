Újabb NB I-es játékost igazolhatnak az angolok – a skótok is beszálltak a versenybe

Révész Attila, a labdarúgó NB I-ben szereplő Kisvárda sportigazgatója, egyben vezetőedzője a közmédiának elárulta, hogy a csapat 19 éves középpályása, Ridwan Popoola iránt fokozott érdeklődés tapasztalható. A szakvezető elárulta, a nigériai játékost korábban a skót Aberdeen, mostanság pedig az angol Queens Park Rangers szeretné megszerezni, de az említett két klubon kívül is nagyon sok kérője van, az új év második napján például öt csapat jelentkezett be érte. Ennek ellenére egyelőre szeretnék megtartani. Egyik kapusuk, Popovics Ilija iránt pedig olasz másodosztályú klubok érdeklődnek.

Tavasszal is Révész Attila irányítja a Kisvárdát (Fotó: Facebook / Kisvárda FC)

„Most nem szeretnénk eladni senkit, a legfontosabb, hogy a csapatunk megmaradjon, és a fiatalokat szeretnénk beépíteni. Nagy játékosmozgás nem várható” – közölte a szakember.