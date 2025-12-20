Ft
Puskás Akadémia őszi bajnok Ferencváros Győri ETO NB I FTC

Keretbe foglalta a Puskás elleni meccset, őszi bajnok az ETO!

2025. december 20. 20:10

A győriek a mérkőzés elején és végén is betaláltak. Az ETO így már biztosan az NB I őszi bajnokának mondhatja magát.

2025. december 20. 20:10
null

Viszonylag egyszerű volt a képlet az NB I 18. fordulója előtt: ha a listavezető Győr hazai pályán le tudja győzni a Puskás Akadémiát, a többi eredmény alakulásától függetlenül a tabella élén, őszi bajnokként zárhatja az esztendőt. Borbély Balázs együttese pedig ezúttal sem hagyott kétséget afelől, hogy az ETO-é a bajnokság egyik legegységesebb csapata.

ETO PAFC
Az ETO kapura lövést sem engedélyezett a felcsútiaknak (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Az ETO nem bízta a véletlenre szombat este, már az első percben kihasználta Szappanos Péter hibáját: a válogatott kapus laposan és rossz helyre szabadított fel, a bemozgó Nadir Benbualinak Claudiu Bumba emelte be a labdát a védők mögé, a győriek csatára pedig saját kipattanóját tette be. A győriek később keretbe foglalták a meccset, hiszen a rajt után a végjátékban is betaláltak, Borbély Balázs jól cserélt, a 83. percben Nfansu Njie állította be a végeredményt, 

a 9 kaput eltaláló lövésig jutó ETO így megérdemelten győzte le a 0-val záró PAFC-ot, és az őszi bajnoki címet is megérdemelten húzta be. 

 

