Keretbe foglalta a Puskás elleni meccset, őszi bajnok az ETO!
2025. december 20. 20:10
A győriek a mérkőzés elején és végén is betaláltak. Az ETO így már biztosan az NB I őszi bajnokának mondhatja magát.
2025. december 20. 20:10
2 p
0
0
0
Mentés
Viszonylag egyszerű volt a képlet az NB I 18. fordulója előtt: ha a listavezető Győr hazai pályán le tudja győzni a Puskás Akadémiát, a többi eredmény alakulásától függetlenül a tabella élén, őszi bajnokként zárhatja az esztendőt. Borbély Balázs együttese pedig ezúttal sem hagyott kétséget afelől, hogy az ETO-é a bajnokság egyik legegységesebb csapata.
Az ETO nem bízta a véletlenre szombat este, már az első percben kihasználta Szappanos Péter hibáját: a válogatott kapus laposan és rossz helyre szabadított fel, a bemozgó Nadir Benbualinak Claudiu Bumba emelte be a labdát a védők mögé, a győriek csatára pedig saját kipattanóját tette be. A győriek később keretbe foglalták a meccset, hiszen a rajt után a végjátékban is betaláltak, Borbély Balázs jól cserélt, a 83. percben Nfansu Njie állította be a végeredményt,
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Összegyűjtöttük a szezon kihagyhatatlan köteteit: Jókai Mór elfeledett titkaitól a világhírű filmgyárosokig, Agatha Christie vérfagyasztó adventi rejtélyeitől a legújabb magyar űrhajósig. Karácsonyi könyvajánlónk!