A szomszédok az oroszoknál nyomulnak, hogy Budapest helyett náluk legyen a Putyin–Zelenszkij csúcstalálkozó

„Fővárosunknak gazdag története van nemzetközi párbeszédek helyszíneként, és számos nemzetközi szervezetnek van itt székhelye – elsősorban az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek –, mindez kiváló keretfeltételeket kínál” – áll a szövetségi kancellária közleményében. Stocker kifejezte kormányának szándékát, hogy együttműködjön a Nemzetközi Büntetőbírósággal (ICC), hogy elősegítse Putyin részvételét a tárgyalásokon. Az ICC 2023 márciusában elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen ukrán gyermekek erőszakos elrablásában való közreműködés miatt.