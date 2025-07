Magyar Péter elárasztaná lapokkal az országot: brutális pénzkidobás, volt már ilyenből nagy blama is

Gőzerővel készül a kampányra a Tisza Párt, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy brutális erővel elkezdték kialakítani a pártsajtót. Először még pár hónapja megcsinálták a kontroll.hu-t, aminek élére Magyar Mártont helyezte a párt, aki korábban simicskista HírTV-nél volt riporter. A névazonosság nem véletlen, Magyar Márton Magyar Péter Tisza-vezér testvére.

De ez, úgy látszik, nem elég, hiszen most a nyomtatott lapok irányába terjeszkedik a párt. Tiszta Hang néven szórja meg pamfletjével a kistelepüléseket a tömörülés, a kéthetente megjelenő irományt egymilliós példányszámban terítik majd, amivel ez lesz a legnagyobb példányszámú, rendszeresen megjelenő lap hazánkban.

Önkénteseink segítségével mind a 3155 településre eljuttatjuk – még oda is, ahol eddig csak a propaganda szólt”

– olvasható a felhívásban.

Indokként azt említik, hogy a közvélemény-kutatások szerint már csak egyedül a falvakban maradt meg a Fidesz előnye. Ezért most ingyenes sajtóval próbálnak meg ezen fordítani. Összehasonlításképp, a Népszabadság karrierje vége felé 30-60 ezres példányszámban jelent meg. A párt adományokat vár, hogy tudja teríteni a lapját.

Mit jelent ez a szám?

Az egymilliós példányszám – amennyiben sikerül megszerveznie és kivitelezni a pártnak – indokoltságát megkérdőjelezi, hogy a legnépszerűbb lapokat sem nyomják ilyen mennyiségben, ugyanis az olvasói szokások megváltozása miatt az utóbbi évtizedekben egyre inkább az online felé tolódtak a vásárlók, azaz az olvasók.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság adatai szerint a legnépszerűbb hazai bulvárlapot, a Blikket 2023-ban lapszámonként átlagosan 39 ezer példányban nyomták ki.

A hetilapokat nézve Kiskegyedet átlagosan 100 ezer, míg a Színes RTV-t 98 ezer példányban nyomták ki két éve. A havilapok tekintetében a Glamour volt a legnépszerűbb, azt átlagosan 34 ezer példányban terjesztették.

Magyar Péterék pamfletjéről egyelőre keveset tudni, nem közölték annak formátumát, nem tudatták, hány oldal lehet és egyáltalán színesben nyomtatják-e ki, ezek pedig fontos ártényezők.

Ipari forrásoktól a Mandiner úgy értesült, egyelőre nagyon nehéz megtippelni, mennyibe kerülhet az egymilliós példányszám, a neve elhallgatását kérő szakember elárulta, hogy

egy forduló akár több százmillió forintba is kerülhet.

Szavai szerint csupán önkéntesekkel nem lehet egy egész országot lefedni, pláne nem a falvakat, amelyeket elsősorban célozná a párt. Vélekedése alapján ilyen méreteknél muszáj bevonni a terjesztőket, csupán velük lehet elérni a kívánt célt, ez azonban hatalmas összeget emészt fel, ez az egyik legnagyobb költség az iparban.

Úgy fogalmazott forrásunk, hogy terjesztők nélkül csak annyit tudnak csinálni, hogy lerakják a lapokat az önkormányzat elé és kész.

Beköszönt a múlt

Valahogy az országgyűlési választások előtt az ellenzéki pártok vagy a hozzájuk köthető szereplők mindig megpróbálják eljátszani a sajtó szerepét. 2018-ban, a nagy taktikai szavazások idején, ami persze azóta tudjuk, hova vezetett, baloldali szereplők megpróbáltak saját pamfletet terjeszteni. 2017 augusztusa óta jelenik meg a Nyomtass te is! hetilap az eDemokrácia Műhely Egyesület kiadásában, amelynek segítségével megkíséreljük ellensúlyozni a kormány médiafölényét – olvasható a még mindig elérhető honlapon.

„A kelet-európai szamizdathagyományokat felélesztve egy félbehajtott A/4-es papírlapra szerkesztünk hetente egy újságot, amely az adott időszak legfontosabb, a kormánymédiából kimaradó híreit foglalja össze, egyszerű, közérthető nyelven” – írták. Arra kérték az olvasókat, hogy nyomtassák ki az újságot, majd terjesszék azt.

Az eredményt és a terv sikerességét ismerjük. (A lapot most is lehet terjeszteni.)

Hasonló következett be 2022-ben, amikor a Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt egyszemélyben próbált dönteni mindenről is a kampány során, beszámolók szerint a legapróbb kérdésben is ő akart dönteni.

A Direkt36 hosszú cikkben vette végig, hogyan zajlott az összefogás, miután a hódmezővásárhelyi polgármester megnyerte az ellenzéki előválasztást. Ekkor is bevetették a csodafegyvert: a kampányújságot, a beszámolók szerint a terv az volt, hogy a kampány során három körben ki fognak adni egy újságot, amelyet a 106 egyéni jelöltre szabva fognak terjeszteni az országban.

Amikor azonban Márki-Zay meglátta az első lapszámot, akkor közölte az újságot gyártó Zaránd-féle kampánystábbal, hogy az neki nem tetszik”

– közölték.

Márki-Zay végül „betűről betűre” ellenőrizte az újságban tervezett szövegeket, és részt vett a vizuális megjelenés kialakításában is. A kampánystáb egyes tagjai és a pártok képviselői azonban nem értettek egyet Márki-Zayjal, mivel szerintük Budapesten és a nagyobb városokban például nem lenne célszerű a bulváros újságot terjeszteni. A nyomdai leadás határideje miatt kétféle verzióban is legyártották az ellenzéki lapokat, úgy, ahogy MZP és úgy, ahogy a kampánystáb gondolta. Márki-Zaynak azt mondták, hogy csak a bulvárformátumú lap jelent meg.

„Arra is ügyeltek, hogy ha a jelölt ellátogatott valahova, akkor mindig csak az ő verziója legyen kinn a pultokon, és figyeltek arra is, hogy a Márki-Zayhoz közel álló MMM-esek se tudjanak meg semmit a kétféle újságverzióról” – számolt be az eseményekről a Direkt36.

A Tisza Párt tervére visszatérve, saját lapjukról, mint a „rendszerváltás országos újsága” hivatkoznak, az első rendelést vasárnapig kell leadni, egyelőre azonban több részlet nem ismert, azt sem tudni, mikor jelenik meg az első szám. Lesz-e egyáltalán első szám.

Magyar Péter nem szereti a sajtót

Magyar Péter az elmúlt másfél évben többször is összekapott az őt támogató sajtóval is, több emlékezetes húzása is volt. Komoly haragot váltott ki azzal tavaly, hogy propagandistának nevezte Dezső András újságírót, aki akkor még a HVG-nél dolgozott, mostanra viszont már átigazolt a Telexhez. Az újságíró bűne az volt, hogy megszerzett és be mert mutatni egy rendőri jelentést egy veszekedésről Magyar és Varga Judit között. Végül Magyar elnézést kért Dezsőtől, mint utólag elismerte, ez túlzás volt.

Aztán Magyar elment tavaly nyáron az ATV-be, ahol Rónai Egon már az első kérdésével felháborította a Tisza-vezért, aki nem gondolkodott sokat, inkább kiviharzott a stúdióból.

A történet végül itt nem ért véget, mert a csatorna több vezetőjéről is érzékeny, személyes adatokat is nyilvánosságra hozott, mint például, hogy melyik felekezethez tartoznak.