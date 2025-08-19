Ft
08. 19.
kedd
Ukrajna Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Orbán Viktor kimondta: csak egy módon kerülhetjük el a harmadik világháborút

2025. augusztus 19. 15:54

„Az elszigetelésre épülő stratégia elbukott”, Magyarország üdvözli a Trump–Putyin tárgyalás eredményeit – szögezte le a miniszterelnök.

2025. augusztus 19. 15:54
null

Az Európai Unió 27 tagállamának vezetője ma tanácskozást tartott – tájékoztatott Orbán Viktor a Facebookon.

„Napirenden tartjuk azt a magyar kezdeményezést

A miniszterelnök az alábbi pontokban foglalta össze a történteket:

  • „beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump-Putyin találkozóval lehet csökkenteni”,
  • „az elszigetelésre épülő stratégia elbukott”,

valamint a háború frontvonalán nincs gyors megoldás, csak diplomáciai erőfeszítések segíthetnek, és az EU-tagság önmagában nem nyújt biztonsági garanciát Ukrajna számára – szögezte Orbán Viktor.

Mint a kormányfő kiemelte:

Magyarország üdvözli a Trump-Putyin tárgyaláson megtett lépéseket és támogatja a további tárgyalási folyamatot, különös tekintettel egy második Trump-Putyin találkozóra.

Napirenden tartjuk azt a magyar kezdeményezést, hogy az Unió minél hamarabb indítványozzon egy Európa-Oroszország csúcstalálkozót” – zárta a bejegyzését a kormányfő.

A miniszterelnök írását itt tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

