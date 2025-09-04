Márki-Zay Péter szerint „a magyar választóknak kell értelmi színvonalban felnőniük” Magyar Péterhez (VIDEÓ)

A polgármester többször is világossá tette, ő nem a Tiszát és Magyart támogatja, hanem bárkit, aki alkalmas lehet rá, hogy a leváltsa a kormányt, ezáltal visszaállítva a demokráciát, a sokszínűséget és az európai értékeket. A korábbi miniszterelnök-jelölt az összes baloldali szlogent felsorolta, beleértve az egészségügyet, az oktatást, a szolgáltatásokat és azt, szégyenkeznie kell külföldön a magyar kormány miatt.

Dobrev, a Kutyapárt és a többiek?

Márki-Zay Péter ezúttal is kitért Dobrev Klárára, akinek szerinte mostmár nem fontos, hogy egy jelölt mögé sorakozzon fel az ellenzék, mivel a DK támogatottsága visszaesett. A városvezető nem hagyta ki a Kutyapártot sem, szerinte ugyanis

a kutyások miatt lett a Fidesznek kétharmada 2022-ben.

Arra a kérdésre, hogy az ellenzéki összefogás kampánya hibás volt-e négy éve, Márki-Zay leszögezte, nagyon sikeres volt az ellenzéki pártok 2022-es kampánya, a csúfos bukás mindössze azért következett be, mert a Fidesz mindenkit támadott, akinek olyan cselekedete, vagy elszólása volt, mint most a Tisza Párt-féle megszorítócsomag és az adóemelési tervek.

Gazemberek a Fidesz szavazói

– tette világossá álláspontját a politikus, aki az sem érdekel, ha e véleményéért a népharaggal kell szembenéznie.

Márki-Zay Péter a Tisza lehetséges választási győzelméről szólva előrevetítette, elvárja, hogy Magyar Péterék jelentős támogatásban részesítsék Hódmezővásárhelyet és az összes olyan települést, amely a „diktatúra ellenére is ellenáll a mai napig”.

Nem csoda, hogy Márki-Zay Péternek szimpatikus Magyar Péter, mivel mindkettőjükről kiderült már, hogy mennyire lenézik a magyar embereket, akik szerintük nem tudnak tájékozódni, vagy megvásárolta őket a hatalom, vagyis a szavazóikat folyamatosan a kormánypártiak és a kormány tagjai ellen hergelik.