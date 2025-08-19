Nincs ember, nincs idő, bármelyik pillanatban összeroppanhat az ukrán front – a főparancsnok szinte térképen mutatta meg, hol zárulhat a katlan

Zaporizzsja felé is áttörésre készülnek az oroszok

A Zaporizzsja front állása 2025.08.19-én - Forrás: DeepStateMapUA

Az ukrán főparancsnok arról is beszélt, hogy a Zaporizzsja irányában Oroszország célja a védelem teljes áttörése és a terület mélyébe való benyomulás. Ha ez sikerül, az egész megye veszélybe kerülhet.

A probléma az, hogy míg a Kherszonban és Donbászban többrétegű kiépített védelemre és nehéz terepre támaszkodhatott az ukrán hadsereg (itt az oroszok az utolsó védvonalat ostromolják) addig, Zaporizzsjában csak egy védelmi vonal van, utána pedig síkság. Az ukrán parancsnokság szerint az oroszoknak jelentős előnyük van tüzérségben, drónokban és lőszerkészletben, míg Ukrajna erői egyre inkább emberhiánnyal küszködnek.

Nincs elég katona, nincs tartalék

Szirszkij hangsúlyozta, hogy az emberhiány miatt képtelenek folyamatos, stabil védelmi vonalat fenntartani.

Russian soldiers captured by the 82nd Air Assault Brigade in the Pokrovsk direction near Dobropillia explained why they came to Ukraine.



As the Russians themselves admit, they came to kill Ukrainians: some to buy a one-room apartment, others for money, since they had signed… pic.twitter.com/VM3vKNQUC5 — Mila.Alien 🇺🇦 (@mila__alien) August 19, 2025

Ezenkívül beszélt egy új szerződéses szolgálati formáról, mely „alapul szolgál majd mindenki számára, aki szeretné folytatni a hivatásos szolgálatot az Ukrán Fegyveres Erőkben.” Azonban ez még tervezési szakaszban van, és csekély esély van arra, hogy jelentős változást hozna az ukrán élőerő hiányban. Az oroszok pedig ezt a hiányt kihasználva folyamatosan nyomulnak előre, és a májusi „fegyverszünet” alatt még erősebben felkészültek a jelenlegi offenzívára.

Hiába a technológiai fejlettség, a front összeomolhat

Bár Ukrajna a magas technológiájú harci rendszerekre helyezi a hangsúlyt, hogy csökkentse a emberveszteségeit, a valóság az, hogy a frontvonal egyre instabilabb, a drónok pedig nem tudnak lövészárkokat tartani. Az orosz túlerő és az ukrán erők kimerülése miatt egyre valószínűbb, hogy a védelmi vonalak bármely pillanatban megroppanhatnak, különösen Pokrovszk és Zaporizzsja környékén.

‼️🇷🇺🔥Heat near Pokrovsk: the "🅾️utlaw" burned down the fortified area of the Armed Forces of Ukraine



▪️Flamethrowers of the "Center" troop group delivered a precise strike on the fortified area of the Armed Forces of Ukraine near Pokrovsk.

▪️As a result of the fire strike, the… pic.twitter.com/Ff21sc4mZk — Zlatti71 (@Zlatti_71) August 19, 2025

Ha nem következik be drasztikus változás záros határidőn belül, akkor Ukrajna hadserege képtelen lesz tartani a frontvonalat, és stratégiai vereség fenyeget.