A szomszédok az oroszoknál nyomulnak, hogy Budapest helyett náluk legyen a Putyin–Zelenszkij csúcstalálkozó

Kiderült: ezen múlhat, hogy Budapesten találkozzon Putyin és Zelenszkij
Egy magas rangú EU-tisztviselő nyilatkozott a téma kapcsán.
Az osztrák kormány még a Nemzetközi Büntetőbíróság Putyin elleni elfogatóparancsát is negligálná, hogy elősegítse Putyin részvételét a bécsi tárgyalásokon.
Az osztrák szövetségi kancellár, Christian Stocker bejelentette, még a Nemzetközi Büntetőbíróság Putyin elleni elfogatóparancsát is negligálná annak érdekében, hogy Budapest helyett Bécsben legyen az orosz és az ukrán elnök közötti csúcstalálkozó – írja a Világgazdaság.
„Fővárosunknak gazdag története van nemzetközi párbeszédek helyszíneként, és számos nemzetközi szervezetnek van itt székhelye – elsősorban az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek –, mindez kiváló keretfeltételeket kínál” – áll a szövetségi kancellária közleményében. Stocker kifejezte kormányának szándékát, hogy együttműködjön a Nemzetközi Büntetőbírósággal (ICC), hogy elősegítse Putyin részvételét a tárgyalásokon. Az ICC 2023 márciusában elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen ukrán gyermekek erőszakos elrablásában való közreműködés miatt.
A háborús bűncselekmények nem évülnek el – hangoztatta Karim Khan.
Svájc is felajánlotta, otthont ad a tárgyalásoknak, Ignazio Cassis külügyminiszter kijelentette, országa mentességet biztosítana Putyinnak a nemzetközi elfogatóparancs ellenére, ha részt venne az orosz–ukrán békekonferencián.
Emmanuel Macron francia elnök korábban Genfet javasolta rendező városnak, és egy „semleges ország” közvetítését szorgalmazta a tárgyalásokon. Macron megjegyezte, hogy minden európai vezető, beleértve Zelenszkijt és Donald Trumpot is, egyetértett abban, a találkozónak Európában kell megtörténnie.
