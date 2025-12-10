Leváltották a ferencvárosi klubikont, de máris visszatért a Fradiba

Nyolc és fél év után távozott Lipcsei Péter vezetőedző a labdarúgó NB II-ben szereplő Soroksár SC-től és visszatért a Ferencvároshoz – írja az MTI.

A korábbi 58-szoros válogatott labdarúgó a két klub együttműködésének keretében 2017 nyara óta felelt a szakmai munka irányításáért a másodosztályban szereplő együttesnél. A Ferencváros honlapjának keddi tájékoztatása szerint mostantól újra a 36-szoros bajnoknál dolgozik. Pontos feladatára vagy beosztására nem tért ki a honlap.