Budapest Airport reptér Isztambul Budapest

Itt az első videó a Ferihegyen balesetet szenvedő repülőről – az utasok azonnal elhagyták a fedélzetet

2026. január 06. 06:05

A járat már nem fog elindulni.

2026. január 06. 06:05
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, hétfőn este lecsúszott egy Isztambulba induló Airbus A320 repülőgép a kifutóról a ferihegyi reptéren.

A balesetet szenvedő gépről egy török Facebook-csatornán jelent meg videófelvétel, amelyből megállapítható, hogy nem keletkezett a repülőn komolyabb sérülés, és az utasoknak is sikerült biztonságban elhagyni a járművet. Az viszont egyértelműen kivehető, hogy 

az Airbus nem rendeltetésszerű helyén tartózkodik, így a járat közlekedés biztosan elmarad.

A repülőtér környékén továbbra is intenzív havazás tapasztalható, ezért a Budapest Airport hóeltakarító egységei folyamatosan tisztítják a kifutópályákat, a gurulóutakat és az előtereket. A repülőgépek jégtelenítése, valamint az Európa több pontján jelentkező kedvezőtlen időjárás következtében egyes járatoknál kisebb késések előfordulhatnak – tájékoztattak.

Nyitókép: Facebook

