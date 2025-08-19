Orbán Viktor kimondta: csak egy módon kerülhetjük el a harmadik világháborút

Az Európai Unió 27 tagállamának vezetője ma tanácskozást tartott – tájékoztatott Orbán Viktor a Facebookon.

„Napirenden tartjuk azt a magyar kezdeményezést

A miniszterelnök az alábbi pontokban foglalta össze a történteket:

„beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump-Putyin találkozóval lehet csökkenteni”,

„az elszigetelésre épülő stratégia elbukott”,

valamint a háború frontvonalán nincs gyors megoldás, csak diplomáciai erőfeszítések segíthetnek, és az EU-tagság önmagában nem nyújt biztonsági garanciát Ukrajna számára – szögezte Orbán Viktor.

Mint a kormányfő kiemelte:

Magyarország üdvözli a Trump-Putyin tárgyaláson megtett lépéseket és támogatja a további tárgyalási folyamatot, különös tekintettel egy második Trump-Putyin találkozóra.

Napirenden tartjuk azt a magyar kezdeményezést, hogy az Unió minél hamarabb indítványozzon egy Európa-Oroszország csúcstalálkozót” – zárta a bejegyzését a kormányfő.

A miniszterelnök írását itt tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala