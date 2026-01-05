Újabb NB I-es játékost igazolhatnak az angolok – a skótok is beszálltak a versenybe

Visszatér az NB I-be a 880 milliós magyar válogatott támadó
Ő kérte, hogy lehetőséget kaphasson.
Ridwan Popooláért sorban állnak a klubok, Angliából és Skóciából is érdeklődnek iránta. A Kisvárda ugyanakkor senkit sem szeretne eladni a télen.
Révész Attila, a labdarúgó NB I-ben szereplő Kisvárda sportigazgatója, egyben vezetőedzője a közmédiának elárulta, hogy a csapat 19 éves középpályása, Ridwan Popoola iránt fokozott érdeklődés tapasztalható. A szakvezető elárulta, a nigériai játékost korábban a skót Aberdeen, mostanság pedig az angol Queens Park Rangers szeretné megszerezni, de az említett két klubon kívül is nagyon sok kérője van, az új év második napján például öt csapat jelentkezett be érte. Ennek ellenére egyelőre szeretnék megtartani. Egyik kapusuk, Popovics Ilija iránt pedig olasz másodosztályú klubok érdeklődnek.
„Most nem szeretnénk eladni senkit, a legfontosabb, hogy a csapatunk megmaradjon, és a fiatalokat szeretnénk beépíteni. Nagy játékosmozgás nem várható” – közölte a szakember.
Szombaton vált hivatalossá, hogy tavasszal is Révész irányítja vezetőedzőként is a Kisvárdát. Ennek kapcsán megjegyezte:
az a személy, akivel az elmúlt időszakban tárgyalásban volt, kapott egy jobb ajánlatot, amit valószínűleg elfogad.
A sportigazgató október közepén elárulta: egyetlen emberrel jutott el odáig, hogy szerződéstervezetet kapott, az pedig Pintér Attila korábbi szövetségi kapitány volt.
„Az idő rövidsége nem engedte meg, hogy tovább kutakodjunk. Van egy nagyon fontos feladatunk: bent kell tartani a csapatot az élvonalban, amelyhez most nagyon közel járunk” – magyarázta most Révész.
Hozzáfűzte: az edzőkeresés nem ért véget,
jelenleg is kapcsolatban van egy német trénerrel, aki a közeljövőben meglátogatja a klubot,
mert szeretne vele hosszabban beszélgetni és megismerni a filozófiáját.
„Azzal a pontszámmal, amennyivel rendelkezünk, talán egy megnyugtatóbb tavasz elé nézhetünk. Azért ez nem egy megnyugtató előny, bár jónak tűnik, nagy a különbség, ugyanakkor volt már rá a korábbi időszakban példa, hogy hasonló különbséggel csapatok tavasszal összeomlottak, ezt természetesen szeretnénk elkerülni” – magyarázta.
A Kisvárda 18 forduló után 27 ponttal a tabella hatodik helyén áll, előnye 13 pont a kiesést jelentő 11. helyet elfoglaló Nyíregyházával szemben.
