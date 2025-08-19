Ft
háború Háború Ukrajnában Volodimir Zelenkszij béke Ukrajna Olekszandr Szirszkij

Nincs ember, nincs idő, bármelyik pillanatban összeroppanhat az ukrán front – a főparancsnok szinte térképen mutatta meg, hol zárulhat a katlan

2025. augusztus 19. 13:08

Szirszkij, az ukrán főparancsnok nyíltan beszélt az emberhiányról és a kimerült erőkről. Az orosz túlerő, a lőszerhiány és az instabil frontvonal miatt stratégiai vereség közeledik – a hosszantartó béke lehet az utolsó esély Ukrajna jövőjének megmentésére.

2025. augusztus 19. 13:08
null
Rimóczi Norbert

Az orosz csapatok átcsoportosítása és a pokrovszki, valamint a zaporizzsjai irányú támadások fokozódása miatt az ukrán védelem egyre nehezebb helyzetbe kerül. Olekszandr Szirszkij, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka nyíltan beszélt a front kritikus helyzetéről, jelezve, hogy Ukrajna katonái a túlerővel szemben alig bírják erővel.

Pokrovszk előtt katasztrofális helyzet

A Pokrovsk - Kostiantynivka front 2025.08.19-i állása, a két záruló katlannal - Forrás: DeepStateMapUA

A pokrovszki irányban az oroszok napi akár ötven rohamot indítanak, kis, de jól koordinált csoportokkal, amelyek folyamatosan gyengítik az ukrán védelmet. 

Az ellenség két oldalról próbálja bekeríteni a várost, északról és délről nyomulva előre”

 – jelentette ki Szirszkij, aki elismerte, hogy ez jelenleg a front legnehezebb szakasza, és az ukrán csapatok kimerültek, valamint jelentős veszteségeket szenvedtek.

Zaporizzsja felé is áttörésre készülnek az oroszok

A Zaporizzsja front állása 2025.08.19-én - Forrás: DeepStateMapUA

Az ukrán főparancsnok arról is beszélt, hogy a Zaporizzsja irányában Oroszország célja a védelem teljes áttörése és a terület mélyébe való benyomulás. Ha ez sikerül, az egész megye veszélybe kerülhet. 

A probléma az, hogy míg a Kherszonban és Donbászban többrétegű kiépített védelemre és nehéz terepre támaszkodhatott az ukrán hadsereg (itt az oroszok az utolsó védvonalat ostromolják) addig, Zaporizzsjában csak egy védelmi vonal van, utána pedig síkság.  Az ukrán parancsnokság szerint az oroszoknak jelentős előnyük van tüzérségben, drónokban és lőszerkészletben, míg Ukrajna erői egyre inkább emberhiánnyal küszködnek.

Nincs elég katona, nincs tartalék

Szirszkij hangsúlyozta, hogy az emberhiány miatt képtelenek folyamatos, stabil védelmi vonalat fenntartani. 

Ezenkívül beszélt egy új szerződéses szolgálati formáról, mely „alapul szolgál majd mindenki számára, aki szeretné folytatni a hivatásos szolgálatot az Ukrán Fegyveres Erőkben.” Azonban ez még tervezési szakaszban van, és csekély esély van arra, hogy jelentős változást hozna az ukrán élőerő hiányban. Az oroszok pedig ezt a hiányt kihasználva folyamatosan nyomulnak előre, és a májusi „fegyverszünet” alatt még erősebben felkészültek a jelenlegi offenzívára.

Hiába a technológiai fejlettség, a front összeomolhat

Bár Ukrajna a magas technológiájú harci rendszerekre helyezi a hangsúlyt, hogy csökkentse a emberveszteségeit, a valóság az, hogy a frontvonal egyre instabilabb, a drónok pedig nem tudnak lövészárkokat tartani. Az orosz túlerő és az ukrán erők kimerülése miatt egyre valószínűbb, hogy a védelmi vonalak bármely pillanatban megroppanhatnak, különösen Pokrovszk és Zaporizzsja környékén.

Ha nem következik be drasztikus változás záros határidőn belül, akkor Ukrajna hadserege képtelen lesz tartani a frontvonalat, és stratégiai vereség fenyeget.

Csak a béke mentheti meg Ukrajnát

A háború minden napja újabb veszteségeket és pusztítást hoz, és mára mindenki számára nyilvánvaló, hogy a Ukrajna elveszítette a háborút. Az ukrán katonák kitartása ellenére a túlerőben lévő orosz hadsereg folyamatosan nyomul előre, míg Zelenszkij erőforrásai egyre jobban kimerülnek. A háború csak további áldozatokat követel, és minél tovább húzódik, annál súlyosabb lesz a helyzet Ukrajna számára. 

Zelenszkij a Fehér Házban 2025.08.18-án - Forrás: X.com

A tartós béke – bármilyen nehéz is elérni – az egyetlen reális út, amely megállíthatja a vérzést és megmentheti az ország jövőjét. Az idő sürget, mert minden nap, amíg a harcok dúlnak, újabb tragédiákat jelent. A diplomáciai megoldás lehetetlenségének látszó akadályait is le kell győzni, mert csak a tárgyalóasztalnál van esély a valódi megállapodásra.

Nyitókép: X.com

 

