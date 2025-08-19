Ft
Tomboló szegénység és elszabadult élelmiszerinfláció – itt tart Ukrajna az EU-ba vezető úton

2025. augusztus 19. 10:28

Ukrajnában az élelmiszerárak régen elérték vagy túllépték az EU-s szintet, miközben a bérek afrikai mélyponton vergődnek. A családok jövedelmük felét, a legszegényebbek akár 70%-át is ételre költik, hasonlóan a szubszaharai országokhoz. Ha ez a szegénység az EU-ba kerülne, komoly társadalmi és gazdasági sokk lenne az eredmény.

2025. augusztus 19. 10:28
null
Rimóczi Norbert

Ukrajnában az élelmiszerárak gyorsan felzárkóznak az európai szinthez, és helyenként már túl is lépik azokat – derül ki az ország inflációs jelentéséből. Például a vaj 20–25%-kal drágább, mint Lengyelországban. Ugyanez vonatkozik a sertéshúsra és a tejtermékekre is.

Az ukrán élelmiszerárak majdnem elérik az Európai Uniós árakat a jelentősen alacsonyabb fizetések mellett”

 – jelentette ki Oleg Pendzin közgazdász.

Ennek eredményeként az ukrán családok nagyjából a jövedelmük felét költik élelmiszerre, míg az EU-ban ez az arány mindössze 12-18% körül mozog.

 Bár a környező országok boltjaiban az élelmiszerárak hasonlóak, Lengyelországban és más országokban kétszer-háromszor nagyobbak a fizetések.

Az élelmiszerárak relatív indexei egyes országokban (100 = EU átlag)” - Forrás: (Ukrán) Állami Statisztikai Szolgálat (DSSU)
  • Польща → Lengyelország
  • Словаччина → Szlovákia
  • Угорщина → Magyarország
  • Румунія → Románia
  • Німеччина → Németország
  • Туреччина → Törökország
  • Україна → Ukrajna

A szegénység mélyebb rétegeiben élő ukrán háztartások helyzete még súlyosabb: a legalacsonyabb jövedelműek akár 60-70%-át is kénytelenek élelmiszerre fordítani keresetüknek, ami már a szubszaharai afrikai országokban jellemző arányokhoz hasonlítható.

Ezen országokban a háztartások jellemzően a jövedelmük 45–60%-át költik élelmiszerre, a legalsó jövedelmi tizedben pedig nem ritka a 60–70%-os arány sem. Ez azt jelenti, hogy az ukrajnai – nagyjából 50% körüli – ráfordítási szint inkább a fejlődő gazdaságokra jellemző mintázathoz áll közel, semmint az EU átlagához, és a fogyasztási szerkezetben hasonló kényszerű lemondásokkal jár.

Vagyis szinte minden más szükséglet – lakhatás, egészségügy, oktatás – háttérbe szorul. Ha egy ilyen mértékű szegénységet importálnának – strukturálisan is – az Európai Unióba, az drasztikusan rontaná a közösség átlagos életszínvonalát, növelné a társadalmi feszültségeket, és komoly kihívások elé állítaná a szociális rendszereket.

Nyitókép: UNDP

 

Simbaya
2025. augusztus 19. 11:11
Így jár az a nép, aki a globális nagytőke kezébe adja az irányítást. Legyen elrettentő példa mindenkinek most és a jövő áprilisi választásokon.
Bitrex®
2025. augusztus 19. 11:01
Oroszországban már a háború előtt 3x olyan magasak voltak a bérek és a nyugdíjak, mint Ukrajnában. A PPP-ről nem is beszélve. A Krim lakossága már csak ezért sem akar újra Ukrajnához tartozni.
csakazertisafideszrefogokszavazni
2025. augusztus 19. 11:00
Rommá lőtt, omladozó házak mindenütt, kiirtott lakosság, zéró infrastruktúra, harmadik világ. Ezt köszönhetik Zelenszkijnek és a kormányának. Mi, a magyar kisemberek nagyon sajnálnánk őket, ha volna rá egy perc szabadidőnk.
neszteklipschik
2025. augusztus 19. 10:55
Istencsapása nekik a Zöldtakony, de még nincs olyan belső erő, amelyik ki tudná rakni a szűrét a hatalomból. Így hát megy minden tovább a totális összeomlás felé...
