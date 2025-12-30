Ft
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
országgyűlési választás Márki-Zay Péter Tisza Párt ellenzéki összefogás Magyar Péter

Márki-Zay Péter Magyar Péter rajongója lett, de a választók sértegetését képtelen befejezni

2025. december 30. 14:55

A balliberális tábor bukott miniszterelnök-jelöltje nem tud felhagyni a szavazók sértegetésével. Márki-Zay Péter, aki ma már a Tisza Párt támogatója, megint nekitámadt a Fidesz-szavazóknak, most éppen agymosott közönséget emlegetett.

2025. december 30. 14:55
null

Teljes mellszélességgel támogatja a Tisza Pártot a baloldali ellenzék előző miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester, aki 2022-ben vereséget szenvedett a Fidesszel szemben, egy közelmúltbeli interjúban sikeresnek nevezte az ellenzék előválasztását, és Magyar Péter országjárását, majd a tőle megszokott módon elég durván fogalmazott a választókkal kapcsolatban. 

SZABÓ Tímea; MÁRKI-ZAY Péter; IVÁNYI Gábor; DONÁTH Anna; SCHMUCK Erzsébet; KUNHALMI Ágnes; JAKAB Péter
Márki-Zay Péter és az ellenzéki összefogás a 2022-es országgyűlési választás előtti kampánygyűlésen

„A leghülyébbek elhiszik. Csak a leghülyébbek hiszik el, ezt szeretném hangsúlyozni! Hogy mennyire így van ez, hogy normális ember nem hisz a Fidesznek… Tessék elképzelni, hogy az előző… megkutattuk, megnéztük, ez abszolút tényszerű statisztika, a Facebookon a reakciószámokat, a Google-ön a rákereséseket, azokat tényszerűen le lehet követni, a Google rákereséseknél ennek a mostani Nemzeti Konzultációnak – ha megnézzük – ugyanolyan haranggörbéje van, mint az előzőeknek. Nyilván a kampány elindul, van egy fölfutás és egy lecsengés. Egy szép haranggörbét látunk. Ennek a magassága tizede sincs annak, mint a korábbi bevándorlós és egyéb háborús konzultációknak. Kezdenek az emberek felvilágosodni. 

Normális ember nem hisz a Fidesznek.

 Biztos, hogy meglesz az az agymosott közönsége a Fidesznek, aki el is hiszi.” – fogalmazott Márki-Zay Péter. 

Íme:

Márki-Zay Péter, aki korábban kijelentette, hogy dolgozik is a Tisza Párt sikeréért és akkor is támogatja Magyar Pétert, ha a balliberális ellenzék jelenlegi üdvöskéje nem kéri vagy tiltakozik ellene. Erről azonban nincs szó, hiszen láthatóan rendkívül jó kapcsolat van a régi és az új Péter között. Az mindenesetre egyértelmű, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester véleménye a jobboldali szavazókat illetően egy picit sem változott meg. 

Hogy az ellenzék egykori miniszterelnök-jelöltje kijelentéseivel segít-e az ellenzéknek, azt nem tudjuk, de jelenlegi sértései apropóján összegyűjtöttük, milyen egyéb megosztó kijelentéseket tett korábban a magyar választókkal kapcsolatban Márki-Zay Péter. 

Sötétben tartott és trágyával etetett gombák

A balliberális ellenzéki összefogás egykori miniszterelnök-jelöltjének legemlékezetesebb kijelentése az volt, amikor a „sötétben tartott és trágyával etetett gombák” helyzete és a magyar választópolgárok általa vélt állapota közt vont kétségkívül kreatív, de bevallottan az Egyesült Államokból importált párhuzamot. 

„Ez olyan, mint a migráció. 

Ezzel meg lehet nyerni egy választást addig, amíg az embereket sötétben tartjuk és trágyával etetjük. Ahogy amerikában mondják, hogy úgy tartanak, mint a gombát: sötétben tartanak és trágyával táplálnak. 

