A szomszédok az oroszoknál nyomulnak, hogy Budapest helyett náluk legyen a Putyin–Zelenszkij csúcstalálkozó

2025. augusztus 21. 19:42

Az osztrák kormány még a Nemzetközi Büntetőbíróság Putyin elleni elfogatóparancsát is negligálná, hogy elősegítse Putyin részvételét a bécsi tárgyalásokon.

2025. augusztus 21. 19:42
null

Az osztrák szövetségi kancellár, Christian Stocker bejelentette, még a Nemzetközi Büntetőbíróság Putyin elleni elfogatóparancsát is negligálná annak érdekében, hogy Budapest helyett Bécsben legyen az orosz és az ukrán elnök közötti csúcstalálkozó – írja a Világgazdaság.

„Fővárosunknak gazdag története van nemzetközi párbeszédek helyszíneként, és számos nemzetközi szervezetnek van itt székhelye – elsősorban az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek –, mindez kiváló keretfeltételeket kínál” – áll a szövetségi kancellária közleményében. Stocker kifejezte kormányának szándékát, hogy együttműködjön a Nemzetközi Büntetőbírósággal (ICC), hogy elősegítse Putyin részvételét a tárgyalásokon. Az ICC 2023 márciusában elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen ukrán gyermekek erőszakos elrablásában való közreműködés miatt.

Svájc is felajánlotta, otthont ad a tárgyalásoknak, Ignazio Cassis külügyminiszter kijelentette, országa mentességet biztosítana Putyinnak a nemzetközi elfogatóparancs ellenére, ha részt venne az orosz–ukrán békekonferencián.

Emmanuel Macron francia elnök korábban Genfet javasolta rendező városnak, és egy „semleges ország” közvetítését szorgalmazta a tárgyalásokon. Macron megjegyezte, hogy minden európai vezető, beleértve Zelenszkijt és Donald Trumpot is, egyetértett abban, a találkozónak Európában kell megtörténnie.

Fotó: Tarjányi Péter Facebook-oldala

kistv
2025. augusztus 21. 21:47
Putyin–Zelenszkij csúcstalálkozó: óráról-órára egyre kisebb az esélye, hogy bármikor is legyen.
tikkadt-szocske
2025. augusztus 21. 21:27 Szerkesztve
Szóval a sógorok roppantul igyekeztek elfogadni a Putyin ellen kiadott elfogatóparancsot. Aztán most van pofájuk azt mondani, hogy ezt nagylelkűen fel tudnák függeszteni, mert az jó reklám volna nekik, ha ott tartanák a találkozót. Kapják be. Képmutató farizeus banda.
Takagi
2025. augusztus 21. 21:25 Szerkesztve
Ennyi fontoskodó békegalamb honnan jött elő hírtelen? Képmutató Hitleristákkal Putyin nem áll szóba.
nagymester-b-2
2025. augusztus 21. 21:01
A rosszhír az hogy a semleges ország magyarország volt mindvégig. Miközben a svájci idióták azon gondolkodtak hogy hogy lehetne fegyvert küldeni, úgy hogy közben semlegesek maradjanak....
