Márki-Zay Péter Magyar Péter rajongója lett, de a választók sértegetését képtelen befejezni

Teljes mellszélességgel támogatja a Tisza Pártot a baloldali ellenzék előző miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester, aki 2022-ben vereséget szenvedett a Fidesszel szemben, egy közelmúltbeli interjúban sikeresnek nevezte az ellenzék előválasztását, és Magyar Péter országjárását, majd a tőle megszokott módon elég durván fogalmazott a választókkal kapcsolatban.

Márki-Zay Péter és az ellenzéki összefogás a 2022-es országgyűlési választás előtti kampánygyűlésen

„A leghülyébbek elhiszik. Csak a leghülyébbek hiszik el, ezt szeretném hangsúlyozni! Hogy mennyire így van ez, hogy normális ember nem hisz a Fidesznek… Tessék elképzelni, hogy az előző… megkutattuk, megnéztük, ez abszolút tényszerű statisztika, a Facebookon a reakciószámokat, a Google-ön a rákereséseket, azokat tényszerűen le lehet követni, a Google rákereséseknél ennek a mostani Nemzeti Konzultációnak – ha megnézzük – ugyanolyan haranggörbéje van, mint az előzőeknek. Nyilván a kampány elindul, van egy fölfutás és egy lecsengés. Egy szép haranggörbét látunk. Ennek a magassága tizede sincs annak, mint a korábbi bevándorlós és egyéb háborús konzultációknak. Kezdenek az emberek felvilágosodni.