Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Pervij Kanal tévécsatorna műsorában azt mondta, hogy

az irányítása alatt álló régióban az az orosz erők „több mint 187 települést szabadítottak fel” ebben az évben.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi ombudsmannak a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában úgy vélekedett, hogy Kijevnek a fogolycserék során fel kellene hagynia „erkölcstelen” kiválasztási gyakorlatával, és elsősorban azokat a katonáit kell visszafogadnia, akik már régóta Oroszországban vannak, és orvosi ellátásra szorulnak.

Korábbi orosz nyilatkozatok szerint az ukrán fél a hadifoglyok cseréjekor előnyben részesíti a „nacionalista” alakulatok tagjai és a tisztek átvételét, a besorozott és alacsony rendfokozatú katonákat pedig gyakran kihúzza a listáról az egyeztetések során.