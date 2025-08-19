Ft
Ukrajna béketárgyalás Donald Trump Orbán Viktor

Putyin után egyből Orbán Viktort hívta Trump: Magyarországon a világ szeme

2025. augusztus 19. 22:19

Budapesten lehet a történelmi béketárgyalás, de más fontos kérdésről is egyeztetett az amerikai elnök a magyar miniszterelnökkel.

2025. augusztus 19. 22:19
null

Donald Trump amerikai elnök hétfőn telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, miután a Fehér Házban tárgyalásokat folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel. A Bloomberg beszámolója szerint Trump hívásának célja az volt, hogy megértse

„miért blokkolja a magyar miniszterelnök Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásait”,

és egyeztessenek a békefolyamat következő lépéseiről. A telefonhívás abból a megbeszélésből nőtte ki magát, amelyet Trump és a Washingtonba siető európai vezetők folytattak az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről. A tárgyalás során a résztvevők azt kérték Trumpól, hogy 

használja fel Orbánra gyakorolt befolyását, és vegye rá a jobboldali populista politikust, hogy adja fel ellenállását Ukrajna EU-tagsági törekvéseivel szemben”.

A Bloomberg szerint a hívás során Magyarország „érdeklődést mutatott aziránt is, hogy házigazdája legyen a következő, Putyin–Zelenszkij tárgyalási fordulónak”. Trump hétfői megbeszéléseit követően bejelentette, hogy vezetői szintű csúcstalálkozót szeretne összehozni Oroszország és Ukrajna között, amelyet „egy háromoldalú találkozó követne, amelyen ő is részt venne”

A pontos időpont és helyszín még nem tisztázott, több lehetséges helyszínt mérlegelnek, azonban már a Politico is arról írt, hogy a Fehér Ház Budapestet szeretné a történelmi találkozó helyszínéül.

A telefonhívás a Fehér Házban zajló, órákon át tartó megbeszélések után történt, amelyen Trump, Zelenszkij és fél tucat európai vezető egyeztetett a békefolyamathoz szükséges egységes megközelítésről. A találkozóra néhány nappal azután került sor, hogy az amerikai elnök Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. 

Ahogy arról beszámoltunk, az Európai Unió 27 tagállamának vezetője kedden tanácskozást tartott, amely után Orbán Viktor több pontban foglalta össze álláspontját: szerinte a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump–Putyin találkozóval lehet csökkenteni, az elszigetelésre épülő stratégia kudarcot vallott, a háború frontvonalán nincs gyors megoldás, és az EU-tagság önmagában nem nyújt biztonsági garanciát Ukrajnának.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

