propagandalap csúcsjelölt Tisza Párt propaganda ” Magyar Péter vidéki

Itt a Tisza Párt propagandalapjának új kiadása, a tartalomban: Magyar Péter és Magyar Péter

2025. augusztus 26. 22:46

Az ellenzék a kistelepüléseken élőkről azt a benyomást kelti, hogy képtelenek tájékozódni, csak a köztelevízió műsorát nézik, ha nem segít rajtuk senki.

2025. augusztus 26. 22:46
null

Megjelent a Tisza Párt egymilliós példányszámban nyomtatott kiadványának, a Tiszta Hangnak a második száma. A tartalomban túl sok meglepetés nincs, 

az alig néhány oldalas propagandalap oldalainak nagy részén Magyar Péter szerepel, a cikkek tartalmát pedig olyan, mintha valamelyik ellenzéki lapból emelték volna be, de a tartalomhoz kénytelenek lettek volna a szerkesztők felhasználni a kampánykiadványokat is.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, újabb elemmel erősítette saját médiáját a Tisza Párt. „A kéthetente megjelenő iromány egymilliós példányszámával a legnagyobb rendszeresen megjelenő lap hazánkban. Önkénteseink segítségével mind a 3155 településre eljuttatjuk – még oda is, ahol eddig csak a propaganda szólt”közölték még júliusban.

A Tiszta Hang megjelenése illeszkedik abba a régóta általános ellenzéki narratívába – függetlenül attól, hogy a csúcsjelöltet Magyar Péternek, Márki-Zay Péternek, vagy Vona Gábornak hívták –, amely azt sugallja, hogy 

a vidéki, falvakban élő emberek képtelenek önmaguktól a tájékozódásra és segítségre van szükségük ahhoz, hogy ne csak a „propaganda” hírei jussanak el hozzájuk. 

Korábban a baloldali sajtó is előszeretettel magyarázta az ellenzék választási kudarcait azzal, hogy a kistelepüléseken élők gyakorlatilag el vannak zárva a világtól, a hírektől és az internettől, kizárólag a közmédiát tudják nézni, és ezért szavaznak a Fideszre.

Úgy tűnik, Magyar Péter a falusi emberek lenézésében sem különbözik elődeitől. Szerinte a vidékieknek szükségük van ahhoz a Tisza Párt nyomtatott propagandakiadványára, hogy „képesek legyenek megismerni a valóságot is”.

A Mandiner korábban nyomdaipari forrásától megtudta, 

egy forduló az egymilliós példányszámból akár több százmillió forintba is kerülhet.

Szavai szerint csupán önkéntesekkel nem lehet egy egész országot lefedni, pláne nem a falvakat, amelyeket elsősorban célozná a párt.

Vélekedése alapján ilyen méreteknél muszáj bevonni a terjesztőket, csupán velük lehet elérni a kívánt célt, ez azonban hatalmas összeget emészt fel, ez az egyik legnagyobb költség az iparban. Úgy fogalmazott forrásunk, hogy

terjesztők nélkül csak annyit tudnak csinálni, hogy lerakják a lapokat az önkormányzat elé és kész. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Jászai Csaba

states-2
2025. augusztus 26. 23:24
Sok szánalmas és gátlástalan gazembert adott a komcsi csürhe a rendszerváltás után, de ez a pszichopata mindegyiket veri. Nem kell túl nagy fantázia hozzá, mi lesz a sorsa. A bukás. Lásd még Gyurcsány és Makizay. Az orvosi esetekből nem miniszterelnökök lesznek, hanem ápoltak.
Válasz erre
1
0
Ehetős Odó
2025. augusztus 26. 23:08
Pötike lenyúlta a nagy lipsi ötletet: kinyomtatja a mucsaiaknak az internetet… Biztos siker.
Válasz erre
4
0
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 26. 23:08
>>Önkénteseink segítségével mind a 3155 településre eljuttatjuk – még oda is, ahol eddig csak a propaganda szólt<< Akkor megnyugodtam, hogy nálunk eddig nem csak a propaganda szólt. Mert ennek a szemétnek egy példányával sem találkoztam mifelénk. Bár megjegyzem a legutóbbi választási kampányban a momentumos képviselő végül nem érkezett meg ígérete ellenére sem.
Válasz erre
4
0
neszteklipschik
2025. augusztus 26. 23:01
Orbán lop. Engem viszont nem engedett lopni. Zavarjuk tehát el a Gonosz Zorbánt, hogy én nyugodtan és zavartalanul tudjak lopni. Köszönöm! -Fossiás
Válasz erre
5
0
