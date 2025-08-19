Orbán Viktor kimondta: csak egy módon kerülhetjük el a harmadik világháborút

Az Európai Unió 27 tagállamának vezetője ma tanácskozást tartott – tájékoztatott Orbán Viktor a Facebookon.
„Napirenden tartjuk azt a magyar kezdeményezést
A miniszterelnök az alábbi pontokban foglalta össze a történteket:
- „beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump-Putyin találkozóval lehet csökkenteni”,
- „az elszigetelésre épülő stratégia elbukott”,
valamint a háború frontvonalán nincs gyors megoldás, csak diplomáciai erőfeszítések segíthetnek, és az EU-tagság önmagában nem nyújt biztonsági garanciát Ukrajna számára – szögezte Orbán Viktor.
Mint a kormányfő kiemelte:
Magyarország üdvözli a Trump-Putyin tárgyaláson megtett lépéseket és támogatja a további tárgyalási folyamatot, különös tekintettel egy második Trump-Putyin találkozóra.
Napirenden tartjuk azt a magyar kezdeményezést, hogy az Unió minél hamarabb indítványozzon egy Európa-Oroszország csúcstalálkozót” – zárta a bejegyzését a kormányfő.
