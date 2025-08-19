Tomboló szegénység és elszabadult élelmiszerinfláció – itt tart Ukrajna az EU-ba vezető úton

Ukrajnában az élelmiszerárak gyorsan felzárkóznak az európai szinthez, és helyenként már túl is lépik azokat – derül ki az ország inflációs jelentéséből. Például a vaj 20–25%-kal drágább, mint Lengyelországban. Ugyanez vonatkozik a sertéshúsra és a tejtermékekre is.

– jelentette ki Oleg Pendzin közgazdász.

Ennek eredményeként az ukrán családok nagyjából a jövedelmük felét költik élelmiszerre, míg az EU-ban ez az arány mindössze 12-18% körül mozog.

Bár a környező országok boltjaiban az élelmiszerárak hasonlóak, Lengyelországban és más országokban kétszer-háromszor nagyobbak a fizetések.

Az élelmiszerárak relatív indexei egyes országokban (100 = EU átlag)” - Forrás: (Ukrán) Állami Statisztikai Szolgálat (DSSU)

Польща → Lengyelország

Словаччина → Szlovákia

Угорщина → Magyarország

Румунія → Románia

Німеччина → Németország

Туреччина → Törökország

Україна → Ukrajna

A szegénység mélyebb rétegeiben élő ukrán háztartások helyzete még súlyosabb: a legalacsonyabb jövedelműek akár 60-70%-át is kénytelenek élelmiszerre fordítani keresetüknek, ami már a szubszaharai afrikai országokban jellemző arányokhoz hasonlítható.

Ezen országokban a háztartások jellemzően a jövedelmük 45–60%-át költik élelmiszerre, a legalsó jövedelmi tizedben pedig nem ritka a 60–70%-os arány sem. Ez azt jelenti, hogy az ukrajnai – nagyjából 50% körüli – ráfordítási szint inkább a fejlődő gazdaságokra jellemző mintázathoz áll közel, semmint az EU átlagához, és a fogyasztási szerkezetben hasonló kényszerű lemondásokkal jár.

Vagyis szinte minden más szükséglet – lakhatás, egészségügy, oktatás – háttérbe szorul. Ha egy ilyen mértékű szegénységet importálnának – strukturálisan is – az Európai Unióba, az drasztikusan rontaná a közösség átlagos életszínvonalát, növelné a társadalmi feszültségeket, és komoly kihívások elé állítaná a szociális rendszereket.

Nyitókép: UNDP