Addig, amíg a választókat úgy tartjuk, mint a gombát, addig a rezsicsökkentéssel, a migránsozással és a többivel lehet választást nyerni”. 

Amennyiben ez nem lett volna elég, Márki-Zay Péter képes volt emelni a tétet. Miután a fenti mondatok miatt magyarázkodásra kényszerült, nemhogy visszavett volna, hanem megint sértegetni kezdte az embereket

Márki-Zay kijelentette, hogy előbb idézett mondatait „csak a legostobább Fidesz-szavazók vehették magukra”, majd hozzátette, hogy „akik elhiszik, hogy a Fidesz bevándorlás-ellenes, azok végtelenül ostobák”.

Márki-Zay Péter szerint a legszegényebb és legtanulatlanabb emberek segítenek fenntartani Orbán Viktor „diktatúráját”

Ez azonban mindössze a kezdet volt. „Hogyha a pesti, belpesti liberálisok érzékenységét venném figyelembe, akkor ezt a választást már most elbuknánk, ugyanúgy, ahogy '18-ban is elbukták azok, akik

nem tartották fontosnak, hogy felvilágosítják a falusi, egyszerű, tudatlan embereket is arról, hogy ki hozza be a migránsokat”

 – fogalmazott még 2021 decemberében az ellenzéki politikus. 

Ez a régóta ismert balliberális toposz később is visszaköszönt az ellenzéki összefogás kampányában, és a magát egyébként jobboldaliként jellemző miniszterelnök-jelölt nem fogta vissza magát. Kijelentette többek közt, hogy 

  • a legszegényebb és legtanulatlanabb emberek segítenek fenntartani Orbán Viktor „diktatúráját”,
  • az október 23-i Békementre érkező nagy része azt sem tudta, hol van,
  • majd közölte, hogy „ha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni.”

Az egyébként a Fidesz leépülésének egy nagyon komoly szindrómája, hogy milyen szellemi és erkölcsi színvonalú embereket tudott az elmúlt években bevonzani” – jelentette ki egyik videójában Márki-Zay. Az egykori miniszterelnök jelölt később arról is beszélt, hogy a rezsicsökkentés „népbutítás”. Az LMBTQ-propaganda terjedésének megakadályozását célzó gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban tartott népszavazással kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, 

„Aki nem aberrált, beteges fideszes gondolkodású ember, az pontosan tudja, hogy ez egy gyűlöletkeltő hazug népszavazás”. 

A homoszexualitás népszerűsítését betiltó  törvénnyel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, „Egyből el fogjuk törölni ezt a borzasztó törvényt. Igen. Ki az az elmeháborodott, aki azt gondolja, hogy szülői engedély nélkül akar bárki Magyarországon, vagy bárhol a világon óvodás gyerekeknek nemet változtatni”. (Hogy ki? Valószínűleg azok, akik látják az ezzel kapcsolatos nemzetközi példákat. Például azt, hogy egy apát börtön fenyeget, mert szeretné megvédeni ettől gyermekét.) 

De voltak még erős jelzők Márki-Zay tarsolyában, hiszen egy másik beszédében a jobboldali újságírókat „fogyatékos propagandisták”-ként jellemezte, szitokszóként alkalmazva a kifejezést. Ezért később öt nagy fogyatékosságügyi szervezet – az Autisták Országos Szövetsége, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és a Siketvakok Országos Egyesülete – közös közleményben szólította fel Márki-Zayt bocsánatkérésre, Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke pedig „visszataszítónak” nevezte a politikus mondatait. 

Márki-Zay Péter egyébként idén sem lassított, szeptemberben például úgy fogalmazott, hogy 

„a magyar választóknak kell értelmi színvonalban felnőniük ahhoz, hogy a Fidesz egy szavát se higgyék el”, és „gazembereknek” is nevezte a Fidesz-szavazókat. 

 

