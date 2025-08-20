Kiderült: ezen múlhat, hogy Budapesten találkozzon Putyin és Zelenszkij

Putyin után egyből Orbán Viktort hívta Trump: Magyarországon a világ szeme
Budapesten lehet a történelmi béketárgyalás, de más fontos kérdésről is egyeztetett az amerikai elnök a magyar miniszterelnökkel.
Egy magas rangú EU-tisztviselő nyilatkozott a téma kapcsán.
Zelenszkij és Putyin találkozója a hónap végéig jó eséllyel megvalósulhat – közölte egy magas rangú EU-tisztviselő a Sky News-szal. A cikk szerint tárgyalások helyszínéül
Genf, Bécs, Róma, Budapest és Doha jöhet szóba.
Azt írják: Svájc fővárosa, Genf tűnik a legjobb választásnak, mivel Oroszország nem kedveli Rómát és a Vatikánt, míg Magyarország fővárosa, Budapest nem élvezi Ukrajna bizalmát.
A portálon kiemelik: az európai szövetségesek azt szeretnék, ha a találkozó előtt meghatároznák a biztonsági garanciákat. A kérdésben jártas tisztviselők szerint egy NATO-szerű szerződésen dolgoznak, amely garantálná, hogy Ukrajna szövetségesei védelmére kelnek, ha Oroszország a jövőben támadást indít, és ez a szerződés a jövő héten elkészülhet.
