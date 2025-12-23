Házon belül: egy magyar verte meg Robbie Keane-t

Ahogy az NB I-es tabellán besurrant a címvédő Ferencváros labdarúgócsapata elé az ETO, úgy az alábbi listán is megelőzte a győri szakvezető Borbély Balázs, a Fradi ír mesterét, Robbie Keane-t. A csakfoci portál megvizsgálta az első két osztályban dolgozó szakemberek bajnoki mérkőzéseken produkált győzelmi mutatóit a 2025-ös naptári évben. A mérleg szerint a jelenleg a Rába-parton dolgozó, de korábban éveken át a Fradi utánpótlásában tevékenykedő Borbély volt a legeredményesebb: eggyel kevesebb mérkőzésen eggyel több pontot szerzett, mint népligeti riválisa, így a százalékos mutató is jobbnak bizonyult.

A lista elkészítésénél csak olyan vezetőedzőket vettek figyelembe, akik legalább 15 mérkőzésen irányítottak egy csapatot.

Érdekesség, hogy a dobogóra az NB II éllovasát, a Honvédot irányító Feczkó Tamás fért oda – kevesebb ponttal, de jobb százalékos mutatóval előzte meg a kupagyőztes paksi trénert, Bognár Györgyöt.