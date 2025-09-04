Ft
09. 04.
csütörtök
Márki-Zay Péter propagandalap Hódmezővásárhely kormányváltás

Márki-Zay Péter szerint „a magyar választóknak kell értelmi színvonalban felnőniük” Magyar Péterhez (VIDEÓ)

2025. szeptember 04. 22:40

Hódmezővásárhely polgármestere szerint 2022-ben ő volt „nem Orbán”, most viszont Magyar Péter „nem Orbán”.

2025. szeptember 04. 22:40
Márki-Zay Magyar

Most nem miniszterelnök-jelöltként, de változatlan lendülettel bírálta a magyar embereket Márki-Zay Péter. A baloldal 2022-es csúcsjelöltje az újabb kétharmados kormánypárti győzelem fényében elismerte a Klikk TV műsorában, hogy nem kellett volna minősíteni a szavazókat az előző országgyűlési választók előtt, ám ezúttal sem fogta vissza magát. Magyar Péter feltétel nélküli támogatására szólítva az embereket úgy fogalmazott: 

a magyar választóknak kell értelmi színvonalban felnőniük ahhoz, hogy a Fidesz egy szavát se higgyék el.

Márki-Zay Péter – hasonlóan a saját kampányában elmondottakhoz, amikor agyhalott gombáknak nevezte a magyarokat – ismét utalt rá, hogy sokan kizárólag az orbáni propagandából tudnak tájékozódni, ezért fontosnak tartja a Tisza Párt propagandalapjának, az egymilliós példányszámú Tiszta Hangnak a szerepét Magyar Péterék győzelméhez. 

A polgármester többször is világossá tette, ő nem a Tiszát és Magyart támogatja, hanem bárkit, aki alkalmas lehet rá, hogy a leváltsa a kormányt, ezáltal visszaállítva a demokráciát, a sokszínűséget és az európai értékeket. A korábbi miniszterelnök-jelölt az összes baloldali szlogent felsorolta, beleértve az egészségügyet, az oktatást, a szolgáltatásokat és azt, szégyenkeznie kell külföldön a magyar kormány miatt.

Dobrev, a Kutyapárt és a többiek?

Márki-Zay Péter ezúttal is kitért Dobrev Klárára, akinek szerinte mostmár nem fontos, hogy egy jelölt mögé sorakozzon fel az ellenzék, mivel a DK támogatottsága visszaesett. A városvezető nem hagyta ki a Kutyapártot sem, szerinte ugyanis 

a kutyások miatt lett a Fidesznek kétharmada 2022-ben.

Arra a kérdésre, hogy az ellenzéki összefogás kampánya hibás volt-e négy éve, Márki-Zay leszögezte, nagyon sikeres volt az ellenzéki pártok 2022-es kampánya, a csúfos bukás mindössze azért következett be, mert a Fidesz mindenkit támadott, akinek olyan cselekedete, vagy elszólása volt, mint most a Tisza Párt-féle megszorítócsomag és az adóemelési tervek.

Gazemberek a Fidesz szavazói 

– tette világossá álláspontját a politikus, aki az sem érdekel, ha e véleményéért a népharaggal kell szembenéznie.

Márki-Zay Péter a Tisza lehetséges választási győzelméről szólva előrevetítette, elvárja, hogy Magyar Péterék jelentős támogatásban részesítsék Hódmezővásárhelyet és az összes olyan települést, amely a „diktatúra ellenére is ellenáll a mai napig”.

Nem csoda, hogy Márki-Zay Péternek szimpatikus Magyar Péter, mivel mindkettőjükről kiderült már, hogy mennyire lenézik a magyar embereket, akik szerintük nem tudnak tájékozódni, vagy megvásárolta őket a hatalom, vagyis a szavazóikat folyamatosan a kormánypártiak és a kormány tagjai ellen hergelik.

Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter

***

Agricola
2025. szeptember 04. 22:52
A hódmezővásárhelyi választóknak kellene értelmi színvonalban felnőniük ahhoz, hogy Márki-Zay egyetlen szavát se higgyék el.
Hohokam
2025. szeptember 04. 22:48
Ez az péterek, nyomjátok. Hogy jönnek a szavazók ahhoz, hogy a saját tapasztalataik alapján döntsenek, mennyivel bölcsebb lenne, ha fenntartások nélkül teljhatalmat adnának nektek. Igazából ők nem is érdemelnek meg benneteket.
Pandaka pygmaea
2025. szeptember 04. 22:47
:D ez a fasz vagy a saját kárán se tanuló tökhülye, vagy a Tóni fizeti.
frankie-bunn
2025. szeptember 04. 22:44
Fel kell nőni Hódmezővásárhely színvonalához, akik téged ide emeltek..... Broáfff
