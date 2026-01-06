Nagy-Britannia üres szavakkal oktatja az Egyesült Államokat Venezuela kapcsán

A nemzetközi jog fenntartása és a demokrácia védelme olyan alapelv és érték, amely kijelöli a brit kormány által a szöveteségeseivel folytatott párbeszéd irányvonalát olyan kérdésekben, amelyekben „vagy egyetértünk, vagy nem” – mondta a brit külügyminiszter.

Hozzátette: Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott megbeszélésein is felvetette a nemzetközi jog tiszteletben tartásának fontosságát, és London a továbbiakban is erre ösztönzi mindegyik partnerét minden kérdésben.