Putyin után egyből Orbán Viktort hívta Trump: Magyarországon a világ szeme

Donald Trump amerikai elnök hétfőn telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, miután a Fehér Házban tárgyalásokat folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel. A Bloomberg beszámolója szerint Trump hívásának célja az volt, hogy megértse

„miért blokkolja a magyar miniszterelnök Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásait”,

és egyeztessenek a békefolyamat következő lépéseiről. A telefonhívás abból a megbeszélésből nőtte ki magát, amelyet Trump és a Washingtonba siető európai vezetők folytattak az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről. A tárgyalás során a résztvevők azt kérték Trumpól, hogy