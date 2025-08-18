Ft
Vlodimir Zelenszkij Ukrajna Oroszország Donald Trump Krími híd

Pont a Trump–Zelenszkij találkozó napján: robbantásos támadást akadályoztak meg az oroszok a Krími-híd ellen

2025. augusztus 18. 14:01

Az orosz hatóságok szerint az ukrán különleges erők egy bombatámadást terveztek a Krími-hídon, éppen a Zelenszkij–Trump tárgyalás napján. Az FSZB közleménye szerint egy, Grúzián keresztül behozott, 130 kg robbanóanyaggal megrakott autót foglaltak le, és az állítólagos elkövető vallomását is közzétették.

2025. augusztus 18. 14:01
null
Rimóczi Norbert

Hasonló akciókkal már 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben is próbálkoztak az ukránok – több-kevesebb sikerrel, azonban a mostani támadás időzítését nehéz félreérteni. Az FSZB közleménye szerint – ennek megfelelően kezeljük az információkat fenntartásokkal – ukrán különleges erők egy újabb terrortámadást akartak végrehajtani, de az oroszok ezt megakadályozták.

Kijev újabb kísérlete a Krími híd elleni terrortámadásra a béketárgyalások meghiúsítását célozta”

 – jelentette ki Rodion Miroshnyik, az orosz külügyminisztérium különmegbízottja, aki a „kijevi rezsim bűncselekményeinek felügyeletéért” felel.

A nyilvánosságra került információk szerint az ukrán különleges szolgálatok egy autó felrobbantásával terveztek merényletet a hídon. Ennek érdekében egy robbanóanyaggal megrakott Chevrolet Volt típusú járművet juttattak be Oroszországba, Ukrajnából indulva több európai országon és Grúzián (hivatalosan: Georgia) keresztül. A tervek szerint a gépkocsi akkor robbant volna fel, amikor egy felbérelt sofőr áthajt vele a Krím irányába, anélkül, hogy tisztában lett volna a rakomány valódi természetével.

„A hatóságok feltárták a jármű behozatalában közreműködő személyek láncolatát, több közvetítőt őrizetbe vettek, valamint lefoglalták az autót. Az átvizsgálás során a robbanószerkezetet hatástalanították, és 130 kilogramm robbanóanyagot találtak. Büntetőeljárás indult, a nyomozati és operatív intézkedések folyamatban vannak. A terrortámadás megrendelői és közvetlen szervezői Ukrajna területén tartózkodnak” – áll a közleményben. 

Az FSZB egy felvételt is közzétett, melyen az állítólagos elkövető látható, aki az ukránokról kapott utasításokat ecseteli:

  • „Az autónak egy európai országból kellett érkeznie.”
  • „Azt mondták, hogy a járművel a Mineralnije Vodi vámhoz és a Lermontov közúti felügyelethez (regisztráció céljából) kell mennem.”
  • „Miután átvettem az autót Szolnce településen, a Krímbe kellett vele utaznom, a hídon keresztül.”

Az említett videót olvasóink is megtekinthetik alább, angol felirattal:

Nyitókép: Zelenszkij hivatalos X-oldala

 

herden100
2025. augusztus 18. 15:40
szentkoronaradio.com/blog/2025/08/14/eurazsiai-unio-dugin-amerika-oroszorszag/
Válasz erre
0
0
Silcon
2025. augusztus 18. 15:35
Akkor még nem esett le a húsz fillér az ukrán vezetőknek, minél tovább folytatódik a háború, annál rosszabbul jönnek ki belőle. Ez egy felőrlő háború, az oroszok egy jó ideje nem a területszerzésre mennek rá elsősorban, hanem az ellenfél pusztítására. A területszerzés sok áldozattal jár a támadó részéről, inkább távolról lövik, siklóbombázzák, drónozzák, rakétázzák őket, ebben többszörös fölényük van. Ha kellően sokáig folytatják, akkor ukrán összeomlás lesz a vége és feltétel nélküli kapituláció. Ezt akarják? Az EU meddig képes még pénzelni őket? Ha kifutnak a Biden időszakban megígért fegyverszállítások mivel fognak lőni? Ebben az ukrán lépésben már nincs semmi racionalitás, ahogy a Barátság kőolajvezeték támadásában sem. Mérhetetlenül kicsi előnyük származna belőle, de annál több hátrányuk.
Válasz erre
0
0
Kormánypárti2
2025. augusztus 18. 15:32
Biztos ártatlan a és nem tudott semmiről a sofőr, hiszen semmi érdekes nem történt vele, csak totál ismeretlenek felbérelték hogy hajtson át egy autóval a Krími hídon. Szerintem hasonló megbízás esetén senki más sem gyanakodott volna. 🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
auditorium
2025. augusztus 18. 15:31
A fenti hireket nem közli a nyugati politikailag korrekt média. Tehát NY. marad kifejezetten ukránpárti. Tr.: " Ha Z. akarja , a haború befejeződik." Az eu-i delegáció hangsúlyozza: " Pu nem győzhet." Z. nem akarja visszavonni a seregét Donbassból, a Krimet esetleg hagyná az oroszoknak, melyet 2O14-ben már visszafoglaltak, de azért időnként robbantgatnának, amiről itt nincs hir. Tr. mondhatná, ha semmit nem fogad el Z., akkor csinálja egyedül a harcot, nem segitünk Egyébként 2O25-ben Európa 9O%-ban állta a ukrajnai katonai költségeket. Ma este talán többet tudunk, lesz-e remény a békére ?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!