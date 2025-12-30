Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában orosz hadsereg Ukrajna orosz-ukrán háború donyeck zaporizzsja oroszország

Megérkezett az orosz jelentés: feketén-fehéren leírták, mit értek el 2025-ben Donyeckben

2025. december 30. 13:56

Szilveszter előtt számba vették a hódításokat.

2025. december 30. 13:56
null

Elfoglalták Lukjanivszke települést Zaporizzsja és Bohuszlavka települést Harkiv megyében az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni,

a Harkiv megyei Kupjanszknál pedig megakadályoztak két, a városba való betörést célzó ukrán támadási kísérletet Blahodativka és Velika Sapkivka település felől. A tájékoztató szerint mintegy 1330 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több, katonai célokra használt energetikai létesítményt, valamint lőszer-, anyagi-műszaki és üzemanyagraktárokat, 21 páncélozott harcjárművet, három HIMARS-rakétát, továbbá 18 repülőgép típusú drónt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Az orosz hadsereg teljesítményéről

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Pervij Kanal tévécsatorna műsorában azt mondta, hogy

az irányítása alatt álló régióban az az orosz erők „több mint 187 települést szabadítottak fel” ebben az évben.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi ombudsmannak a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában úgy vélekedett, hogy Kijevnek a fogolycserék során fel kellene hagynia „erkölcstelen” kiválasztási gyakorlatával, és elsősorban azokat a katonáit kell visszafogadnia, akik már régóta Oroszországban vannak, és orvosi ellátásra szorulnak.

Korábbi orosz nyilatkozatok szerint az ukrán fél a hadifoglyok cseréjekor előnyben részesíti a „nacionalista” alakulatok tagjai és a tisztek átvételét, a besorozott és alacsony rendfokozatú katonákat pedig gyakran kihúzza a listáról az egyeztetések során.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tasijani22000
2025. december 30. 14:11
"...az ukrán fél a hadifoglyok cseréjekor előnyben részesíti a „nacionalista” alakulatok tagjai és a tisztek átvételét,.." Náci a nácit választja? Ez azért nem lep meg! Egyébként meg örülhetnek, akiket kihúznak a listáról...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!