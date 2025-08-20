Ft
szerda
Ukrajna Magyarország Oroszország Budapest

Kiderült: ezen múlhat, hogy Budapesten találkozzon Putyin és Zelenszkij

2025. augusztus 20. 10:06

Egy magas rangú EU-tisztviselő nyilatkozott a téma kapcsán.

2025. augusztus 20. 10:06
null

Zelenszkij és Putyin találkozója a hónap végéig jó eséllyel megvalósulhat – közölte egy magas rangú EU-tisztviselő a Sky News-szal. A cikk szerint tárgyalások helyszínéül 

Genf, Bécs, Róma, Budapest és Doha jöhet szóba.

Azt írják: Svájc fővárosa, Genf tűnik a legjobb választásnak, mivel Oroszország nem kedveli Rómát és a Vatikánt, míg Magyarország fővárosa, Budapest nem élvezi Ukrajna bizalmát. 

A portálon kiemelik: az európai szövetségesek azt szeretnék, ha a találkozó előtt meghatároznák a biztonsági garanciákat. A kérdésben jártas tisztviselők szerint egy NATO-szerű szerződésen dolgoznak, amely garantálná, hogy Ukrajna szövetségesei védelmére kelnek, ha Oroszország a jövőben támadást indít, és ez a szerződés a jövő héten elkészülhet.

Nyitókép: Nhac NGUYEN, Gavriil GRIGOROV / AFP / POOL

 

