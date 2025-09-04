Márki-Zay Péter szerint „a magyar választóknak kell értelmi színvonalban felnőniük” Magyar Péterhez (VIDEÓ)

Itt a Tisza Párt propagandalapjának új kiadása, a tartalomban: Magyar Péter és Magyar Péter
Magyarék ezúttal egy rekordszámú, egymillió példányos propagandalappal nézik hülyének a vidéken élőket.
Hódmezővásárhely polgármestere szerint 2022-ben ő volt „nem Orbán”, most viszont Magyar Péter „nem Orbán”.
Most nem miniszterelnök-jelöltként, de változatlan lendülettel bírálta a magyar embereket Márki-Zay Péter. A baloldal 2022-es csúcsjelöltje az újabb kétharmados kormánypárti győzelem fényében elismerte a Klikk TV műsorában, hogy nem kellett volna minősíteni a szavazókat az előző országgyűlési választók előtt, ám ezúttal sem fogta vissza magát. Magyar Péter feltétel nélküli támogatására szólítva az embereket úgy fogalmazott:
a magyar választóknak kell értelmi színvonalban felnőniük ahhoz, hogy a Fidesz egy szavát se higgyék el.
Márki-Zay Péter – hasonlóan a saját kampányában elmondottakhoz, amikor agyhalott gombáknak nevezte a magyarokat – ismét utalt rá, hogy sokan kizárólag az orbáni propagandából tudnak tájékozódni, ezért fontosnak tartja a Tisza Párt propagandalapjának, az egymilliós példányszámú Tiszta Hangnak a szerepét Magyar Péterék győzelméhez.
A polgármester többször is világossá tette, ő nem a Tiszát és Magyart támogatja, hanem bárkit, aki alkalmas lehet rá, hogy a leváltsa a kormányt, ezáltal visszaállítva a demokráciát, a sokszínűséget és az európai értékeket. A korábbi miniszterelnök-jelölt az összes baloldali szlogent felsorolta, beleértve az egészségügyet, az oktatást, a szolgáltatásokat és azt, szégyenkeznie kell külföldön a magyar kormány miatt.
Márki-Zay Péter ezúttal is kitért Dobrev Klárára, akinek szerinte mostmár nem fontos, hogy egy jelölt mögé sorakozzon fel az ellenzék, mivel a DK támogatottsága visszaesett. A városvezető nem hagyta ki a Kutyapártot sem, szerinte ugyanis
a kutyások miatt lett a Fidesznek kétharmada 2022-ben.
Arra a kérdésre, hogy az ellenzéki összefogás kampánya hibás volt-e négy éve, Márki-Zay leszögezte, nagyon sikeres volt az ellenzéki pártok 2022-es kampánya, a csúfos bukás mindössze azért következett be, mert a Fidesz mindenkit támadott, akinek olyan cselekedete, vagy elszólása volt, mint most a Tisza Párt-féle megszorítócsomag és az adóemelési tervek.
Gazemberek a Fidesz szavazói
– tette világossá álláspontját a politikus, aki az sem érdekel, ha e véleményéért a népharaggal kell szembenéznie.
Márki-Zay Péter a Tisza lehetséges választási győzelméről szólva előrevetítette, elvárja, hogy Magyar Péterék jelentős támogatásban részesítsék Hódmezővásárhelyet és az összes olyan települést, amely a „diktatúra ellenére is ellenáll a mai napig”.
Nem csoda, hogy Márki-Zay Péternek szimpatikus Magyar Péter, mivel mindkettőjükről kiderült már, hogy mennyire lenézik a magyar embereket, akik szerintük nem tudnak tájékozódni, vagy megvásárolta őket a hatalom, vagyis a szavazóikat folyamatosan a kormánypártiak és a kormány tagjai ellen hergelik.
Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter
