Kiderült: ezen múlhat, hogy Budapesten találkozzon Putyin és Zelenszkij

Zelenszkij és Putyin találkozója a hónap végéig jó eséllyel megvalósulhat – közölte egy magas rangú EU-tisztviselő a Sky News-szal. A cikk szerint tárgyalások helyszínéül

Genf, Bécs, Róma, Budapest és Doha jöhet szóba.

Azt írják: Svájc fővárosa, Genf tűnik a legjobb választásnak, mivel Oroszország nem kedveli Rómát és a Vatikánt, míg Magyarország fővárosa, Budapest nem élvezi Ukrajna bizalmát.