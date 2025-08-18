Pont a Trump–Zelenszkij találkozó napján: robbantásos támadást akadályoztak meg az oroszok a Krími-híd ellen

Hasonló akciókkal már 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben is próbálkoztak az ukránok – több-kevesebb sikerrel, azonban a mostani támadás időzítését nehéz félreérteni. Az FSZB közleménye szerint – ennek megfelelően kezeljük az információkat fenntartásokkal – ukrán különleges erők egy újabb terrortámadást akartak végrehajtani, de az oroszok ezt megakadályozták.
Kijev újabb kísérlete a Krími híd elleni terrortámadásra a béketárgyalások meghiúsítását célozta”
– jelentette ki Rodion Miroshnyik, az orosz külügyminisztérium különmegbízottja, aki a „kijevi rezsim bűncselekményeinek felügyeletéért” felel.
A nyilvánosságra került információk szerint az ukrán különleges szolgálatok egy autó felrobbantásával terveztek merényletet a hídon. Ennek érdekében egy robbanóanyaggal megrakott Chevrolet Volt típusú járművet juttattak be Oroszországba, Ukrajnából indulva több európai országon és Grúzián (hivatalosan: Georgia) keresztül. A tervek szerint a gépkocsi akkor robbant volna fel, amikor egy felbérelt sofőr áthajt vele a Krím irányába, anélkül, hogy tisztában lett volna a rakomány valódi természetével.
„A hatóságok feltárták a jármű behozatalában közreműködő személyek láncolatát, több közvetítőt őrizetbe vettek, valamint lefoglalták az autót. Az átvizsgálás során a robbanószerkezetet hatástalanították, és 130 kilogramm robbanóanyagot találtak. Büntetőeljárás indult, a nyomozati és operatív intézkedések folyamatban vannak. A terrortámadás megrendelői és közvetlen szervezői Ukrajna területén tartózkodnak” – áll a közleményben.
Az FSZB egy felvételt is közzétett, melyen az állítólagos elkövető látható, aki az ukránokról kapott utasításokat ecseteli:
- „Az autónak egy európai országból kellett érkeznie.”
- „Azt mondták, hogy a járművel a Mineralnije Vodi vámhoz és a Lermontov közúti felügyelethez (regisztráció céljából) kell mennem.”
- „Miután átvettem az autót Szolnce településen, a Krímbe kellett vele utaznom, a hídon keresztül.”
Az említett videót olvasóink is megtekinthetik alább, angol felirattal:
Nyitókép: Zelenszkij hivatalos X-oldala