Itt a Tisza Párt propagandalapjának új kiadása, a tartalomban: Magyar Péter és Magyar Péter

Megjelent a Tisza Párt egymilliós példányszámban nyomtatott kiadványának, a Tiszta Hangnak a második száma. A tartalomban túl sok meglepetés nincs,

az alig néhány oldalas propagandalap oldalainak nagy részén Magyar Péter szerepel, a cikkek tartalmát pedig olyan, mintha valamelyik ellenzéki lapból emelték volna be, de a tartalomhoz kénytelenek lettek volna a szerkesztők felhasználni a kampánykiadványokat is.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, újabb elemmel erősítette saját médiáját a Tisza Párt. „A kéthetente megjelenő iromány egymilliós példányszámával a legnagyobb rendszeresen megjelenő lap hazánkban. Önkénteseink segítségével mind a 3155 településre eljuttatjuk – még oda is, ahol eddig csak a propaganda szólt” – közölték még júliusban.

A Tiszta Hang megjelenése illeszkedik abba a régóta általános ellenzéki narratívába – függetlenül attól, hogy a csúcsjelöltet Magyar Péternek, Márki-Zay Péternek, vagy Vona Gábornak hívták –, amely azt sugallja, hogy

a vidéki, falvakban élő emberek képtelenek önmaguktól a tájékozódásra és segítségre van szükségük ahhoz, hogy ne csak a „propaganda” hírei jussanak el hozzájuk.

Korábban a baloldali sajtó is előszeretettel magyarázta az ellenzék választási kudarcait azzal, hogy a kistelepüléseken élők gyakorlatilag el vannak zárva a világtól, a hírektől és az internettől, kizárólag a közmédiát tudják nézni, és ezért szavaznak a Fideszre.

Úgy tűnik, Magyar Péter a falusi emberek lenézésében sem különbözik elődeitől. Szerinte a vidékieknek szükségük van ahhoz a Tisza Párt nyomtatott propagandakiadványára, hogy „képesek legyenek megismerni a valóságot is”.

A Mandiner korábban nyomdaipari forrásától megtudta,

egy forduló az egymilliós példányszámból akár több százmillió forintba is kerülhet.

Szavai szerint csupán önkéntesekkel nem lehet egy egész országot lefedni, pláne nem a falvakat, amelyeket elsősorban célozná a párt.

Vélekedése alapján ilyen méreteknél muszáj bevonni a terjesztőket, csupán velük lehet elérni a kívánt célt, ez azonban hatalmas összeget emészt fel, ez az egyik legnagyobb költség az iparban. Úgy fogalmazott forrásunk, hogy

terjesztők nélkül csak annyit tudnak csinálni, hogy lerakják a lapokat az önkormányzat elé és kész.