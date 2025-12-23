Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Paks Robbie Keane Bognár György Fradi

Házon belül: egy magyar verte meg Robbie Keane-t

2025. december 23. 18:52

A számok nem hazudnak.

2025. december 23. 18:52
null

Ahogy az NB I-es tabellán besurrant a címvédő Ferencváros labdarúgócsapata elé az ETO, úgy az alábbi listán is megelőzte a győri szakvezető Borbély Balázs, a Fradi ír mesterét, Robbie Keane-t. A csakfoci portál megvizsgálta az első két osztályban dolgozó szakemberek bajnoki mérkőzéseken produkált győzelmi mutatóit a 2025-ös naptári évben. A mérleg szerint a jelenleg a Rába-parton dolgozó, de korábban éveken át a Fradi utánpótlásában tevékenykedő Borbély volt a legeredményesebb: eggyel kevesebb mérkőzésen eggyel több pontot szerzett, mint népligeti riválisa, így a százalékos mutató is jobbnak bizonyult.

A lista elkészítésénél csak olyan vezetőedzőket vettek figyelembe, akik legalább 15 mérkőzésen irányítottak egy csapatot.

Érdekesség, hogy a dobogóra az NB II éllovasát, a Honvédot irányító Feczkó Tamás fért oda – kevesebb ponttal, de jobb százalékos mutatóval előzte meg a kupagyőztes paksi trénert, Bognár Györgyöt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A 2025-ös év legeredményesebb edzői:

1. Borbély Balázs (ETO) 34 meccs – 70 pont – 68,6%-os mérleg
2. Robbie Keane (Ferencváros) 35 meccs – 69 pont – 65,71%
3. Feczkó Tamás (Honvéd) 30 meccs – 59 pont – 65,5%
4. Bognár György (Paksi FC) 34 meccs – 63 pont – 61,76%
5. Révész Attila (Kisvárda) 25 meccs – 46 pont – 61,33%
6. Erős Gábor (Kazincbarcika-Vasas) 30 meccs – 54 pont – 60%
7. Pintér Attila (Vasas) 15 meccs – 27 pont – 60%
8. Csertői Aurél (Mezőkövesd) 30 meccs – 53 pont – 58,88%
9. Hornyák Zsolt (Puskás Akadémia FC) 34 meccs – 59 pont – 57,84%
10. Sergio Navarro (DVSC) 18 meccs – 31 pont – 57,4%

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2025. december 23. 19:02
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Hehehehe
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!