Leváltották a ferencvárosi klubikont, de máris visszatért a Fradiba

Újabb fordulat a határról visszafordított Fradi-szurkolók ügyében – lépett a MÁV, a drukkerek cáfolnak
Jó hírrel jelentkezett a Ferencváros szurkolói csoportja.
Már nem Lipcsei Péter a Soroksár labdarúgócsapatának vezetőedzője. A ferencvárosi klubikon mostantól újra a 36-szoros bajnoknál dolgozik.
Nyolc és fél év után távozott Lipcsei Péter vezetőedző a labdarúgó NB II-ben szereplő Soroksár SC-től és visszatért a Ferencvároshoz – írja az MTI.
A korábbi 58-szoros válogatott labdarúgó a két klub együttműködésének keretében 2017 nyara óta felelt a szakmai munka irányításáért a másodosztályban szereplő együttesnél. A Ferencváros honlapjának keddi tájékoztatása szerint mostantól újra a 36-szoros bajnoknál dolgozik. Pontos feladatára vagy beosztására nem tért ki a honlap.
Lipcsei Péter 649 mérkőzésen játszott a Ferencvárosban, 170 gólt szerzett, pályafutása során öt NB I-es, egy NB II-es és egy portugál bajnoki címet ünnepelhetett, illetve négyszeres Magyar Kupa-győztes, és szerepelt az UEFA-kupa csoportkörében 2004 őszén.
A Soroksár SC vezetőedzői posztját Korolovszky Gábor vette át, aki az FTC utánpótlásából érkezett, és mostanáig az FTC NB III-as csapatát irányította.
Nyitókép: fradi.hu